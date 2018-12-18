【桑搏】首屆粵港澳錦標賽順利舉行 搏擊桑搏可成新綜合點

首屆粵港澳桑搏錦標賽已於12月9日進行，當日也進行了首屆亞洲傷健桑搏錦標賽。連同12月8日的裁判研討會及裁判考核，這次活動有超過150人參加。

比賽除了有運動桑搏(Sport Sambo)外，更有令人期待已久的搏擊桑搏(Combat Sambo)比賽。編輯R也有到場觀賽，在此跟大家說一下當日感受。

剛起步但參加者眾

相對於空手道、跆拳道、柔道、泰拳等等已在香港發展已久的外國武術，桑搏於香港的發展是近年的事，因此外界對於桑搏的了解，或不如其他以上提及的武術。不過對於搏擊界來說，桑搏絕非陌生事物，乃因眾多俄羅斯的MMA選手都來自桑搏，過去出名的有「最後沙皇」Fedor Emelianenko，現在則有UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov。

這次的桑搏比賽，吸引了不少參賽者，又因運動桑搏的規則上與柔道較相近，所以有很多柔道的研習者參加。同時，因為桑搏有地戰，所以也有練巴西柔術的選手參加。地區方面，除了香港、澳門以外，內地也有運動員參賽。

規則差別

確實桑搏比賽中因為主要使用摔技，上身又有道服，柔道的選手是很能夠適應規則的:

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但因為柔道現時並不允許雙手刈等直接用手抓腿的摔技，而桑搏中則可自由使用，所以現時的柔道研習者也要作出合適的技術調整:



另一方面，很多柔道的選手在倒地後都立即習慣性護頸，但其實運動桑搏中不能鎖頸。同時，柔道中沒有腳鎖，因此在倒地後不知道應如何防護雙腳，也是柔道研習者轉去桑搏時或會遇到的問題。有比賽就因為一方有深厚的巴西柔術背景，因此對方每次摔倒他後，對方的教練也會叫自己的學生「防腳」，但可惜那位有巴西柔術背景的運動員確是想打腳鎖，對方難以防範:

當日也有可以用打擊技的「搏擊桑搏」。以我所知兩位男子選手都有很好的打擊技背景，但其中一方顯然意識到在搏擊桑搏中摔技計算的分數很多，而多次作出摔技，最後勝出比賽。另一位選手就算地戰技術較好，在搏擊桑搏中地戰的時間並不長，亦難以發揮太多。以下是男子及女子比賽的圖片：

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但是，我認為「搏擊桑搏」的潛力很大。它使用小拳套、穿衣、有摔技，都讓一眾有抓衣摔技的武術有發揮的可能。不同的武術或者可以此作為一個試點，嘗試一下不同的技術運用。當然，「搏擊桑搏」有自己的計分方式，但我相信更多的機會去運用技術，對各武術而言都是一件好事。

這天也有視障運動員參加。比賽開始時跟視障人士打柔道時的規定一樣，二人會先執襟而不用搶襟。摔技和寢技是很適合視障人士參加的武術運動，希望香港在這方面，未來可以有更多的發展，讓更多人可以參與。

發展

10月時香港的桑搏代表隊參加了第一屆東亞桑搏錦標賽，並得到了4銀6銅的佳績。而11月底時， 桑搏體育獲得了國際奧委會的臨時認可，也就是未來會向著進入奧運這個目標發展。

在此祝香港桑搏運動發展順利！