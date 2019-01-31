變變變生命力：羊之撐牆Showtime kick！

【斷水流大師兄來稿】運動比賽常常會有人討論誰是G.O.A.T，不是指那人是「山羊」(Goat)，而是指那一個人是「史上最強/最偉大」(Greatest Of All Time)。 但在這幾天，我發現有隻綿羊真的是GOAT！

羊咩咩之飛踢

不多說，先看看羊咩咩的攻擊：

在 Instagram 查看這則貼文 @showtimepettis Dana White（@danawhite）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 上午 9:17 張貼

我不知道那人是牠主人還是誰，但看來就沒有太大惡意，只是羊咩咩及看他非常不順眼，從同伴後方就跑出來。正當大家不知道牠為什麼要向牆跑時，牠二話不說就用Showtime Pettis 的絕招「Showtime kick」把那人擊倒在地。

當然，這也不是完全一樣。「變變變生命力」的主題，正正是：

有什麼體格，就有什麼打法 斷水流大師兄

因為羊咩咩有四條腿，所以撐牆時反彈力更強；而且牠是雖然是用前腿使用撞擊，但牠整個身的力也有壓下去，力量更大，也令落地一刻有點不穩。不過，此半捨身技效果明顯，從羊咩咩心滿意足的樣子看來，牠已經十分滿意自己的表現了。

Showtime kick

說回Showtime Kick，這一招來自Anthony Pettis於2010年，在WEC對上Benson Henderson。當時二人戰況接近，就在第5回合，Anthony Pettis 跳到籠的鐵網上，再空中轉腰凌空一腳擊倒了Benson Henderson，雖然沒有KO掉Benson Henderson，但已經能成為MMA中的經典一腳。

Anthony Pettis除了以上的Showtime Kick外，還有Showtime knee：

這些技術的目標不是加強威力，而是出其不意，以及十分重要的：型仔！

利用環境

很多武術，也會提醒練習者要多加利用環境，去幫自己擊敗對手。例如使用「櫂」(船槳)的流派，會有用櫂把地上的砂撒向敵人，影響對方視力的動作；或者一對多又不能逃跑時，迫不得已就要靠牆站，以防有敵人從後偷襲。

半說笑，在《星球大戰三》中，Obi-Wan 得到了高場優勢，擊敗徒兒Anakin Skywalker(即未來的黑武士)，也算是利用環境：

其實在檑台上的Ring Cut，或把對手迫到繩角也是同一道理。在MMA中，靠著牆以防止自己被摔，或者用牆幫助自己站起來也是利用環境。

用籠邊幫助自己，除了以上的「撐牆系列」，還有Anderson Silva用力把對手推到籠邊，利用籠的反彈力，在對方反彈回來時的「籠邊反彈膝」：

Pettis 的肯定

這隻羊咩咩還得到了Anthony Pettis的肯定：

牠大概也很開心吧？

今次係咁多！