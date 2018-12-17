【UFC】Barboza AI皆勝出 但仍難以威脅Khabib

在2014年的UFC 169中，當年正值22歲的Kevin Lee在他的UFC處子賽中，對上了已經在UFC打了3場比賽的Al Iaquinta，然後以一致判定輸掉。四年後，兩位拳手都己經雙雙打入UFC Lightweight 頭十排名中，於是便出現了今次的二番戰。

比賽前大家都十分關注副主賽Edson Barboza的表現，因為他自去年年終被Khabib「完全壓倒性」擊敗後，接著又以TKO輸給了Kevin Lee，假如在今次面對澳洲新星Dan Hooker的比賽中失利，他很可能被剔出頭十排中，恐怕其職業生涯會一蹶不振。

此外，這場「UFC on Fox」比賽亦是UFC跟 Fox 七年轉播合約中的最後一場。各位觀眾自2019年起，便要轉到ESPN 才能收看到UFC的比賽直播了。

事不宜遲，馬上進入比賽精彩內容。

Edson Barboza V.S. Dan Hooker

Barboza以其具爆發力的打擊及踢技見稱，可是在過去兩場敗仗可見，無論是面對Khabib還是Kevin的摔跤型選手，他都無法爭取到足夠距離施展打擊。今次作為守門員的角色，對上同是打擊選手的Dan Hooker，終於找回自己！



【UFC 219】Edson Barboza的搏擊特色

在比賽首回合，Edson Barboza 便瀕瀕以右腳低掃打斷Hooker 的進攻節奏。尤其當Hooker 採取「反架」時，Barboza便以後腳重擊Hooker內側膝部，明顯削弱了Hooker的步法及打擊能力。此外，Barboza在比賽中還多次打出沉實的身體打擊，令Hooker埋首應對重擊之際受到襲擊。最終在第三回合以身體打擊KO Hooker，中斷了二連敗。

可是，Barboza的缺點仍然暴露在今場比賽中，這點教人相當擔心。首先是其「過分進取」的打擊，令他陷入地面戰的危機當中。在第二回合時，Barboza一記打擊得手後，便一股腦兒地衝到地上追擊Hooker，最後反而被Hooker壓制在地上。

另一方面便是他的體能問題。Edson Barboza那具爆發性的動作固然有助他作出急速的反應及打擊，但同時亦大量消耗他的體能。在今場比賽中，Barboza在第二回合中段便漸見疲態，尤其在地戰過後情況更為明顯。在三回戰的比賽中，Barboza可能尚可勉強應付，但他絕不可能維持到五回戰。這種「雙刃刀」打法對年過32歲的Barboza而言，將會影響到他日後能否繼續留在Lightweight排名之內。



最後恭喜Barboza從敗績中振作回來。

Al Iaquinta VS Kevin Lee 2

在賽前大家都看好年紀較輕的Kevin Lee，假如他能用上身形優勢及拳摔組合的話，應該可以扳回一場。可是，面對不斷壓迫打法的AL，結果卻不似如期⋯⋯



@ALIAQUINTA for sure better fight! #UFCMilawaukee #ufc232 pic.twitter.com/QfUsgM4vlZ — ed toscan (@toscanito12) 2018年12月16日

（圖片擷取自：UFC twitter）

首一回合Iaquinta主動搶攻，令Kevin無法發揮臂展優勢，Iaquinta佔優。第二回合Kevin把握一次機會取得Iaquinta背位，並以肘擊輸出為對手造成一定傷害。比賽的勝負由第三回合開始出現轉變。

第三回合前半Iaquinta在立技打擊上取得明顯優勢，後半Kevin成功把比賽帶到地上，直至回合終結為止。雖然Kevin成功在纏鬥控制Iaquinta，但亦消耗自己大量體力，間接令自己在第四第五回合的力竭失勢。在第四回合起，Kevin體力下降後開始無法應付Iaquinta連串不斷的進攻，亦無法再次把比賽帶到地上。

昔日敗者雙雙勝出 反而突顯出Khabib的強大

經過這場比賽過後，雖然昔日兩名在Khabib手上飲恨的選手分別以「壓倒性」姿態獲勝，但是在觀感上看起來，與跟Khabib作賽時的慘烈場面彷彿形成強烈對比。Khabib Nurmagomedov 在UFC 219面對被認為是「最大挑戰」的 Edson Barboza，而結果Barboza只是另一位「受害人」。 Al Iaquinta上次雖說是臨時替上，但無法應付Khabib的摔技是顯然而見的事實。 縱觀今時今日的UFC Lightweight陣容，可能就只剩下 Tony Ferguson有機會與Khabib 一戰。不過，Khabib在UFC 229的案件一天未正式完結，這一場大戰都不可能會實現。