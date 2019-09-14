日本武道館：由武道到演藝聖地

明年就是東京奧運的大日子，負責舉行柔道及空手道賽事的「日本武道館」，便率先進行了測試活動，獲得了運動員及觀眾的一致讚賞。這篇舊文章便會跟大家回顧下日本武道館的歷史，以及其對日本體育發展的貢獻。

日本武道館，簡稱「武道館」，是一所座落於東京千代田區的大型體育館，與日皇宮殿及靖國神社相毗鄰。



武道館的構思始於1961年，當時柔道剛被宣布成為1964年東京奧運的比賽項目，一班熱衷柔道的政治家遂成立了「國會議員柔道連盟」，希望能進一步推廣柔道運動。與此同時，於社會上聲望極高的眾議院議員正力松太郎（1885—1969）亦覷準機會，建議在東京市中心設立一個世界性的武道場館。這個提案旋即得到了眾議院議長清瀨一郎、參議院院長松野鶴平，以及社會黨、民社黨、共產黨等跨黨派的議員支持。同年6月30日，「武道會館建設議員連盟」成立，正式啟動武道館的修建事宜。



1962年，以正力松太郎為會長的「財團法人日本武道館」獲得文部大臣批準，於東京千代田區的後北之丸公園開展工程。經歷兩年時間、耗資18億日圓，武道館最終在1964年9月15日落成，並在同年10月3日開館，昭和天皇及香淳皇后俱有出席揭幕儀式。

正力松太郎成立的「財團法人日本武道館」，一直是武道館的營運機構

武術聖地

武道館的主場館為「大道場」，1964年東京奧運會的柔道賽事，便是在「大道場」舉行。奧運會過後，大道場以及分散在場館週邊的「小道場」，就成為了不同武術機構的訓練及演武場地。而為了遵從宏揚日本武道的宗旨，大部分使用武道館的組織，都屬日本的本地流派，包括柔道、空手道、劍道、合氣道、弓道、日本少林寺拳法、銃劍道等。現時很多全國性的武術活動，如全日本劍道選手權大會、全日本柔道選手權大會等，都會選擇在武道館舉行：

（上月29日舉行的全日本柔道選手權大會，地點便是在武道館）

當然，作為一所能夠容納近萬人的新式體育館，武道館亦會負責協辦其他大型武術賽事。例如日本拳擊手高山勝義與阿根廷名將Horacio Accavallo，便曾在武道館內舉行了一場經典的蠅量級對決：

（高山勝義與Horacio Accavallo的經典賽事，Horacio就是憑這場比賽奪得了WBA及WBC的蠅量級冠軍，時間為1966年3月1日）

至於阿里和豬木寬至那場震撼世界的「異種格闘技戦」，亦是在武道館內舉行：

（1976年6月，經過一輪隔空罵戰後，拳王阿里決定在遠赴日本，與豬木寬至在武道館內展開一場跨界別的對決。雖然此戰的結果未盡人意，但卻成為了幾代人的集體回憶）

及至90年代，武道館亦開始成為了K-1賽事的主要比賽場館，例如2004年的K-1 World GP開幕戰，以及2002年的第一屆K-1 World Max等，都是在武道館內進行賽事。

沿革

本來武道館還會定期舉辦一些職業摔角賽事，但隨著摔角熱潮在90年代慢慢退卻，武道館亦相應減少了有關活動。另一方面，後樂園及東京巨蛋等其他大型場館，亦承包愈來愈多搏擊賽事，包括拳擊、MMA等。所以近年公眾對武道館的主要印象（特別是海外民眾），都是一些大型的文娛活動。事實上，早在上世紀六七十年代，很多知名的訪日藝人如Bob Dylan、Beatles等，便都是假武道館舉行演唱會。



而在近十年期間，武道館就更加成為了日本演藝圈的「聖地」。著名女團AKB48便曾數次在武道館內舉行演唱會，至於2011年為東北大地震而開催的「ALL TOGETHER」演唱會，亦是近年武道館最有名的演出之一。



然而，這並不代表武道館就此忘記了宣揚武道的宗旨。正如前文所述，現時武道館依然會定期進行一些全國性的武術活動，【武備志】成員便曾經到訪過在武道館舉行的第三屆全國空手道選手權大會。

明年東京奧運，武道館便會承辦柔道及空手道項目的賽事。早幾天，武道館就先後舉行了「2019世界柔道選手權東京大會」以及「Karate 1 Premier League Tokyo」，以此測試武道館的設施，並作為「Ready Steady Tokyo」的系列活動替東奧造勢。結果不負眾望，武道館得到運動員及觀眾的一致讚賞。

各位下次去到東京，不妨乘地鐵到「九段下駅」，再由2番出口徒步走5分鐘，便能抵達這所融合傳統和現代的大型道場，一睹日本武道的風采！