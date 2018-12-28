【拳擊】Night of Ring Diamonds：香港拳王吳秉泰再戰宿敵

高規格拳擊賽Night of Ring Diamonds將在明天（12月29日）於紅墈嘉里酒店開打。香港中量級拳王吳秉泰Tyson，會跟來自泰國Denchainoi爭奪「WBC 洲際中量級冠軍金腰帶」及「泰國拳王腰帶PBAT」。

除此之外，職業生涯取得52勝0敗的泰國拳王Wanheng，亦會在明天出戰一場表演賽。WBC終身南中國區代表（香港及澳門）徐家傑表示，希望藉著今次這場高水平的賽事，為拳手爭取到應得的地位，並滿足香港的拳擊運動市場。

香港拳王吳秉泰 香港拳王再戰勁敵：拳守宗正，拼搏人生

現年29歲的吳秉泰Tyson，於2016年投身職業賽至今，已經連贏了8場賽事，並先後取得了「亞洲 APBF 職業拳擊聯盟中量級拳王金腰帶」和「WBC 職業拳擊亞洲中量級冠軍銀腰帶」，乃香港歷來成績最好的150磅以上級別選手。 Tyson的實力自然無庸置疑，但他也曾遇到過驚險時刻。而該位令他留下如斯深刻印象的勁敵，便正他明天的對手——「泰國狂牛」Denchainoi。早在去年11月，Tyson與Denchainoi便已經碰頭過。Tyson坦言這是他歷來最辛苦、受傷最多的一場比賽，無論Denchainoi中了幾多拳，他都能像打不死般站起身。最終兩人皆遍體鱗傷，而Tyson則以點數艱難獲勝。 明天這對勁敵便會在嘉里酒店再決雌雄，爭奪「WBC 洲際中量級冠軍金腰帶」及「泰國拳王腰帶PBAT」。徐家傑先生形容，Tyson與Denchainoi的比賽不獨是一場較量，更儼如是一場戰爭，絕對是精彩可期。而Tyson則表示，自己有信心取得勝利，刷新自己的連勝記錄。 當然，比賽前夕他與Denchainoi都不敢懈怠，除了積極備戰之外，亦要持續嚴控自己的體重。為免他們過份脫水，大會提早在今天上午進行過磅，而下午的記者會則有體檢環節：

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擂台上的Tyson或許看似剛烈無情，但其實他亦是WBC仁愛計劃的大使。例如他便贊助了某私人教育機構，讓其學生能夠免費觀賞賽事。未來Tyson還會親身落區教拳，期望以自己的力量，影響擂台外的迷途青年及長者。正如他的座右銘一樣：「拳守宗正，拼搏人生」。

不敗拳王來港助陣 打造高格調賽事

另一場值得注目的賽事，是由泰國不敗拳王Wanheng對戰同胞Suraki的表演賽。Wanheng自2014年開始，便是WBC最輕量級（Minimum Flyweight）的冠軍持有人。他的職業生涯成績為52勝0敗，其中18場勝仗是KO對手，可謂相當驚人。他曾被拳擊雜誌The Ring及網站BoxRec等，選為世界上最傑出的最輕量級冠軍。今次大會邀請他來港參與表演賽，除了是要提升比賽的觀賞質量，還希望借此熾熱一下香港的拳擊運動市場，並為各個運動員爭取應有的知名度。

事實上，今次的Night of Ring Diamonds確實有著不少破格之處。例如此前提到過，Tyson與Denchainoi所競逐的「泰國拳王腰帶PBAT」，本身屬於泰國職業拳擊總會（PBAT）的冠軍銜頭，而今次則是首度獲得泰國方面批準，於海外地區作賽。

另外今次大會有意將賽事的格調提升，除了選擇在5星級的嘉里酒店作賽。主辦方還在現場安排了雞尾酒派對，同時要求所有出席的賓客必須穿著禮服。徐家傑先生便在此前的訪問中強調，拳擊是高尚的運動、絕非流氓互毆，故希望藉著今次比賽繼續建立拳擊運動的正面形象。

明天除了有Tyson的冠軍戰及Wanheng的表演賽，還有泰國選手Wanchana與伊朗對手Buranov的一場前哨戰。Wanchana泰國拳擊界的明日之星，曾贏得WBC青年羽量級冠軍等銜頭。若果各位想一睹拳王及新星的風采，記緊留意明天的賽事。

當然最重要是替我們的香港拳王——吳秉泰Tyson打氣！