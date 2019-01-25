【MMA】截擊膝：Cowboy對抗突進的重要武器

老將Donald "Cowboy” Cerrone 在上星期擊敗後起之秀Alexander Hernandez，當中多次以膝擊去阻截對方的突進並同時反擊，令人拍案叫絕。

只是，這種「截擊膝」也並非萬能，亦有失效的時候。

Cowboy 的各個距離

每個選手都有自己最「舒適」的距離，在這個距離段，選手能打出最大的傷害。例如 Donald "Cowboy” Cerrone ，如果拳手留在外圍給予他空間，Cowboy就能以低掃、組合拳等等做成傷害，也可以找機會用他擅長的高踢。

在纏抱的距離，Cowboy的膝肘技術不俗，尤其是在分開一刻的肘擊，往往令對方措手不及。這次與Alexander Hernandez的比賽中亦有發揮出自己肘擊的能力：

It was a big first round for Cerrone and Hernandez is bloodied. #UFCBrooklyn



Watch the final fight on @espn before we switch over to ESPN+ at 10 p.m. ET



📺 https://t.co/FQ6s3ymYKk pic.twitter.com/KPq2cZjUoC — ESPN MMA (@espnmma) 2019年1月20日

對Cowboy而言，最難處理的是對方突破了踢擊距離，在近距離用拳追擊和搏拳。每當對方能做到此事，缺乏閃避的Cowboy會顯得慌亂。

而且，Cowboy是比較「慢熱」的拳手，常常在回合開始受到重擊，就像2015年敗於Rafael dos Anjos拳下，也是RDA在回合早段拖加壓力，一擊得手後追擊，使Cowboy難以恢復。

「截擊膝」

從跟Evan Dunham對戰開始，「截擊膝」就變成了Cowboy對抗突進的技術，在這次的比賽中也能看到Hernandez難以突破：

（來源：https://www.youtube.com/watch?v=WAEi0Jwgbyw）

雙手護頭，或者用手擋在對方的上臂，能令對自己的威脅大大降低，膝擊也能扣減對方的體力。因為是對方撞過來，這一種膝擊並不需要很多的力量也能做成傷害。所以與其說是打擊，不如說是作為屏障。

每次對方突進或者下潛，都要忌諱Cowboy的膝擊，這樣下來Cowboy就有更多時間把對方控制在外圍，慢慢打散對方的防守。

這種膝擊並不一定要用後腳，快速轉架後借力使用前腳也可。除了可以保持威脅，也能作為假動作，轉為用踢擊：

「截擊膝」非萬全

在反架的情況下，以後腳膝擊做阻截距離較遠，較容易被對方前手擊中；在單腳站立的情況下被刺拳擊中，亦容易失去平衡。就算Cowboy 跟Hernandez的比賽中，也有因對方反架，Cowboy使用後腳膝擊被對方先擊中，繼續而膝擊落空的情況：

（來源：https://www.youtube.com/watch?v=HWKDpq93glQ)

大家或者還記得UFC 229中，Derrick Lewis在比賽中的最後10秒KO了對手Alexander Volkov，當時Alexander Volkov正正是想用膝擊阻截Derrick Lewis的Overhand。

（來源：https://www.youtube.com/watch?v=9ZZgnmBC2zM)

正是如此，Derrick Lewis的刺拳先擊中了Alexander Volkov，以致本來就處於少許暈眩狀態的Alexander Volkov失去了上身的平衡，結果膝擊沒有打中 Lewis身軀，更被那記Overhand擊中，及後被KO。

除了被破壞平衡外，使用「截擊膝」先也需要留意對方的假動作，如果被對方騙到先打出了膝擊以致落空，就很容易被反擊。