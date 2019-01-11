【名家】八卦掌武醫宗師：鄭懷賢

提起中國奧運第一人，自然是1932年洛杉磯奧運的劉長春。而在4年後的柏林奧運，民國政府亦派出了表演團參與。其中武術代表隊的領軍成員，就是被後世稱為「武醫宗師」的八卦掌名家——鄭懷賢。

由學藝到兼習骨傷醫科

鄭懷賢（1897—1981），本名鄭德順，字懷賢，河北安新縣人。年幼時曾在私塾學習，後因家貧而輟學。10歲那年安新縣舉行廟會，除了花炮、高蹺等民間技藝外，還有不同的武術表演，其中尤以「舞叉」最令鄭懷賢印象深刻。及至年紀稍長，鄭懷賢便拜人稱「飛叉大王」的李洱慶為師，兼習骨傷醫科。往後數年，鄭懷賢一直跟隨李洱慶四處演出賣藥，在河北一帶頗具名氣。



鄭懷賢的飛叉絕藝。（圖片擷取自http://bit.ly/2smM73A） 1918年，身手了得的鄭懷賢被武術家魏昌義相中，經李洱慶同意後，獲收納為弟子，專習戳腳翻子門的功夫。爾後魏昌義復將他引薦到好友魏金山處，研習鷹爪翻子拳。歷經3年苦煉，鄭懷賢不僅武藝日趨精進，其治傷接骨的手法也愈來愈成熟。魏金山見鄭懷賢的潛力巨大，便著他拜入內家宗師孫祿堂門下，繼續深造。由是者，鄭懷賢又學懂了形意拳、八卦掌等技，在武術界中嶄露頭角。 1928年，鄭懷賢南下上海，並在上海交通大學、上海中華體育會、上海西江師範學校等機構，擔任國術班導師。其時孫祿堂之子孫存周亦在上海生活，故兩師兄弟經常一起練習。幾年之間，鄭懷賢已經在當地享負盛名，據聞「上海大享」杜月笙也曾聘請他為私人保鑣。

奧運表演團

1936年，納粹治下的德國主辦了柏林奧運會。雖然這次沒有中國運動員參賽，但民國政府亦派出一個表演團出訪，而國術便是今次的主要項目之一。因此當局對是次表演團的名單非常重視，並在國內舉行了一次選拔賽（數年前徐小明執導的電影《奪標》便是以此事為藍本）。最終鄭懷賢以總成績排第三獲選，臨行前更得到蔣介石夫婦在行政院接見，並合照留念。而鄭懷賢亦著實不負眾望，其所表演的飛叉在德國引起熾烈回響，被視為當屆奧運的經典片段。



1936年柏林奧運武術表演隊合照。（圖片擷取自：http://bit.ly/2H60EuB）

回國後的鄭懷賢自然是聲名大噪，更被黃埔軍校聘為國術教官，總共訓練了五期學員。而在抗日戰爭其間，他亦擔任了中央軍官學校的技擊教練，並時常跟周劍南、張英健、洪懋中等武術名家交流切磋。由於這些名家之中，有不少人後來都遷居到台灣，故此現時台灣流傳的孫氏內家拳法，好一部分都是出自鄭懷賢的體系。

重回醫藥

1944年，鄭懷賢去到了成都體育專科學校任教，自此便在成都定居。中華人民共和國成立後，鄭懷賢曾經擔率領西南武術隊參加「全國民族形式運動會」。不過隨著國家體育政策的改變，鄭懷賢亦逐步將自己的工作範疇，重新轉回到醫藥上。他在1958年創辦了成都體育學院，並親自擔任院長前後達23年之久。其後他又建立了運動醫學研究室，並撰寫了《正骨學》、《傷科診療》、《傷科按摩術》等教材，為中國培養了大批骨傷科及運動醫學專員。



鄭懷賢的上課片段。（圖片擷取自：http://bit.ly/2FqUpzh）

鄭懷賢為中國培養了大批骨傷科及運動醫學專員。（圖片擷取自：http://bit.ly/2FqUpzh）

1981年，鄭懷賢因為冠心病在成都逝世，享年84歲。雖然當年鄭懷賢並非以首名成績，入選奧運武術代表隊。但對很多武術界人士來說，他的飛叉實在是當屆奧運最精彩的表演之一，中國武術亦是因為他，才能在奧運史上留下首個足跡，故稱他為「奧運武術第一人」亦不絕為過。至於他對中國醫藥發展的貢，就更加是惠及萬民：武醫宗師，可謂當之無愧。

