第二季旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組得獎者結果公布

由「好食玩飛」舉辦的【第二季旅遊達人投稿比賽2023】經已圓滿結束，是次活動以投稿比賽形式連繫用戶，分別獲多個品牌送出豐富獎賞，包括大灣區航空贊助送出雙人來回機票（東京/台北）、星晨旅遊贊助送出旅遊現金禮券及Club Sim贊助送出5日任用韓國數據卡。比賽分為「圖文組」與「影片組」兩個組別，經過一輪熱烈投稿與編輯內部評選後，各組別得獎者經已誕生。即睇得獎結果及得獎者的精彩旅遊作品，尋找您的旅遊靈感吧！



【圖文組】得獎者如下：

頭獎得獎者：A* W** C****



旅遊地點為【越南】，即睇得獎作品： 按此。

二獎得獎者：陳 * *



旅遊地點為【希臘】，即睇得獎作品： 按此。

#1 《香港01》將於活動結束後至少30個工作天內，向所有符合「第一賞」條件之會員發送【由Club Sim贊助送出5日任用韓國數據卡（價值港幣$58）】登記連結，相關積分則會自動轉入會員帳戶內而不作另行通知，詳情可參閱條款及細則。

註2：參加活動之香港01會員帳號必須綁定電話號碼才能成功獲得「01積分」，所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。

註3：參賽者如要在影片中使用受版權保護的素材，參賽者需確保取得相關授權，《香港01》一概不負責。

* 活動受條款及細則約束，詳情可：按此。

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