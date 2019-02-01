【泰拳】集結五大門派　泰國古拳武林大會

作者：Blue Li

經武備志團隊編輯

泰皇索里炎他拉提博迪：訕佩八世(credit: thaimonument.com) 「虎王」索里炎他拉提博迪 泰皇索里炎他拉提博迪：訕佩八世（1661-1708)，其個性勇猛如虎，因而又稱「虎王」(Phra Chao Suea)。傳說虎王熱愛泰拳技藝，經常喬裝打扮仍平民，參與附近村落的擂台賽事。那個時代一般民眾被禁止舉頭目視泰皇，因此大部分民眾都不知道泰王到底是長成什麼樣子，這樣就令虎王更容易融入當中參與拳賽，全力作賽。 但他每每贏了比賽後就悄悄離開，舉止神秘的他成為了一時佳話。另外他曾親自整理繁複多變的拳術，建立泰拳的基礎體系又同時大力推動泰拳訓練在軍隊裡有更大的普及性。泰拳文化發展鼎盛，虎王背後的推動實在是功不可沒。

集結五大古拳門派的泰拳日

2月6日是虎王被加冕的日子，而由2011年開始這天被官方訂為「泰拳日」，以紀念虎王在推廣傳承泰拳的貢獻。泰國文化部會邀請五大古泰拳門派，按照傳統方式舉行拜師儀式，令公眾有機會更清楚了解整個拜師儀式的內容及相關知識。活動雖然是以本地人為主要對象，但亦不乏來自外國的泰拳愛好者前來參觀。

五大古拳門派，左起Muay ThaSao，Muay PranaKorn，Muay Chaiya，Muay Korat及Muay Lopburi

今日的泰拳已不再是男人的專利，女拳手的舞蹈別具韻味。

Muay Korat拳手正在等候上台。

Muay Chaiya 的師傳以傳統物料所製的綿繩為弟子進行纏手儀式。

其中最為矚目的始終都是這個向虎王致敬的拜師儀式：來自泰國東西南北不同風格的古泰拳名師派出弟子，在台上同場進行自家版本的拳師戰舞，在傳統泰國樂器的伴樂下觀賞演出別具風味。場內亦有年紀較輕的學生表演泰拳體操舞，一覽融入現代音樂，將拳術化為舞術的另類泰拳發展。

拜師儀式由五大古泰拳門派的子弟進行：

泰拳亦可化身為小朋友的健康舞，一洗泰國家長眼中泰拳普遍的負面印象：

拜師儀式由著名的泰拳大師們主持。

來自Kru Muay Thai Association的小泰拳手代表

亦有來自其他學校的學生。

今年場地將由泰國文化中心(Thailand Cultural Centre) 移施到藍康恆大學（Ramkhamhaeng University) 的拉加曼加拉國家體育場館(Rajamangala National Stadium) ，由2月1日開始展開一連七日的活動，喜歡泰拳文化的朋友不妨在2月6日的中午時段到場一睹其拜師儀式，體力充沛的你亦可在2月1-7日參與場內的免費古拳泰體驗班，揀選你心儀的泰拳風格，親身與各古泰拳名師交流，機會難得。但由於筆者在截稿前該活動的詳情仍未能確實，身在曼谷的朋友不妨到藍康恆大學一碰運氣。

藍康恆大學，一所孕育了不少著名泰國武師的傳奇地方，圖中左邊巨大的水泥蓋就是拉加曼加拉國家體育場館。

作者Blue Li小資料：

偶然接觸比現代泰拳藝術成份更高的傳統泰拳Muay Chaiya，並曾特意赴泰拜師學藝。為進一步了解背後歷史文化及深造研習，現再留泰習武，並致力向現代人推廣這種非主流的泰國武藝。

文章純屬作者意見，不代表武備志立場。