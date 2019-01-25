【MMA:Bellator】決賽或為Fedor 最後一戰 帝皇勝算有多大?

經過一年多的醞釀，Bellator MMA世界重量級冠軍淘汰賽 (World Heavyweight Grand Prix 2018) 終於來到最後的決勝戰。由綜合格鬥界傳奇俄羅斯「冰之皇帝」Fedor Emelianenko 對上現任Bellator輕重量級冠軍Ryan Bader，勝方將會成為Bellator MMA歷史中首位重量級冠軍。

Bellator MMA重量級冠軍淘汰賽最後一站，Fedor迎戰Ryan Bader！

Bellator MMA在2017年11月正式宣布舉辦爲期一年的Bellator MMA World Heavyweight Grand Prix 2018，讓八位拳手以淘汰賽方式爭奪懸空的重量級冠軍寶座。視這個淘汰賽為Bellator MMA公司大改革的頭炮，Bellator MMA邀請了八位在綜合格鬥界擁有算得上為輝煌成績的重量級及輕重量級拳手參賽，包括：

- 前日本PRIDE重量級帝皇 Fedor Emelianenko

- 前UFC重量級冠軍 Frank Mir

- 前IFL重量級冠軍及第10季TUF優勝者 Roy Nelson

- 曾經在Bellator 以KO擊敗Fedor Emelianenko的Matt Mitrione

- 時任Bellator輕重量級 Ryan Bader

- 前UFC輕重量級冠軍 Quinton Jackson

- 前Strikeforce輕重量級冠軍 Muhammed Lawal

- 前UFC輕重量級冠軍挑戰者 Chael Sonnen

而在兩輪的淘汰後，Fedor Emelianenko和Ryan Bader兩人分別過關斬將成功進入總決賽，並將會在美國時間1月26日的Bellator 214中展開最後的對決，爭奪Bellator MMA首條重量級冠軍腰帶。

不一樣的淘汰賽



淘汰制的錦標賽一直都是運動及武術競賽慣常使用的賽事形式，在柔道、空手道和巴西柔術賽事就更是常見。而這個模式在早期的綜合格鬥賽事中也頗爲常用，如北美的UFC和日本的Pancrase大會開始時就是就是以一天淘汰賽的模式打天下。

而擅長包裝的日本格鬥機構K-1就爲了襯托自己以冠軍陣容舉辦的淘汰賽，以法語Grand Prix這個更豪華的名稱去代替Tournament一詞。之後日本當時最大的綜合格鬥團體PRIDE就源用Grand Prix一詞為自己的MMA淘汰賽命名。對比起以一晚完成所有淘汰賽的模式，PRIDE則採用了把賽程分開兩到三個大會的模式，先在一個大會進行首輪的淘汰賽，然後在隔兩三個月的之後一晚內進行準決賽及總決賽。

PRIDE在營運的10年一共舉辦了七次不同量級的Grand Prix，而在2004年的PRIDE重量級Grand Prix中，擊敗一眾强豪成為PRIDE重量級冠軍的，就是當時被稱為「人類最強之男」的Fedor Emelianenko。

不過對比起早期UFC的一天模式，或是PRIDE分開的兩三個大會模式，這次的Bellator Heavyweight World Grand Prix選擇分開了在六個不同的大會中進行，令整個比賽足足散開了一年之久。

無可否認，這樣的安排大大減少了淘汰賽該有的緊張感和刺激性，但Bellator和一些參賽的拳手本身卻認為這個安排帶來了穩定性，減少出現選手受傷不能在同晚再戰而被迫更換選手入替出賽的情況。而拳手在獲得足夠時間休息的情況下，照道理也因爲狀態較好而令賽事更加精彩而不是一般淘汰賽中慣常的帶傷上陣導致未能發揮正常水準。

另外如此的淘汰賽安排，也能讓拳手更清楚了解到誰會成為自己的的對手，以及將會在什麽時候挑戰冠軍。只要不斷晉級就可以得到挑戰冠軍寶座的機會，而並非雖然在10大排名中但卻要由主辦方憑愛惡去看看是否讓拳手挑戰冠軍，就像現時UFC的模式一樣含糊。

Fedor的勝算

在8位參賽選手正式公布後，不少聲音都認爲這個淘汰賽用上的都已經是年紀偏大或是已經狀態正在下滑的拳手，尤其Fedor Emelianenko在陣容公布之前就已經被黑馬Matt Mitrione擊倒，對於他是否擁有資格出賽在各個媒體也有不少討論。

無可否認，Fedor Emelianenko近年表現已經大不如前，就算是Grand Prix的這兩場賽事也可以說是贏得有點驚險，都是在對手的失誤中反擊獲勝。反觀Bader的勝利則是壓倒性地擊敗對手。而就如Bader自己所說，在他的這兩場賽事中，他可以說是一點傷都沒有，面上甚至沒有被打中一拳。雖然Ryan Bader是以打輕重量級賽事為主，但經過與Matt Mitrione一戰就證明了他就算面對真正的重量級選手也沒有大問題。

假如Fedor沒能突破近三場的表現，那在面對Bader的地面控制時大概不會有太大優勢(很難想向Bader會犯上Chael Sonnen的錯誤):

Chael Sonnen breaks down what was going through his mind during his "dive roll" attempt against Fedor Emelianenko at #Bellator208. Watch full video: https://t.co/gTz1dkwv0c pic.twitter.com/mHegwD328k — MMAFighting.com (@MMAFighting) 2018年10月14日

Fedor能依靠的，就只有與Frank Mir一戰展示出的打擊力。

Fedor Emelianenko KO’s Frank Mir at Bellator 198 pic.twitter.com/Q41CwaJrEl — Boxing For All (@BoxingFA) 2018年4月29日

因此，現時外界一般都認爲Ryan Bader的勝算比較高，而只要Bader勝出，他就可以成為Bellator MMA的雙料冠軍，同時擁有Bellator MMA輕重量級及重量級的冠軍腰帶。

最近Fedor也說到，自己跟退役愈來愈近。到底是Fedor Emelianenko再次稱王，還是Ryan Bader為Bellator MMA創造歷史，很快就可以揭曉！