【新聞】《武俠世界》停刊 享譽六十載退出江湖

《武俠世界》封面之一。(圖片來源：http://www.hkstory.net/news/book01.html) 由新報創辦人羅斌先生於1959年4月1日創辦的《武俠世界》周刊，環球/武林出版社出版，現在社長為掌故專家沈西成先生，從刊至今已六十年，在2019年1月15日一期宣佈停刊。 《武俠世界》是香港歷史最悠久武俠雜誌，成書於武俠小說出版黃金時期的上世紀五十年代。《武俠世界》於六、七十年代，與明報創辦人金庸先生於1960年所辦《武俠與歷史》和另一出版人於1970年所出版《武俠春秋》三雄鼎立，讀者眾多，而這三份最具代表性的武俠雜誌亦只有《武俠世界》能刊載至今。而它的發行量除港澳台以外，亦一度遍及亞太歐美等地區。

名武俠小說家發源地

早年香港的武俠小說家除了投稿報章外，亦會投稿這些武俠雜誌小說連載，然後集結出版單行本。故《武俠世界》亦為不少成名作家的搖籃，當中名家犖犖大者如臥龍生、司馬翎、黃鷹、古龍、倪匡和黃易都在這雜誌上連載作品。

著名武俠小說作家古龍亦曾投刊《武俠世界》。(資料圖片) 2018年12月，沈西城發表《<武俠世界>風雨六十年》一文回顧雜誌創辦過程：「一九五九年四月一日愚人節，羅斌社長創刊《武俠世界》，一週一刊，純然是迎合當日武俠潮流，用意明顯，能賺便辦下去，賠本便關店門，不意銷路順鬯，全盛時逾二萬本，賺了不少錢。」 可是，隨著傳統紙媒日漸受到衝擊，《武俠世界》也要面對停刊，尋求變革。在該刊停刊詞中，編輯部表示「雖然紙媒停刊，我們已在研究出版網媒之可能性，希望尚未刊完之小說，不久將來讀者們可在網上再續前緣。」

文化人武俠迷感唏噓

對於全球最長壽的武俠小說雜誌停刊，香港歷史及文化研究者徐振邦表示：「小說向來是受歡迎讀物，而屬於武俠小說類別的，一直有老中青的讀者追捧。在公共圖書館裡的借閱榜、書店的暢銷書榜，武俠小說是長期佔了一席位，可知就算香港閱讀風氣不佳，也有不少人喜歡看武俠小說。《武俠世界》是周刊，每期內容約有十萬字，有泰半是連載小說，讀者要定期追看是需要很大的閱讀量。而且喜歡武俠小說的讀者，肯定想一口氣閱讀整個故事，但雜誌連載的小說，有幾期完，也有要花上幾個月才結束的，讀者或許會覺得『無癮』。 畢竟，香港人喜歡速讀式閱讀，這類要花長時間閱讀的雜誌，是比較難以生存的。」