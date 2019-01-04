【摔角】再說筋肉人：漫畫與現實的互相影響

作者：Lokka



如果說足球小將讓很多的日本小朋友擁有成為足球員的夢想，那筋肉人(台灣翻譯為金肉人)也應該給了不少日本小朋友成為格鬥選手的夢想。由雙人組合煎雙蛋(蚵仔煎)在1979年開始創作，故事原本的題材只是拿鹹蛋超人和巨大怪獸來搞笑小品，但在加入了摔角元素後，故事就變得越來越認真，主角筋肉人就由一位無大作為的廢柴超人變成帶領一眾正義超人對抗邪惡超人勢力的正義超人軍首領。故事雖然矛盾位極多(因為作者近乎是隨意寫作)，但卻不失為熱血漫畫的元祖聖典之一，帶來了友情力量、戰鬥力定位、與前敵人並肩作戰和超誇張熱血絕技等情節。



櫻庭和志 - 「肉」字。(圖片來：www.sherdog.com) 雖然筋肉人是以超人摔角為題材的動漫，但卻影響了不少日本職業摔角手和綜合格鬥家，著名綜合格鬥選手的櫻庭和志和美濃輪育久就是筋肉人的擁躉，櫻庭和志曾在比賽前夕把「肉」字像筋肉人那樣寫在額頭上，而美濃輪後來甚至把出場名字改名為Minowaman，並設計了與筋肉人軍團並肩作戰的出場t-恤。筋肉人的絕招「筋肉破壞者」(Kinniku Buster)也在職業摔角中被Samoa Joe直接以Muscle Buster為名拿來當絕招用，而在電玩遊戲鐵拳中，Muscle Buster也是虎面人King的絕招之一。

美濃輪 x 筋肉人t-恤。圖片來源： http://photozou.jp/photo/show/1067936/100904907

鐵拳中King的Muscle Buster其實就是筋肉人48式殺人技中「筋肉破壞者」Kinniku Buster，Kinniku的英文就是Muscle。(所以北美版II世，筋肉人被稱為King Muscle)



Samoa Joe - Muscle Buster

筋肉人的流行除了令職業摔角賽事中出現筋肉人角色以真人方式出賽外，在2008年的K-1 Dynamite!! 中日本格鬥選手田中章仁更以筋肉萬太郎的身分在綜合格鬥規則中迎戰Bob Sapp。

筋肉萬太郎 vs Bob Sapp

真人版Kevin Mask

長畫長有的續篇

筋肉人原作在1987年以故事高潮「王位爭奪篇」為故事畫下句號，在第36期完結。但隨著90年代後期出現的一陣經典動漫再生潮，很多著名的作品如城市獵人、北斗之拳等都都紛紛推出續作，貴為熱血格鬥的經典之作筋肉人也在1998年展開了講述原主角筋肉人兒子筋肉萬太郎和其他新世代超人的故事 - 筋肉人II世。故事講述在原作完結的28年後，地球再次受到惡行超人dMp的襲擊，但因世界和平已久及上代超人已經年老的關係，上世代的傳說超人們在第一波襲擊中被打得潰不成軍，一眾傳說超人立即召集新世代超人進行訓練，但當中被看好的筋肉萬太郎卻是膽小如鼠的廢柴...

II世的故事圍繞新世代超人們的成長，但很多故事都重新使用在原著已曾使用過的劇情，導致反應未及原著理想，未能在眾多流行漫畫中脫穎而出。有見讀者比較偏好原著傳說超人的出場，故事在2004開始就展開回到過去的篇章，讓筋肉萬太郎等新世代回到一世時空與傳說的超人們展開對決及並肩作戰的「究極超人雙打編」。可能反應良好的關係，作者和出版社在2011年決定從原本的筋肉人一世第38期(37期是特集)再次連載，講述在王位爭奪戰之後，完壁超人再次襲擊地球的故事。時至現在，所有曾經在一世出現的敵友從七人之惡魔超人、惡魔六騎士到命運五王子當中的四位都已經出場。

所有的筋肉人漫畫單行本加起來的話，目前有126期(新章還在連載中)。

(筋肉人新作官方連載： https://bookstore.yahoo.co.jp/shoshi-1001845/)



原著筋肉人的高潮 - 王位爭奪戰篇



與時並進的招式

從原著連載起到現在，筋肉人已經橫跨了近40年，雖然筋肉人II世依然秉承前作的誇張絕技風格，但一如1998當時的職業摔角界一樣，筋肉人II世的打鬥場面也加入了很多的綜合格鬥招式，在動畫的最終一戰中Kevin Mask與萬太郎中可以看到不少的MMA技術組合，而在漫畫中回到過去的「究極超人雙打編」中更出現了筋肉人以80年代的技巧與萬太郎的新世代鎖技進行的跨世代關節技攻防戰。

萬太郎 vs Kevin Mask Highlight:



雖然筋肉人II世並沒有在日本興起太大的熱潮，但在北美卻頗受歡迎，甚至出錢讓日本把本來已經腰斬了超人奧林匹克片繼續製作下去 (所以超人奧林匹克編的片頭寫著英文Ultimate Muscle)，而接連推出的摔角電玩遊戲及與其他品牌的crossover產品亦頗受歡迎，甚至連拍青哥彈珠璣遊戲内的動畫都以新畫面重新製作。

筋肉人彈珠璣遊戲新畫面

