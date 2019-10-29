【另類Knee Bar】Suloev Stretch 把腳拉直向後的降服技

在上個周末的Bellator 232中，Patrick Mix 以另類Kneebar 在第一回合降服了對手。之前在UFC228的晚上，Aliamain Sterling跟Zabit Magomedsharipov各自都做出了背位Kneebar 降服。到底他們用上了甚麼技巧呢？有人稱之為"Banana Split Kneebar"，到底是Kneebar還是Banana Split？

在上個周末的Bellator 232中，Patrick Mix 以另類Kneebar 在第一回合降服了對手，成為Bellator 有史以來第一個Suloev Stretch。到底他是如何做到的呢？背後的原理又是什麼？

▍Suloev Stretch 的起源

據網上資料顯示，這招式是在2002年於荷蘭MMA比賽「2 Hot 2 Handle 5」中首次出現，由名不經傳的亞美尼亞MMA選手Amar Suloev對陣Paul Cahoon時所創，當年官方把之命名為"Hip Lock"，而Bloody Elbow 的作者KJ Gould更把之命名為"Suloev Stretch"，並把之納入為"Kneebar"降服一類。



（影片來自：YouTube）

當時Amar成功取得Paul的背位，並已經雙腳勾住Paul的大腿內側（Hooks in）。於是Paul以手撐地而起（Tripod），並上身向前傾斜，試圖把Amar跌向前方或令其雙腳的勾鬆開。Amar在漸漸向前跌的同時，卻乘機扭側上身雙手扣住Paul的右腳腳踝，然後再單手撐地，令其向側跌倒。這時因為Paul原先雙手正在撐地，所以右腳被拉起時，便在肩膊外側垂直拉向後方，由於下盤被Amar雙腳固定住無法跟隨右腳向上移動，而後背亦被Amar擋住無法順勢卸力，於是右腳被拉的力量便集中在後腿肌肉及膝後肌腱上，令其投降。

Aljamain Sterling Style Kneebar back in 2013.



Shoutout to Kenny Robertson for introducing many UFC fans to this submission hold.#UFC228 #UFCDallas #ModifiedKneebar #JiuJitsu #BJJ #Wrestling #NCAA #SubmissionWrestling #Leglock #NoGi #BackMount #Tapout pic.twitter.com/H8USCK6uYo — Matty Ice (@IIMattyIceII) 2018年9月9日

正如上一篇文章所言，其實這技術第一次出現在UFC當中，是2013年Kenny Robertson用上這個技術降服了Brock Jardine，這令這技術重新受到注目。

"Suloev Stretch"在技術上跟傳統的Kneebar有點不同。傳統的Kneebar主要依靠髖部正面頂住對方膝蓋，雙手配合髖部反向發力形成槓杆，而對方的膝部則成為支撐點，令其膝蓋過分伸展／活動而投降。但傳統的Kneebar要注意頂髖的角度、雙腳要夾緊攻擊腳，假如對方能夠稍微轉動大腿改變角度，或是屈起膝蓋，施壓者便不能成功降服對手。

但在"Suloev Stretch"當中，則省卻了角度細節，亦不用高度控制攻擊腳，只要在背位用腳固定住對方另一隻腳，便可以借助勾住對方胯下的腳脛抵住對方大腿作為槓杆拖加壓力。而且把對方的腳垂直向其後方拉扯時，其大腿後側肌肉及膝後肌腱亦會受到拉扯，即使對方腿部沒有完全伸直，亦會因為感到拉扯的痛楚而投降。

▍以UFC 228 的兩個Kneebar 為例子

（圖片擷取自：Deadpool MMA Twitter）

我們再看看Aliamain Sterling跟Zabit Magomedsharipo兩位這次的降服，其實兩者在Hooks上亦有些微不同。Aliamain Sterling在用手勾腳時，雙腳的Hooks靠近在同一邊，令所有壓力集中在同一隻腳上，所以令Cody Stamann向側跌坐，左腳膝蓋同時向側拗，Kneebar的受力情況較為嚴重。



（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2N4L19m）

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2NynDR0）

而Zabit Magomedsharipov在前傾抓腳時分開了雙腳勾住對方的雙腳，令Brandon Davis較易向後跌坐，著地後亦充分控制住對方的三肢，令對方無法彈動。但從Kneebar角度來看，這裡的槓杆應該比Sterling的為弱，因為Zabit左腳抵住的部位較低，所以可以見到Davis的腳要抬到較高的位置才受壓，亦能夠忍受較長時間。

我們再分別看看兩人的Kneebar。

Aljamain Sterling with a nasty leg lock on Cody Stamman. Finishes him in round 2, looks like Stamman blew his knee out. #UFC228 pic.twitter.com/pkidxiEy70 — Ahmar Khan (@AhmarSKhan) 2018年9月9日

Zabit with one of the best submissions I’ve ever seen. Flawless kneebar. Insanity. #UFC228

pic.twitter.com/v1gEbwQzHk — The Champion Picks (@ChampionPicks) 2018年9月9日

▍Banna Split 跟 Suloev Stretch 的分別

最後，有些人會以"Banana Split Kneebar"稱呼這兩記Submission，但其實在拖力角度、雙腳操控、受壓部位上好像兩者又有點分別，好像不能合而為一。Banana Split講求操控對方雙腳作橫向伸展（好像拉「大字馬」般），而"Kneebar"則集中控制一隻腳作縱向拉扯（像單腳一字馬般）。或者可能在這類型「抹」髖／腳的降服類型上尚未完全分類好，所以才會這樣命名吧。