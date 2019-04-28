鄧紫棋完成與峰鳥最後一場巡唱　三管齊下自立門戶

鄧紫棋（G.E.M.）上月宣布與經理人公司蜂鳥音樂解約，其合約和金錢糾紛更鬧上法庭，而雙方的「合作關係」亦以今晚（28日）的高雄演唱會作為終結。G.E.M.昨晚（27日）的演唱會上表現得非常感觸，亦曾3度淚崩：「在這最後兩場演出，想到很多回憶感觸很深，特別感謝你們的支持鼓勵，在我最需要勇氣的時候，回頭看到你們是我邁出一步的動力……我不知道我今天在幹嘛，我又不是很傷心，我不是ㄧ個傷心的哭，就是很多情緒， 我現在是覺得很捨不得。」

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G.E.M.自組「鄧紫棋工作室」和「棋士聯盟」

其實在G.E.M.與峰鳥解約之後，約於4月中已正式成立「鄧紫棋工作室」為自己安排工作，最近她亦另外一個新的YouTube頻道，最近更公開了自己在美國洛杉機暫住的超豪華大宅，廣受網友歡迎。除此之外，G.E.M.還另外開辦一個粉絲團體，命名為「棋士聯盟」，更推出一個「舊換新」的計劃，表示「如果你在2019年3月8日之前曾加入舊有的G.E.M.歌迷會（G.E.M.Club）成為付費會員，2019年4月20日起再申請加入「棋士聯盟」即可免費獲得象徵棋士身份的棋士勳章一枚。三管齊下，G.E.M.正式自立門戶！

重溫G.E.M.的洛杉機超豪華大宅：

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全文：G.E.M.鄧紫棋拍片分享洛杉磯大屋 巨型露天泳池望晒成個荷里活

棋士勳章（細心啲睇，原來有ＧＥＭ字體）：