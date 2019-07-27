【眼紅館】BOYZ紅館騷擱置　張致恆失蹤關智斌含淚：我等咗十幾年

男子組合BOYZ原訂今年9月14日舉行首個紅館演唱會，不過日前成員Steven張致恆宣佈與歌迷雯雯的婚訊，原來Steven與雯雯已育有一子，更被爆出「一腳踏幾船」的內情，英皇娛樂高層霍汶希今日宣布擱置BOYZ的演唱會。

現身處於泰國布吉的Kenny關智斌，在今天(26/7)晚上透過Facebook專頁「冤枉娛樂」回應有關演唱會擱置事宜，他表示：「我都唔知應該點面對同消化呢個消息。」

身處泰國布吉的Kenny拍片回應有關紅館演唱會擱置一事。 (Facebook影片擷圖)

Kenny表示本來打算與Steven商討過後再作回應，不過事出突然，Steven在東窗事發後經已失縱，連Kenny及經理人Mani也未能聯絡上他，唯有自己拍片回應。影片中，Kenny坦言：「我而家都唔知應該點面對同消化呢個消息，不過要好感恩大家不停喺網上集氣，畀BOYZ有機會做紅館騷。」說到這裡，Kenny已眼紅哽咽。

十多年的夢想突遭摧毀，連Kenny也禁不著流下男兒淚。 (Facebook影片擷圖)

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Kenny又特意向公司英皇娛樂及樂迷道謝：「多謝佢哋嘅支持，因為佢哋知道呢個係我等咗十幾年嘅願望同夢想。呢一年內，我哋拍好多搞笑片，公司又幫我哋宣傳歌，最後目標都係為咗呢個紅館演唱會。喺度我同大家講一聲最大嘅抱歉，今次的紅館演唱會經已正式擱置。」似乎這次的「壽終正寢」，的確難以「借屍還魂」。

經理人霍汶希Mani在Facebook上支持Kenny，希望他盡快重拾心情！ (Facebook擷圖)

最後Kenny又提及Steven：「佢係我一個好好嘅兄弟，亦係好好嘅手足，我相信佢會為咗自己嘅行為負返作為一個男人應有嘅責任。」事件仍在醞釀中，Kenny承諾再有進一步消息會向大家宣布。