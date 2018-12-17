【MMA】BJ Penn：曾獨力撐起量級 背負著過去輝煌的「天才」

經武備志團隊編輯

如果是這幾年才開始看MMA的朋友，大概對BJ Penn的印象不深，但對很多的拳迷來說，如果要提起史上最佳的155磅拳手，就必然會提到他的名字。

他是當時「完美選手」的雛型：一位拳擊能力很好的巴西柔術高手。但這並非1+1=2這麼簡單。在比賽中可以看到他如何為了發揮所長，而改變自己的架式。可惜，這種勇於嘗試並非每次都能成功。

很多拳迷都想這位過去輝煌的拳手退役，因為他現時的戰績實在令人唏虛。12月13日是他的生日，12月29日他亦會迎戰Ryan Hall ，現在或者也是個時候去回望這一位傳奇選手。

天才

BJ Penn的別名是”Prodigy”，即天才、非凡、神童。但他其實並非年少學武，他要到17歲才接觸巴西柔術，這對比很多被叫作神童的人晚了很多。他會有這個稱號，是因為他在3年之內就得到了巴西柔術黑帶，更贏到世界柔術大賽黑帶組冠軍。

他也是少數第一場比賽就是在UFC 作賽的拳手。而他在頭幾場職業賽已對上當時的好手，例如宇野薫、Jens Pulver、Matt Serra、Matt Hughes這些冠軍級人馬，也到過K-1跟五味隆典、Duane Ludwig、Lyoto Machida比賽。沒錯那是後來在205磅作賽的Lyoto Machida。

他曾經在不同時間贏過155及170磅的UFC冠軍。有趣的是他首先在2004年擊敗Matt Hughes成為170磅冠軍，而要等到2008年才成為他最佳量級155磅的冠軍。

在多次的170磅嘗試中，他兩戰Georges St-Pierre都是經典，第一次有爭議下被判敗，第二次則是升級挑戰GSP的170冠軍寶座卻失敗而回。假如當時BJ Penn勝出，他將會是第一個UFC 的Champ - Champ。

雖然未能在170中取得成功，但在2007年至2009年間，他在155磅可謂未逢敵手，他每場冠軍賽都能終結對手，而且數據上也未有處於劣勢的情況。Dana White曾說過，BJ Penn獨力把155磅這個當時最輕的量級帶到大家面前，可以說一人令整個量級都被注視。



技術

BJ Penn的地面技術有著極大優勢，尤其是他在上位時，他的pass guard就算是放到現在，也是無與倫比的：

依靠扭動髖部控制對方大腿的方向，進而迫使對方使用蝴蝶式半防禦(Butterfly half guard)，這時候距離Mount就真的是字面上的「一步之遙」：

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2EB7TsH

我未能在此用一個簡單的描述，去形容他pass guard的美妙和流暢。在pass guard的同時，亦大量使用了到現在還是太過underuse的肘擊，去幫助自己拿到空間和機會。這個配合讓他的對手往往都血流披面：

Picture from a "saddest pics in MMA" thread. Joe Stevenson crying after he lost a title fight to Bj Penn :( pic.twitter.com/obUefzT1Vt — namu walcott (@bioniclegamer) 2016年3月8日

這些技術之所以流暢和輕鬆，很大程度上跟他的柔軟度有關：

(我曾看過一個片段是他輕描淡寫的用腳去抓耳朵)

除了寢技外，他的拳擊亦很好。在Jack Slack的幾篇文章中都提到，在早期他很依賴自己的左勾拳，所以他站得較為正身：

（資料圖片）

正確點來說，他在自己的書《Mixed Martial Arts:The book of knowledge》中提到，儘管下半身是較為側身，但肩是較正身的：

書中也提到勾拳是他的最愛：

但到後期，他開始更多使用自己的刺拳，尤其是側閃刺拳去作反擊，所以站得較為側身。側身有較好的防護，而且能有效的運用距離，但就較難防禦低掃。

題外話，他那本書是MMA的入門好書，很多的基本技術寫得非常清晰，有興趣的朋友可以找來一看。(香港政府圖書館好像可以借到)

勇於嘗試並非每次都能成功

在2010年，BJ Penn對上了他的惡夢Frankie Edgar。Frankie Edgar在當時是極度underdog的一方，但依靠極好的步法、移動能力和摔跤技巧，雖有爭議，但他也成功爆冷擊敗BJ Penn。UFC立即安排重賽，但第二次中Frankie Edgar側以更具說服力的表現，再次擊敗BJ Penn。

從此BJ Penn的成績開始走下波，2010年到2012年的6場比賽中，只勝一場，另外為4敗一和。2014年，經過兩年沒打比賽，BJ Penn 第三次對陣Frankie Edgar。

這次卻成為了所有拳迷的痛。

BJ Penn在這場比賽的站姿，出拳架式，都令人不解。如果這場比賽是你第一場看的MMA比賽，大概會覺得BJ Penn是個不入流的新人拳手：

站得很高但硬直，錯誤的步法，奇怪站姿而未能打出有力的拳頭，以上的一堆問題，都令拳迷錯愕。有說他想運用高度和距離，但這樣直立時根本難以出拳；他當時在Nova União 訓練，或者是學了Renan Barão 的一些打法，但這些技術都和本來的BJ Penn完全不配，結果成了這個怪樣子。

這場比賽後他宣佈退休，但2017年又出來打了兩場，都敗陣而回。下場比賽則是在今年12月29日的UFC 232，對上Ryan Hall 。

5連敗後仍繼續比賽，或者他只是等待著一場勝利，來為自己的職業生涯畫上句號。

但這不影響他的legacy，他在2015年成了UFC名人堂的一員。我們應該記著的BJ Penn，是那位稱霸量級，並一手讓155量級變得刺激的天才。

祝他在接下來的比賽能取得成功！

今次係咁多！