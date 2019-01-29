【01眾樂迷】香港唱片最後一店將結業　開業34年終成港人回憶

近年不少唱片店宣告結業，去年6月香港唱片(Hong Kong Records)的太古廣場分店因連年虧蝕而結業，HMV又於上月被入稟要求還款而面臨清盤局面。種種的經營問題加上大環境驅使，唱片店的日子似乎並不好過。近日香港唱片尖沙咀分店亦宣告將於2月20日結業，成為香港唱片最後一間結業的分店，並為這屹立香港三十餘年的唱片零售品牌正式劃上句號。

位於尖沙咀海港城的最後一間香港唱片，將於下月正式結業。

Hong Kong Records前身為小型唱片店「Do Re Mi」，由蕭勁展創立，原本是香港管弦樂團小提琴手的他，堅持唱片店要以音樂為主，走高雅路線。所以「Do Re Mi」於85年金鐘廊開業後，短短四年便進駐太古廣場，及後更易名為「Hong Kong Records香港唱片」，吸引不少中產樂迷成為忠實顧客。

要問香港唱片與其他同類店鋪的不同之處，大概便是其對音樂的熱情與專業。設立爵士與古典音樂專屬房間予發燒樂迷「慢慢嘆」，香港唱片可說是同行內的先驅者。除此之外亦試過聘請DJ在場內選曲播放，提升店內的音樂氛圍，亦有效向顧客宣傳各類的音樂，提升大家的音樂品味。有網民憶述香港CD零售最輝煌的年代，香港唱片仍然比起其他品牌令人印象深刻，原因是店內職員對古典音樂也較內行，而每次入店也像是尋寶般，總能找到些大路唱片店沒在賣的唱片，永遠為樂迷帶來驚喜。只可惜此情不再，由1985年的「De Re Mi」屹立至今，香港唱片終於要向樂迷道別，成為港人的集體回憶。

Hong Kong Records一向給予顧客高檔、專業的感覺，故此吸引不少中產消費者。

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】