【猛龍過江 WOTD】 二香港拳手遠征台灣 迎戰當地MMA好手

大家還記得武備志在9月訪問過的本地年輕拳手鄧志安Andy嗎？他在5年前透過電影《激戰》認識MMA，於是開始了習武生涯。當Andy剛剛習武滿一年的時候，父親病重入院，臨終時鼓勵兒子：「爸爸知道你喜歡打拳，那你要麼不打，要麼就成為最強的一個，讓所有人都認識你」。這席話成為Andy至今的最大鼓勵，讓他堅持自己的格鬥夢。



Andy在JUST MMA香港站賽事中，擊敗來自馬來西亞的對手Choi Kim Shi。（圖片由賴家俊攝）

Andy 在去年9月首次出戰職業MMA賽事，於第一回合2分07秒就順利以裸絞降服對手。他非常感謝每位在生命中支持過他的人，特別是一路以來跟他並肩作戰的師傅Ivan和女朋友Anna。被問到有沒有說話告訴天上的父親時，Andy抬頭一語：「得咗啦老豆！」

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【訪問】鄧志安Andy：19歲的職業賽首戰 19年的成長與情義



Andy即將出戰台灣職業賽。（賴家俊攝）

在首場職業MMA比賽終結對手獲勝後相隔三個多月，Andy 將迎來第二場職業比賽。今次將遠征台灣，在明天（1月12日）於台北市和平籃球館出戰「職業技擊比賽-WOTD猛龍過江職業技擊爭霸賽03」，迎戰現時全東南亞的業餘輕量級選手排行第4名、首次轉戰職業賽事的當地好手葉俊宏。

WOTD猛龍過江職業技擊爭霸賽去年由武界體育創辦，至今已舉辦至第三屆。它集業餘MMA、職業MMA、武跆王（職業跆拳道）比賽於一身，是現時台灣最具規模的MMA品牌。除了現場直播外，更曾在香港、澳門、新加坡、韓國、越南、緬甸等同步播出，中國大陸、印尼、泰國等地也都有延時播放精彩賽事精華。

有關職業跆拳道的討論，可參閱：

【跆拳道】從功夫時代、踢王決、武跆王、PRO-TKD看職業化可能



Andy跟葉俊宏將為明天職業賽打響頭炮。（圖片來自賽會Facebook）

Andy今次面對的對手是：來自武甲總合武術的葉俊宏。現年25歲的他在業餘賽取得6勝1負 4KO的戰繽，更奪得CTMMAA業餘賽的次中量級冠軍頭銜，現時在全東南亞的業餘輕量級選手中排行第4名，實力不容忽視。經歷2年業餘賽的磨練後，葉俊宏決定轉戰職業賽場，進一步挑戰自己。

面對以擊倒能力見稱的葉俊宏，Andy向記者透露：「KO、拳擊、站立技是他的強項，那我就跟他打站立技！」又感謝主辦單位的邀請，過磅後感到興奮又期待，想快點進行明天比賽，因為「我已經準備好把我的對手KO掉」。看來Andy對明天賽事充滿信心。

Andy跟Roberto Medalla今早出發前往台北。（圖片由受訪者提供）

同場還有另一位菲律賓藉香港拳手Roberto Medalla出戰，即將面對台灣好手、身手矯捷的『影子』吳仲凱。



Andy已於早前成功過磅。（圖片由受訪者提供）

兩位選手已經順利過磅，明天的「WOTD猛龍過江職業技擊爭霸賽」職業賽事將於晚上六時開始，大家一同為香港拳手加油！