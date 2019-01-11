【Manny Pacquiao vs Adrien Broner】武備志請你睇！

2019年的第一個重要拳擊比賽，將於香港時間1月20日舉行，其時Manny Pacquiao 將會在拉斯維加斯對戰Adrien Broner，以保衛自己的WBA Welterweight腰帶。

Manny Pacquiao （60-7-2,39KO）是唯一一位奪得過八個量級的拳擊世界冠軍，他在上年7月擊敗了Lucas Martin Matthysse，這也是他在2009年後第一次以TKO獲勝。據說，Manny Pacquiao 曾希望與Floyd Mayweather再打一場，但Floyd Mayweather在與那須川天心的比賽中已明言自己已是退役拳手，因此Manny Pacquiao就把注意力轉移到Adrien Broner身上。

Adrien Broner （33-3-1,1NC,24KO）於最後兩場表現都不穩定，在被Mikey Garcia以一致判定擊敗後，上場則和Jessie Vargas打了一個平手。雖然如此，Adrien Broner 現時29歲，正值當打之年，而 Manny Pacquiao 已40歲。或者對Manny Pacquiao 而言，年齡才是他最大的敵人。

但他對自己仍然充滿信心：

當你40歲時，你很難去想未來的比賽，現時每次只能想一場比賽！⋯⋯我還行，上帝對我很好！ Manny Pacquiao

到底Manny Pacquiao會繼續其拳擊傳奇，還是Adrien Broner重拾勝軌呢？大家拭目以待！

武備志送讀者Event pass

武備志將會有20個Event Pass送給讀者，詳情如下：

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參加方法：

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鳴謝單位：Now E



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