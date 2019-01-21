【MK11】Ronda Rousey夢想成真 殺入《真人快打 11》

武備志
撰文：
最後更新日期：

繼UFC、拍電影與參戰WWE後，她又有新的挑戰，就是在《真人快打 11(Mortal Kombat 11)》中聲演地球的女軍官Sonya Blade。

Ronda Rousey 聲演Sonya Blade

在最近公開的宣傳片中，Ronda Rousey興奮宣佈自己能聲演《真人快打 11》中的女軍官Sonya Blade：

我從小就是這個系列的粉絲。Sonya Blade 是第一個我覺得和我有連結的女性狠角色。現在我可以為她配音，進入這個MK世界，簡直是夢想成真。
Ronda Rousey

宣傳片當然是十分血腥：

而遊戲單位也是很有心的，Sonya Blade在宣傳片中就有用摔技與十字固的畫面，配合 Ronda Rousey 十字固女王的形象：

(攝取自:https://www.youtube.com/watch?v=q82svcOHZrA)

可以看到那個十字固的方向，跟一般看到的有所不同。會如此跟對方「直排」，而不是打橫，大概是要遷就遊戲的鏡頭畫面。

跟一般格鬥遊戲不同，《真人快打》以血腥效果見稱，噴血、斷肢、看到內臟是家常便飯，如果是Ronda Rousey的粉絲，在遊戲中用Sonya Blade把敵人射上直升機當然很爽，但如果反過來被敵人冰封然後一鎚打碎，感覺就很怪了。所以她的粉絲大概要好好「保護」她吧?
 

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