【UFC】McGregor及Khabib均需停賽罰款 Artem Lobov離開UFC　

對於UFC 229 的賽後擾亂，NAC有以下的裁定：Khabib需要停賽9個月並罰款$500,000美元。Conor McGregor 則需要停賽6個月並罰款$50,000美元。如果Khabib接受「防止欺凌的社會服務令(Anti-bullying PSA)」，停賽期會減至6個月。

有拳迷估計，如果Khabib沒有被褫奪腰帶的話(現時看來不會)，臨時腰帶又會再重出江湖，因為Conor McGregor 現在貌似要跟Cowboy打一場，所以應該會是Tony Ferguson和另一位拳手之爭。

另外按ESPN記者的消息，McGregor也不能再在賽前發佈會做出過份的挑釁及侮辱對手的行為，否則內華達的運動委員會會對他作出懲處。

Right now, Nevada commission is essentially telling Conor McGregor, who is not here, if he continues to ramp up his pre-fight talk in a similar way he has, they will consider taking disciplinary action against him, which they've never done for verbal actions. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 2019年1月29日

但很多人都對此表示懷疑，首先McGregor我行我素、囂張跋扈的性格讓人這種規則對他而言只是個笑話；其次，對UFC而言，這些賽前叫囂就是最好的宣傳，也是McGregor得到拳迷和UFC歡心的原因，以利為先的UFC不會不明白這個道理。

說回罰款，有拳迷認為罰款合理，因為在該場擾亂Khabib是「發起者」(雖然McGregor是先挑釁的一方)；也有聲音說$500,000美元太多，McGregor只罰$50,000美元太少；以及Conor McGregor才是要去學習防止欺凌的那一方等等，不知大家想法如何?

Khabib 扛下隊友罰款

而來自SportsCenter的報導，因為Khabib 的隊友Abubakar Nurmagomedov和Zubaira Tukhugov被罰停賽一年，Khabib 表示在內華達州比賽已經「完了」，代表他應該不會再在該州比賽。Khabib也不會在他們的停賽結束之前進行比賽，所以目前他的目標是在11月回到賽場。 Khabib也會支付該兩位拳手各25,000美元的罰款。

Artem Lobov離開UFC

McGregor與Khabib二人恩怨中的重要人物，McGregor的隊友Artem Lobov提出離開UFC，而UFC一方也已答允。按Ariel Helwani的消息，他現正尋求MMA、拳擊及Kickboxing的新合約。