【歐洲劍】Ms. I.33 -現存最早的歐洲擊劍手冊

沃普爾吉斯手稿（Walpurgis Manuscript），又稱皇家軍械手稿Ms. I.33（Royal Armories Manuscript I.33），或者簡稱Ms. I.33，是現時世界上最古老的擊劍手冊。

這個手稿中記載的是單手劍與小圓盾的技術，從畫中人物身著推斷，這些技術除了用在軍事用途，也可能是德國在13末至14初世紀時流行的運動。

手稿背景

手稿以拉丁文寫在經過後制，用於寫作的皮上，大概是在1270年至1320年間寫成。手稿寫在32張皮紙上，共64頁，但作為年代久遠的書，當中亦有頁面散失，也被認為只是更大的作品中的其中一部份。

全書中以一位神父與其學生對練作展示，最後兩頁學生轉為一位名叫Walpurgis的女士，或指當時一位天主教聖女Walburga。從衣著和展示的人可以看到，這些技術可能並非騎士和軍方的戰藝，而是其時中間階層或神父的防身技藝，甚至是一項運動。

七個基本的架式

書中列舉了七個基本的架式(ward)，均踮腳前傾，以保護重要器官及前腳。在ARMA的一篇文章中，作者Brian Hunt詳細解釋了這七個架式的姿勢，及在德國劍術中與這些動作有關的名稱。

這七個架式包括：臂下(under the arm -sub brach)、右肩(right shoulder - humero dextrali)、左肩(left shoulder - humero sinistro)、頭(head - capiti)、右方(right side - latere dextro)、胸口(breast - pectori)、長點('long-point' - langort)：

(點擊圖片以展示)

+ 4 + 3 + 2

(以上圖片攝取自: http://wiktenauer.com/wiki/Walpurgis_Fechtbuch_(MS_I.33) ，圖5 經 Mariana López Rodríguez復修)

影片解讀

因為書中圖文並茂，所以對於書中招式的解讀都不會出現太大差異，而youtube中亦有大量HEMA研習者出片介紹本書中的招式。

例如Blood and Iron HEMA的這段教學片就清晰的解說各架式和置換架式(displacement)，用以反制各個主架式。因為Ms. I.33中假想對手是有技術的劍手，所以非常重視先控制對方武器再攻擊，片中亦有說明。