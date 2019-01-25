【巴柔/BJJ】爭取成立總會 2019年澳門巴柔發展里程碑

澳門比鄰香江，人口只有六十多萬，雖然只是彈丸之地，但和香港一樣是一個華洋雜處，有百年以上歷史之商埠，所以很多海外流行的武術，在澳門街也有傳人。《武備志》團隊走訪澳門，拜訪在澳門積極推廣巴西柔術，並安排選手參與不同國際柔術賽事，為澳門爭取亮麗佳績的中國澳門柔術聯合會理事長關文迪師傅，並拜訪澳門唯一全職MMA女拳手袁斯雯。

中國澳門柔術聯合會理事長關文迪(右)與MMA選手袁斯雯(左)(賴家俊 攝)

曾任職執法部門，中葡混血的關文迪是第一批將巴西柔術帶入澳門的人物，這幾年他除了在內地教授公安警務部門地戰課程外，便是留澳推動巴西柔術活動。

1996年關文迪於美國夏威夷讀書，適逢迎上UFC熱潮。他有幸跟隨其中一位Gracie兄弟成員學習巴西柔術，但學藝不久便因家事而要回來澳門。當時澳門並無柔術，只有近似的柔道。於是他便開始學習柔道，不久也喜歡這門武術，並代表澳門隊出戰，直到2007年退役。



購入物業以解決武館租金問題

而在代表澳門隊期間，關文迪不忘推廣巴西柔術。這期間他向葡國朋友商借場地，邀請巴西教練來澳執教。而直到2013年，他才解決「土地問題」，為澳門柔術添置了一處固定的練習場所。



2013年我購入了這個4,000呎工廈單位改成武館，澳門柔術終有固定地址練習和培育運動員。坦白說，澳門和香港一樣，辦武館能收支平衡已不錯，現在澳門柔術主要由我贊助，有幸早年買了這所單位，使我們不愁租金問題，亦可以較廉價學費收生。 關文迪

澳門MMA女拳手袁斯雯。(賴家俊 攝) 除了財力支持外，關文迪還培育全職運動員袁斯雯代表澳門作賽。袁斯雯自12歲起學習柔道，2010年於柔道班結識關文迪，並從這位師兄身上學得巴西柔術。 「我學習柔道畢竟接近二十年，本來感到停滯不前。而巴西柔術給予我很大衝擊，讓我獲益良多見到很多新事物，例如一些關節技、Omoplata等是我從未接觸過。而澳門的巴西柔術比較多外國人學習，尤其轉Guard和Sweep十分快，他們的訓練讓我的體能提升不少。」袁斯雯眉喜笑眼地談起學習巴柔的樂趣。

於2016年在俄羅斯首次參與MMA比賽，體重越級挑戰的袁斯雯雖然給對手KO並打斷肋骨，但她並不感到氣餒，堅持繼續出戰各項52公斤賽事。之後她代表澳門出戰MMA、IBJJF、JJIF和桑搏賽事，這兩年來為澳門奪下多項國際性金牌。

打出更多成績冀澳政府支持

袁斯雯坦言，很感謝關文迪全力資助他成為全職MMA拳手，可以一完夢想。現在每天都在備戰狀態，以便隨時可以出賽。袁斯雯笑言，每年的目標便是參加更多比賽，拿更多獎項，而贏便是她每次參戰的動力！



澳門的柔術有關文迪的財力資助和袁斯雯亮麗的國際賽事戰績，發展看似一片光明，但當中也有隱憂。相較於其他在澳門有更久歷史的武術活動，這些活動都有澳門政府資助，讓市民可以免費或更低廉價錢去學習。反觀巴西柔術只有關文迪一人資金支持，仍然有霄壤之別。所以關文迪希望澳門的柔術選手可以在更多國際賽打出佳績，以爭取澳門政府也支持巴西柔術。

中國澳門柔術聯合會會一如以往參加多項國際賽事。例如2019於東京舉辦的亞洲巴西柔術比賽、以澳門名義參加今年JJIF。最大目標是於今年成立總會，爭取澳門政府支持，以澳門隊名義參加本年度亞洲室內武術大會。