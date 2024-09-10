【李海生離世】甘草演員兼詠春高手　邵氏武俠片御用反派角色

【李海生離世】9月10日傳出李海生離世消息，終年83歲。李海生除了是經常在電視機出現的甘草演員，更是詠春高手，現在一起重溫《武備志》的專訪，了解更多李海生的武藝之路。



李海生(網上圖片)

你想到得道高僧時，你會想起誰?我想很多看電視台長大的朋友，都會想到今次我們訪問的打星，李海生先生。

六、七十年代，是香港武俠打片黃金時期。一方面有邵氏片廠大量製作武俠片，其次張徹、胡金銓等新派武俠片導演帶動潮流，一眾正派角色如狄龍、姜大衛等深受觀眾愛戴。但武俠片講求正邪對決，當中反派角色亦同樣重要，亦是一套打片功臣之一。而在七八十年代，李海生便經常在邵氏電影或其他片廠作品演出反派角色。

李海生，著名七八十年代香港動作打星。 (賴家俊 攝)

李海生電視作品劇照。(網上圖片)

李海生縱橫影壇40年，亦為招允詠春嫡傳高手，親歷本港武壇數十年變遷。李海生表示，當年香港門派之間涇渭分明，洪拳早來較流行，詠春相對較遲發展，他曾習柔道，想找一門國術練，湊巧有朋友介紹，他亦喜歡詠春近攻實際，便跟了招允師父學武。

武術要時間鑽研才有成果當年習武算是普及消費活動，李海生憶述六十年代警察月薪約一百多元，武館練武一個月任上學費也只交二、三十元。小記問及當年是否流行拜師斟茶？他表示：「斟茶拜師根本不普遍，一般師傅也不會答應，因為禮節上師傅一旦飲了這杯拜師茶，之後事無大小都要支持這徒弟，所以不熟悉他為人萬不答應。」

李海生高僧形象深入民心。（網上圖片）

習武以前，他是玩健美出身，曾入選健美先生比賽五強。招師父認為他手粗腳粗，身型不合習詠春，結果他不斷苦練克服限制，師父亦開始教授較深學問。李海生表示，任何功夫各有優劣，而缺點往往在人身上，所有功夫有其奧妙處，肯花時間專心不停磨鍊，才能熟習；往往是習者心猿意馬，不肯苦練而打不好。現代人習武很多不會單單學一種武術，可能是能集各家所長的進步，但他深信一門功夫不花時間鑽研，是學不到當中真諦。

大約六十年代末，師弟狄龍介紹他給姜大衛，開始他從演之路。那時張徹導演剛開組「長弓電影公司」，他在拍過《電單車》(1974)和《後山》(1975)兩齣電影後，才確定以演戲為事業。及後邵氏曾出不錯價錢簽他，但他怕簽約會拍過不停，希望以自由身接不同工作，所以未有簽約。但邵氏仍然經常找他演出，及後他也有機會參與由楚原、張徹、袁和平、洪金寶和成龍等執導的作品。

《少林三十六房》中，李海生飾演戒律院主持，與主角劉家輝經典的三場武打，是香港經典武打場面。

1:22:09，在電影《老虎田雞》中，李海生耍螃蟹功對戰洪金寶和劉家榮。

任何拍攝動作皆為學習機會問及李海生最難忘拍攝經驗，他表示作品實在太多，反而最難得是拍攝中學了不少北派功夫。又如唐佳(1)兼任武指和導演時，曾邀請他參與設計動作，又因他專演反派，有些常用功架如倒翻、吊毛(演員身體向前、頭向下，然後騰空一翻以背著地的動作)需反覆演練，以便可以拍打得跌跌撞撞的效果。他將導演特別動作要求當給自己鍛煉機會，例如有一次拍攝，洪金寶想他打一個難以想象的抽身動作，他準確掌握動作細節後又做到這個原以為不可能的動作，讓他體驗到每次從拍攝中領略不同得著。

唐佳武指兼執導的《少林傳人》，邀請李海生一共六大武指(黃培基、元彬、元華、江全及唐佳)聯合設計動作，演反派道空和尚的李海生與演道行的狄龍鬥兵器一幕。(0:27)

至於如何拍好武打動作，他表示從前用菲林拍攝，為了不隨便重拍花錢。演員要能一口氣耍出數十招，步法到處走不用停(尤其拍劉家良武打片)才打得好看。電影所有鏡頭必須要仔細計劃好才能拍，拍不好就再來。他經驗中只有程小東屬小數可以透過剪接、廣角捕捉而快拍的導演。而選角方面，最好上下靶均有功夫底子，若然主角(上靶)不懂功夫，下靶一定要有功底，懂得配合主角動作而反應有力，那才不會受傷而又拍得好看。

他舉個例，一位不懂功夫的主角打了對方一記耳光，死力未到對方臉上時，下靶已懂看位裝痛然後順勢溜開，這些便要靠演員對動作捕捉，假如下靶不懂武藝，就很容易「硬食」一記。又如群打戲，演員要計算好甚麼時候入位最重要，太早或太遲會顯得假，而被打倒後還要懂得「後抽」(凌空向後飛開)等身法。所以當年選角，就算不懂武功，也要找些活潑好動，多動作的演員來演，以拍到更好效果。

李海生現在仍有教詠春，永不言休。(賴家俊 攝)

年逾七十的李海生仍然精神爽朗，還很有精力與小記一同走上斜坡，主動帶小記去他建議的訪問地點。他於八十年代轉投無線電視(TVB)，現在仍為無線藝員，工餘則私人教授詠春。他笑言：「我喜歡工作，除非走不動或沒人僱用，否則不會退休。」

(1)唐佳，邵氏公司著名武術指導及導演，師承袁小田，80年代執導三部電影，擅拍北派功夫動作片。