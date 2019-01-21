【MK11】Ronda Rousey夢想成真 殺入《真人快打 11》

繼UFC、拍電影與參戰WWE後，她又有新的挑戰，就是在《真人快打 11(Mortal Kombat 11)》中聲演地球的女軍官Sonya Blade。

Ronda Rousey 聲演Sonya Blade

在最近公開的宣傳片中，Ronda Rousey興奮宣佈自己能聲演《真人快打 11》中的女軍官Sonya Blade：

我從小就是這個系列的粉絲。Sonya Blade 是第一個我覺得和我有連結的女性狠角色。現在我可以為她配音，進入這個MK世界，簡直是夢想成真。 Ronda Rousey

宣傳片當然是十分血腥：

而遊戲單位也是很有心的，Sonya Blade在宣傳片中就有用摔技與十字固的畫面，配合 Ronda Rousey 十字固女王的形象：

(攝取自:https://www.youtube.com/watch?v=q82svcOHZrA)

可以看到那個十字固的方向，跟一般看到的有所不同。會如此跟對方「直排」，而不是打橫，大概是要遷就遊戲的鏡頭畫面。

跟一般格鬥遊戲不同，《真人快打》以血腥效果見稱，噴血、斷肢、看到內臟是家常便飯，如果是Ronda Rousey的粉絲，在遊戲中用Sonya Blade把敵人射上直升機當然很爽，但如果反過來被敵人冰封然後一鎚打碎，感覺就很怪了。所以她的粉絲大概要好好「保護」她吧?

