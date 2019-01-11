【Manny Pacquiao vs Adrien Broner】武備志請你睇！

2019年的第一個重要拳擊比賽，將於香港時間1月20日舉行，其時Manny Pacquiao 將會在拉斯維加斯對戰Adrien Broner，以保衛自己的WBA Welterweight腰帶。
Manny Pacquiao （60-7-2,39KO）是唯一一位奪得過八個量級的拳擊世界冠軍，他在上年7月擊敗了Lucas Martin Matthysse，這也是他在2009年後第一次以TKO獲勝。據說，Manny Pacquiao 曾希望與Floyd Mayweather再打一場，但Floyd Mayweather在與那須川天心的比賽中已明言自己已是退役拳手，因此Manny Pacquiao就把注意力轉移到Adrien Broner身上。
Adrien Broner （33-3-1,1NC,24KO）於最後兩場表現都不穩定，在被Mikey Garcia以一致判定擊敗後，上場則和Jessie Vargas打了一個平手。雖然如此，Adrien Broner 現時29歲，正值當打之年，而 Manny Pacquiao 已40歲。或者對Manny Pacquiao 而言，年齡才是他最大的敵人。
但他對自己仍然充滿信心：
當你40歲時，你很難去想未來的比賽，現時每次只能想一場比賽！⋯⋯我還行，上帝對我很好！
到底Manny Pacquiao會繼續其拳擊傳奇，還是Adrien Broner重拾勝軌呢？大家拭目以待！
武備志送讀者Event pass
武備志將會有20個Event Pass送給讀者，詳情如下：
到武備志的Facebook頁，Like and Share 呢篇文章嘅 Post，再回答問題，你就有機會得到《Pacman vs Broner》嘅Event Pass，截止時間係1月17日下晝6時，目前得獎名額一共有20個，大家快啲參加啦！
參加方法：
1. Like 武備志 Facebook Page
2. 回答問題：「你認為呢場比賽會點完結？點解？」
3. 公開分享並 like 此 Post
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完成以上步驟後，武備志將會選出最有創意及具分析力的答案，送出《Pacman vs Broner》嘅Event Pass！
鳴謝單位：Now E
活動條款及細則：
- 參加者必須讚好武備志 Facebook 專頁。
- 為確保參加資格，必須將分享帖子設定為「公開」直至2019年1月17日為止。
- 活動截止時間為2019年1月17日下午6時。
- 武備志會將會於專頁留言區公佈得獎者，並會有專員以 Facebook Messenger 聯絡得獎者，請留意武備志專頁及 Facebook Messenger 的「訊息請求」，若於2019年1月18日前未能聯繫得獎者確認聯絡資料，將視作放棄得獎資格。
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