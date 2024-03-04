名勝世界壹號郵輪復活節玩盡沖繩那霸+石垣島　任食任玩$2499起

名勝世界壹號郵輪｜Resorts World One｜復活節好去處｜親子好去處｜日圓低水，到日本旅遊可說是最佳的旅遊時機！東京、大阪、福岡、北海道之外，沖繩亦是一個好選擇！今次小編推介一個全新玩法，超適合親子之餘，仲可以等你輕輕鬆鬆由出發一刻玩到返香港！



帶小朋友出外旅遊，困在機上座位幾小時，家長們最怕就是小朋友在機上鬧情緒，咁今次呢個新玩法就最啱你了！輕鬆坐住郵輪去日本，由啟德郵輪碼頭登船一刻就開始玩足5晚，船上備有適合一家大小的娛樂設施，一價全包船上早午晚三餐，玩到攰可以隨時回房間休息，仲可以舒舒服服一次慢遊沖繩兩大航點 — 那霸及石垣島！超心動呢！

玩盡郵輪船上娛樂設施

小朋友上到船，最緊要有空間跑跑跳跳，可以到甲板曬曬太陽，欣賞海景。基本上郵輪有嘅水上設施、電子娛樂中心、卡拉OK、娛樂場、健身中心等通通都有。郵輪頂層設有「羅馬泳池及水上滑梯」，除咗可以游水之外，泳池旁邊仲有幾個按摩浴缸，一邊享受熱水浴，一邊欣賞現場樂隊表演。喜歡刺激的話，可以試吓多達6條刺激程度不一樣的滑水梯。

羅馬泳池及水上滑梯（官方圖片）

羅馬泳池及水上滑梯（官方圖片）

室內有「星座劇院」，每天會安排不同藝術及歌舞表演，每場約1小時。最特別就係「VR探索館」，設有多款電子遊戲機。仲有繩索場、迷你golf場、夜光保齡球場，小朋友一定好開心！

VR探索館（官方圖片）

郵輪上仲有好多tour可以參加，最特別係可以參觀captain room！機會難逢！另外仲有個「小小夢想家天地」，專為2-12歲小朋友而設，有遊戲區之餘，仲有唔同嘅工作坊同裝扮Party，相信旅程中小朋友都會玩得好開心！

上到船飲飲食食

郵輪上不外乎吃喝玩樂，早午晚3餐全包，免費餐廳有3間選擇，分別係6樓「百味軒」、「星夢餐廳」及12樓「麗都自助餐廳」。「星夢餐廳」有中、西式套餐選擇，小編試過都幾精緻，成個用餐環境舒適，「百味軒」則主力做中菜，而「麗都自助餐廳」提供多國菜色，食物比較多選擇，加上現場音樂及海景，氣氛一流，一家大細都啱食！

另外都仲有火鍋、海鮮燒烤餐廳及意大利披薩餐廳，夠哂多元化，不過就需另外付款！

房間介紹｜內艙房、海景房、露台房

最經濟實惠一定係內艙房及海景房，啱哂預咗大部份時間都會出房周圍玩嘅客人！內艙房面積約12平方米，休息區、獨立洗手間及淋浴區、簡單房間設備。

如果想有少少海景感受下出海嘅感覺，每朝一起身都望到個無敵大海景？海景房就啱哂！面積約13平方米。

內艙房 （官方圖片）

內艙房 （官方圖片）

海景房（官方圖片）

小編今次首選推介一定係入住露台客房喇，性價比高！房間設施基本上齊哂，浴室有乾濕分離，電視節目有基本電影台等。最重要係露台客房有一個望到180度海景嘅露台，朝早起身可以感受溫暖陽光，又可以呼吸到陣陣海洋味道。

露台客房（官方圖片）

當然，想要更豪華更靚嘅，可以選擇皇宮套房，真係又豪華又靚，21平方米，仲有專屬於皇宮套房嘅客人享用嘅餐廳、泳池，想豪一豪享受就可以去試下喇。

皇宮套房（官方圖片）

皇宮套房（官方圖片）

皇宮套房（官方圖片）

嚟到沖繩有乜景點推介

第三日一早就會到達那霸。除咗可以自己安排行程活動玩外，郵輪都安排咗啲熱門自費local tour俾大家玩足一日，唔想plan可以跟足一日就得。

國際通（車程約10分鐘）

10分鐘的士即可到達的那霸中心 — 國際通 絕對係必去景點之一，有齊特色土產、精品小店、藥妝、人氣食店、仲有五層高嘅「驚安の殿堂」唐吉訶德。想買手信／藝術品／雜物就要花少少時間去慢慢逛了！去到一定要試吓沖繩嘅手工啤、琉球限定泡盛及海葡萄，係沖繩獨有！

國際通（Shutterstock圖片）

泊港漁市場（車程約10分鐘）

雖然郵輪上有超豐富的餐飲選擇，不過想吃點在地海鮮的話，小編推薦大家一定要到泊港漁港市場。泊港漁市場（泊いゆまち）是沖繩規模最大的海鮮市場，內有24個攤商，分別販賣新鮮的現切魚生片、生蠔、貝類、龍蝦、螃蟹及超划算的海鮮丼飯等等，種類超多，而且價格比市區平宜，可以選擇當場享用或邊走邊吃，當中金槍魚屋本舖（まぐろや本舗）更係人氣度超高。

泊港漁市場（沖縄県漁業協同組合連合会官網圖片）

販賣新鮮的現切魚生片、生蠔、貝類、龍蝦、螃蟹及超划算的海鮮丼飯等等。（沖縄県漁業協同組合連合会官網圖片）

沖繩珊瑚染體驗（車程約23分鐘）

如果想花點時間做特色文化手作，推介前往在首里城附近的「首里琉染」工房，體驗當地的傳統珊瑚染工藝，利用沖繩美麗的珊瑚作為染色工具，印上珊瑚的自然紋理，或一些沖繩特色的圖案如石獅、鯨鯊及海龜等，製作獨一無二的手信，包括T 卹、圍巾、布袋等。體驗只需1小時左右，更可先於網上預約。

體驗當地的傳統珊瑚染工藝。（shuri-ryusen官網圖片）

DMM Kariyushi水族館 + iias沖繩豐崎 （車程約20分鐘）

另外要推介大家就係2020年較新的DMM Kariyushi，距離市中心都只係20分鐘車程，雖然面積唔及北部美麗海水族館，但勝在近市中心，只需20分鐘車程！唔好以為面積細就冇嘢睇呀，都有唔少大型海洋生物、企鵝、仲可以餵食樹懶等稀有動物！推介場內的水母館，一個個圓柱型水族箱及唔同顏色的橙柱組成，配合音樂產生變化，絕對值得花時間好好觀賞呀！

而且水族館旁邊就係iias沖繩豐崎及ASHIBINAA Outlet，基本上大家必去嘅品牌生活雜貨店Loft，家電用品Bic Camera，服飾店UNIQLO、ABC-MART都齊哂。推介大家可以去行一行沖繩嘅獨有品牌「玻璃工房 長七屋」、「首里石鹼」等，做手信一流！睇完動物再shopping，FIT哂！

DMM Kariyushi水族館（DMM Kariyushi官網圖片）

iias沖繩豐崎（iias沖繩豐崎Facebook專頁圖片）

石垣島

不僅有以川平灣為首的美麗大海，還有鍾乳洞及八重山椰子樹群 落等多樣的大自然景觀。到石垣島，不妨一去日本米芝蓮指南三星景點，川平灣，川平灣水質清澈，棲息著色彩繽紛的珊瑚，可以搭乘川平灣玻璃船到附近去看看海底世界，又或是到石垣島最北端的平久保崎燈塔，欣賞一望無際的漂亮海景和清澈的海岸線。也可到EUGLENA購物商城或MINSA工藝館認識MINSA 傳統工藝，更可進行手織體驗。

搭乘川平灣玻璃船到附近去看看海底世界。（川平湾のグラスボート專頁圖片）

睇完以上介紹係咪覺得好吸引呢？宜家經EGL東瀛遊報名〈名勝世界郵輪〉船票有超級優惠！3月17日前預訂3月31日復活節出發的沖繩（那霸及石垣島）6天自由行郵輪船票，由內艙房、海景房，以致露台房都有優惠，每位船票只係$2,449 起，指定房種仲額外送船上消費額添！優惠期有限，有興趣嘅即睇詳情及火速報名！

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名勝世界壹號 Resorts World One

（全文完）