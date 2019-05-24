千嬅Sammi傻傻分不清？　網民因陳年舊照打賭$100

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睇到呢張相，大家覺得相中人係千嬅定Sammi？ (網絡圖片)

樂壇兩大天后，鄭秀文、楊千嬅，二人應該無人不識，更沒可能分辨不了二人的樣貌。不過偏偏近日有網民在社交平台上貼出一張陳年舊照，更表示因為這張照片而跟朋友打賭。

發文者表示：「我今日去西九龍中心行街， 見到楊千樺呢張相， 然後我個朋友死都話佢係鄭秀文， 大家麻煩用雪亮嘅眼睛睇清楚，然後留言佢係邊個。 因為我哋打賭咗100蚊。」

深信看到這幅照片，不少人也會覺得相中人便是楊千嬅，可能相中的深紅髮色與千嬅在《志明與春嬌》當中的紫色頭髮近似，令人有種親切感，故此從顏色便錯覺認為了她是千嬅。但實際上，相中人的真正身份是鄭秀文。

翻查網上片段，其實相中人的造型是Sammi在1997年為西九龍中心作剪綵嘉賓時被拍下的。回顧1997年時，Sammi推出了國語專輯《為你等》，而當中的唱片封面以及《癡癡為你等》的MV造型，皆是這個「紅色頭」。

其實1997年國語專輯《為你等》當中，Sammi正是以這個紅色頭髮的形象示人。 (MV擷圖)

其實網民認錯都情有可原嘅，Sammi百變天后形象一向深入民心，一齊重溫佢嘅經典造型！
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