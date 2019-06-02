盤點歌手紀錄片票房　五月天人生無限公司稱冠華語樂壇憑一個要素

沒有什麼是聽一場五月天演唱會解決不了的，如果有，就聽兩場。

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到演唱會現場隨着幾萬人揮起螢光棒看五月天的表演，是「五迷」們夢寐以求的事情。甚至在很多年輕人心中，五月天的演唱會有着「療愈」的效果。在五月天的演唱會上撥通電話，將氛圍通過電話傳遞給他人，這一傳統也令人倍感新穎。

5月24日，五月天的演唱會電影《五月天人生無限公司》上映，這是五月天的第三部演唱會電影，前兩部分別是《五月天追夢》《5月天諾亞方舟》。截至目前，《五月天人生無限公司》票房達3560萬，豆瓣評分8.7分。即便這部演唱會電影票房與口碑均表現不俗，卻也有影迷憤怒地表示，無法對其報以電影的尊重。

截至目前，《五月天人生無限公司》票房達3560萬，豆瓣評分8.7分。即便這部演唱會電影票房與口碑均表現不俗，卻也有影迷憤怒地表示，無法對其報以電影的尊重（《五月天人生無限公司》官方宣傳海報）

歌手若想將演唱會視頻發行，為什麼不做成藍光碟？若真想拍電影，為何要加入大量演奏片段，使電影與音樂MV傻傻分不清楚？將演唱會做成電影搬上院線，既稱不上是演唱會現場，也與電影毫不相干。演唱會電影令很多一般性的普通影迷覺得，實在是一件匪夷所思的事情——然而對於歌迷來說，演唱會電影益處多多。

首先，看一場電影比親臨演唱會現場投入的成本要小。若想近距離觀賞表演，需花費上千元才能坐到演唱會現場的前排，而演唱會電影只需幾十元，便能感受一次現場氣氛。其次，演唱會電影拍攝角度十分多樣。演唱會現場因距離阻礙而無法捕捉的細節，都能通過電影看到，內容豐富，精彩程度不亞於演唱會現場。

看一場電影比親臨演唱會現場投入的成本要小。若想近距離觀賞表演，需花費上千元才能坐到演唱會現場的前排，而演唱會電影只需幾十元，便能感受一次現場氣氛（視覺中國）

最後，如今很多演唱會開售秒空，不僅搶票困難，觀看人次也有限制。而電影面向院線，觀眾可以無限增多，不存在買不到票的遺憾。於是，在不少「路人」的眼中，演唱會電影的另一個定位，是「粉絲電影」。它們的目的當然也就只有一個：掠水。

在國外，演唱會電影屢見不鮮，大多數歌手以紀錄片的形式推出為粉絲們度身打造的演唱會電影。中國院線第一次出現演唱會電影是在2009年，上映影片為紀念米高積遜（Michael Jackson）而製作的《This is It》，曾獲得了2.6億美元票房。

米高積遜自傳式紀錄片《This is it》（官方宣傳海報）

在內地，於五月天之前，還沒有歌手或樂團做過演唱會電影，2011年上映的《五月天追夢》可謂是中國演唱會電影的開山之作。五月天團隊開發了這個新品類之後，不少歌手對演唱會電影躍躍欲試。2013年，崔健的演唱會電影《超越那一天》上映；2017年上映了兩部演唱會電影，分別是鄧紫棋的《一路逆風》和王力宏的《火力全開》。有了五月天的成功經驗，演唱會電影看起來是一門好做的買賣。然而，除了五月天，其他人的演唱會電影不同程度炒晒車。

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崔健、鄧紫棋、王力宏的電影票房分別為23.8萬、327萬、240.3萬。不過，崔健的《超越那一天》豆瓣評分8.0，王力宏的《火力全開》豆瓣評分7.8，好歹保住了臉面。更慘的卻在後面，鄧紫棋的《一路逆風》豆瓣評分只有4.9，伴隨而來的還有不滿之聲：「張學友都沒這麼大的臉拍自傳。」「粉絲電影」，顧名思義，需要靠Fans支持票房。五月天微博上坐擁400萬粉絲，電影票房突破3000萬。崔健、鄧紫棋、王力宏這些Fans基礎牢固的歌手，演唱會電影票房按理說也能輕鬆破千萬，可實際表現懸殊極大。

崔健、鄧紫棋、王力宏的電影票房分別為23.8萬、327萬、240.3萬。不過，崔健的《超越那一天》豆瓣評分8.0，王力宏的《火力全開》豆瓣評分7.8，好歹保住了臉面。更慘的卻在後面，鄧紫棋的《一路逆風》豆瓣評分只有4.9，伴隨而來的還有不滿之聲：「張學友都沒這麼大的臉拍自傳。」（豆瓣網截圖）

縱觀五月天的三部電影，可以發現它們有一個非常明顯的特點，那就是突破了傳統的記錄模式，加入了虛構的故事情節。第一部電影《五月天追夢》以敘事為主，表演為輔，用三個不同的故事串聯起演唱會這條主線，簡單而動人。第二部電影《五月天諾亞方舟》則勾勒了末日的主題，開頭與結尾集中體現情節，注重營造氛圍。第三部《五月天人生無限公司》延續了前兩部「情節＋演唱會」的模式，雖然這次以「自傳」為主題，卻也與傳統的紀錄片或自傳片不同。

縱觀五月天的三部電影，可以發現它們有一個非常明顯的特點，那就是突破了傳統的記錄模式，加入了虛構的故事情節（《五月天》音樂電影系列劇照截圖）

不少觀眾對演唱會電影的概念認知模糊，很多人將它歸類為「紀錄片」。在一些網站上，多部演唱會電影也帶上了「紀錄片」的標籤。拿上一部演唱會電影《火力全開》來說，王力宏在電影中講述了自己的人生歷程，並將現實生活片段收錄其中，打造了一部名副其實的紀錄片。五月天的電影雖然也被歸類為「紀錄片」，但敘事手法新穎，並靠獨立的故事打動觀眾，如此以來，電影受眾不僅僅局限於粉絲，而是跳出了圈層，面向大眾。

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不過，這次的《五月天人生無限公司》雖然票房可觀，但其實在上映首日突破千萬後，卻開始走下坡路。究其原因，五月天的演唱會電影雖然出圈，卻也被影迷詬病故事薄弱、邏輯混亂，作為一部普通電影來看，實在是不夠精妙，大有上升空間。

對於歌手或樂團來說，演唱會素材易取，做一部電影卻難。若想將演唱會電影做好，除了要展現完美的演奏現場，令觀眾沉浸其中，還需要考慮整體結構。如何將音樂態度表達？如何將情節與演唱會平衡？一旦沒有把握好，便難以出圈。當然，演唱會電影的創作初衷很大程度上便是回饋粉絲，所以即便是簡單拼接演唱會片段，也能引起粉絲的狂歡。不過，一部電影的宣傳與發行花費成本遠比藍光碟片高得多，如此勞師動眾，難免得不償失。

今年4月，Beyoncé的演唱會電影Homecoming在Netflix上播出，首映當日便有110萬觀看量，在接下來的三四天裡，平均每分鐘的觀看達到了80萬人次左右。演唱會電影的發展方向究竟在何方？要想擺脫「掠水」的標籤，還有很長一段路要走（Home Coming官方宣傳海報）

如今，有歌手將目光瞄準視頻平台，開發演唱會直播的新形式。今年4月，Beyoncé的演唱會電影Homecoming在Netflix上播出，首映當日便有110萬觀看量，在接下來的三四天裡，平均每分鐘的觀看達到了80萬人次左右。演唱會電影的發展方向究竟在何方？要想擺脫「掠水」的標籤，還有很長一段路要走。

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