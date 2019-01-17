【洛奇外傳】一場讓電影《洛奇》誕生的經典拳賽

這場Ali(左)和Wepner(右)於1975年的賽事啟發了電影《洛奇》誕生。(圖片來源：https://bit.ly/2Hr5SBc) 美國著名影星史泰龍名作《洛奇》系列，近日熱播最後一部作品《洛奇外傳2》(港名：《王者之後2》、台譯《金牌拳手》)。這套經典作品能夠誕生，除了史泰龍個人的創作天賦外，1975年一場在美國的拳賽，台上兩位拳手的背景和拼勁深深打動史泰龍，讓他根據這二人背景為靈感，創作了「洛奇」(Rocky)和「阿波羅」(Apollo，即《王者之後》男主角Creed的父親)兩個角色。 《洛奇》(1976)第一集講述寂寂無聞，靠打三流拳賽和替黑幫收數的洛奇，因美國建國二百週年(1979)紀念賽事，被黑人世界級拳王阿波羅選中，破天荒安排二人對戰而嶄露頭角。後來洛奇雖然最後敗於阿波羅，但卻令外界大跌眼界，能打致最後一回合之餘，還把阿波羅打得重創，只是以點數多數決勉強贏得洛奇。

上文所說的比賽，便是1975年3月24日拳王阿里(Muhammad Ali，1942-2016)對戰藉藉無名的拳手Chuck Wepner(1939-)這場賽事。賽事最終以Ali 技術性擊倒(TKO)勝出，但這場無名小子對拳壇巨擘，幾乎難分軒輊的賽事卻啟發了史泰龍。



Ali Vs Wepner

洛奇原型為無名小子

Chuck Wepner為美國前重量級別拳王，綽號The Bayonne Bleeder。大約從1964年由業餘拳擊轉戰職業賽事，本身並無任何戰績可言，在職業拳賽界是一名無名小卒。1975年，Ali的經理人選了Wepner，原意是作為Ali連串賽程的緩衝，選一個實力平平(當初以為)的無名小子讓Ali可以保持出戰狀態下，不用陷於戰，於是促成了這場後來成為經典的世紀對決。



洛奇與阿波羅。(電影劇照)

和《洛奇》電影情節一樣，事緣Wepner一致被看好打數個回合便會被擊敗。怎料Wepner的併勁連續打足15回合，才於最終回第19秒倒下，賽事中他除了瓦解了Ali強攻外，還不時給予Ali重擊，尤其在第九回合給予Ali一記重擊。雖然Ali最後以TKO獲判勝出，但這場比賽在為Wepner贏來了輿論和掌聲外，Ali卻是顏面盡失。

拳王阿里笑諷史泰龍偷他劇本

圖左Chuck Wepner(維基百科) 大家一看便知Rocky原型便是Wepner，但與電影中洛奇的生涯不同。賽事過後，Wepner於1978年退出賽事生涯，並開始濫藥。據說史泰龍在拍《洛奇2》時曾邀他出演對練拍檔，但他最終因藥物影響而錯過了試鏡機會，及後更於80年代因藏有違禁藥而遭捸捕，並於1988年獲判十年監禁。獲釋後，Wepner從事葡萄酒業工作至今。 美國ESPN於2011年亦曾以Wepner為洛奇原型為題材，拍攝專題節目。而Wepner亦曾於2003年入稟起訴史泰龍，Wepner律師表示「盡管史泰龍提到這部電影是根據真實事件改編，但他卻絲沒有提到人物原型Wepner，更有有給予一絲一毫的補助。而更可氣的是史泰龍一直在口頭上表示會對Wepner補償，但卻沒有兌現。」而要求史泰龍賠償1,500萬美元給Wepner，事件最終庭外和解。(1)



至於賽事另一主角Ali，當然就是電影中Apollo原型。據說Ali本人在看過《洛奇》後就放話「(Apollo)那就是我，會在媒體上喊話羞辱對手、嚇壞他，正是我的寫照。」最經典一幕，在1977年奧斯卡頒獎禮台上，獲原創劇本和最佳男主角兩項提名者的史特龍在台上致詞時，全場忽然放聲大笑，原來Ali本人靜恌恌的走到史特龍的身後，並扮作不滿似的，當眾揶揄史泰龍「我是真正的阿波羅，你偷了我的劇本！」

而這位為黑人平權發聲的一代拳王，亦於2016年逝世。



奧斯卡頒獎禮中拳王Ali和史泰龍經典相遇一幕。(圖片來源：https://picclick.com/Muhammad-Ali-Gym-Quote-Boxing-Sports-Poster-11x17-132148753104.html)

(1)https://www.sfgate.com/sports/article/Chuck-Wepner-boxer-who-inspired-Stallone-gets-11122562.php

