【訪問】吳秉泰Tyson：香港拳王的忠正人生

吳秉泰Tyson，是香港歷來成績最好的150磅以上級別選手。在上個月的Night of Ring Diamonds賽事中，他擊敗了宿敵「泰國狂牛」Denchainoi，成功取得職業生涯的9連勝。 當被問到最近的目標時，這位拳王卻把話鋒一轉，表示自己準備在今年開設一所教育中心，用以推廣拳擊運動及健康生活。對他來說，拳擊不單是一項充滿血汗的運動，還是一種啟廸生命的方式。 「拳守忠正，拼搏人生」。這是Tyson的座右銘；他相信自己可以，你亦同樣可以。

今天在擂台上威風八面的Tyson，坦言自己曾是「孱仔一名」（香港01 賴家俊攝） 由「孱仔」到香港拳王

跟大部分人的習武經歷相似，Tyson學拳的初衷可謂十分簡單：強身健體。由於從小到大都身體羸弱，Tyson一直對武術運動抱持著濃厚興趣。及至長大工作後，他開始積極在網上尋找名師，最終找到了徐家傑師傅。 起初Tyson是想學習泰拳，後來在某些師兄弟的影響下，他慢慢轉到了去拳擊方面發展，更成為了兩屆公開賽冠軍。2016年，Tyson接到了電影公司的邀請，為一個演員進行私人訓練。後來電影汏故停拍，Tyson便藉著這個工作休整期，下定決心轉戰職業賽事，希望能夠進一步突破自己。 結果當日的選擇，就為他帶來了「亞洲 APBF 職業拳擊聯盟中量級拳王金腰帶」及「WBC 職業拳擊亞洲中量級冠軍銀腰帶」等殊榮，乃香港歷來成績最好的150磅以上級別選手。 當然在圓夢的背後，Tyson亦面對過重重難關。剛轉做全職拳手的時候，以幾何級數增長的訓練量，就使Tyson頗不適應。而在他的連勝記錄之間，也出現過令人驚艷的對手，「泰國狂牛」Denchainoi便是其中一個。

準備 準備 再準備

去年11月，Tyson與Denchainoi首次碰頭。雙方全場展開激戰，最終Tyson以點數艱難獲勝。他賽後坦言，這是歷來最辛苦、受傷最多的一場比賽，無論Denchainoi中了幾多拳，他都能像打不死般站起身。

一年過後，這對宿敵再次於「Night of Ring Diamonds」上決戰，爭奪「WBC 洲際中量級冠軍金腰帶」及「泰國拳王腰帶PBAT」兩項殊榮。今次同樣激戰全場、同樣由Tyson以點數獲勝。惟一不同的是，Tyson感覺自己大大進步了：

今次我覺得比上次進步得多……教練幫我作出了很多針對性的部署和打法。所以今次除了能夠實現戰略部署之外，亦對我自己的整體實力提升了很多。

簡言之，準備充足，就是今次Tyson的致勝關鍵，而這亦是他一路走來的成功之道。Tyson在訪談其間多次強調，任何事情都必需要「Well-prepared」，同時亦要學懂檢視自己的不足。正是這份不斷追求完善的熱誠，讓Tyson能夠披荊斬棘、站到今天的位置。

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拳守忠正 拼搏人生

擊倒宿敵，又刷新了個人的連勝紀錄，這位香港拳王接下來有甚麼目標呢？出奇地，他的首要目標並不是繼續在擂台發光發熱，而是將這份意志力帶入社區：

我會準備在今年內開設一個教育中心，希望用以推廣拳擊運動及健康生活……我想用拳擊這去回饋社會，亦是希望改變大眾對拳擊的看法

事實上，Tyson的另一個身份，就是WBC仁愛計劃的大使，希望透過拳擊讓迷途的青少年重回正軌。他又跟義工團體「愛心力量」合作，將今次拳賽的部分收益，捐贈予本地及內地遍遠山區的兒童，讓他們可以有機會接受教育。

所有這些努力，看似是成名後的一點回饋。但在Tyson眼內，這與他的初衷素無二致，那就是「拳守忠正，拼搏人生」：

「拳」自然是武術，其實亦是你自己的態度、你的取向……「正」就代表一些很正念的東西。『拳守忠正，拼搏人生』，便是去堅守正念，並為自己的人生奮鬥

對Tyson來說，拳擊不單是一種在擂台上拚鬥的運動，它還是一種生活道理，跟無數人的生命相通。例如學生們在考試其間所投放的心力，以及準備工夫，就跟職業拳手的任務幾無差別。因此，Tyson今次亦有資助學童入場觀賽，便是希望藉著拳擊，鼓舞他們的人生。

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歸根結底，「拳擊不是只有暴力，你用另一個層面去看，亦可以是一種非常正念的東西」。

用自己的力量改變他人，改變大眾對拳擊的刻板印象，這才是Tyson這位中量級拳王的真正夢想。



後記

訪談結束後，記者們正在收拾裝備。Tyson卻頗為緊張的跑了過來致歉，原來他忘記介紹「愛心力量」的內容，希望記者可以錄音補遺，事後還連聲致謝。

就這麼一小個片段，我想Tyson的魅力與志向，已經不言而諭了吧。