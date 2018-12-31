【UFC 232】Uriah Hall 逆轉KO勝 鼓勵家人對抗抑鬱症

(Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)

武備志
撰文：
最後更新日期：

Uriah Hall在星期日的UFC 232中，靠著一個漂亮的右拳KO對手Bevon Lewis 。而此前兩回合Bevon Lewis 都在分數上領先，所以對Hall來說是場不可多得的逆轉勝。

賽後他甚為激動，告訴Joe Rogan這場比賽並不是為自己而打，而是為了自己的家人而戰。

 

KO

首先看看這一下漂亮的KO：

對抗抑鬱症

賽後他激動流淚，說這場勝利意義重大：

簡單翻譯如下：

說實話，今晚我並非為自己而戰。 我其實是在為我的妹妹/姐姐而戰。 她正在對抗抑鬱症，對她來說現在是一個非常艱難的時期。 她是一個非常好的人，我知道抑鬱症在世界上正不斷發生。
Uriah Hall
我只是想讓你知道我愛你，如果沒有你，這個世界就不一樣了。 而 Mikita，你做得很好，是做你做的事中，最好的人之一。我在大舞台上失敗了很多次，我知道生活很艱難，但跟你繼續站起來的原因一樣，我會繼續站起來。因為今晚是屬於你的。我愛你。
Uriah Hall

賽後訪問中，他提到他的妹妹/姐姐為他這了一首歌叫”Keep Standing"，靈感來自Uriah Hall有次傷了腳趾骨，這也是他這天的出場曲。

希望Uriah Hall的妹妹/姐姐能早日康復！

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