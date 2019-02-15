【李屍朝鮮】如何赤手空拳打喪屍（……某程度上）

《李屍朝鮮》最近火熱，有其他組的同事問我們對打喪屍有什麼意見。劇中的背景是16世紀，所以都是用弓箭、刀、和火繩槍跟喪屍搏鬥。而劇中人物往往都不「爆頭」攻擊喪屍，讓於21世紀在城市居住，有著豐厚喪屍知識的我們看得份外焦急。 兵器可以往後再談，但如果想要徒手在屍口中逃生，不知又有什麼方法呢?這次找來了【斷水流大師兄】過去的一篇文章，看看如何能赤手空拳打喪屍。

知己知彼

首先，跑走一定是最好的方法。不過跟搏擊一樣，知道對手很做什麼很重要。例如，你首先要知道你面對的是《Walking Dead》、《Night of the Living Dead》、《生化壽屍》那種「步行屍」，還是好像電影《World War Z》（小說中也是步行屍）、《28日後》、《L4D》那種會跑會跳如洪水一樣的「迅猛屍」。如果你遇到的是步行屍，我估靜靜的避開後跑開是最好的方法；但如果是迅猛屍……你要自求多福了，能走就走吧。怎樣也好，平時多練體能一定是好事。

衝過來了

如果叭有一隻喪屍，體型又不是太大，你想跟跟他保持距離，你可以用side kick或者push kick。如果你的form比較側身（bladed stance）就用前腳side kick，如果你的form比較正身（square stance），就用push kick，即是teep。

其實不只是打喪屍，打人的時候如果想保持距離，這兩個踢技也能幫你。不過踢人時可以選擇頭踢或踢膝頭，踢喪屍的話還是踢身把他踢走吧，當然前題是他還有身體讓你踢，如果腸都出來、「甩皮甩骨」的話，怕你踢他反而插了進去。

Back kick就不要了，又要轉身，打不中又會被喪屍咬背脊。除非喪屍在後面出現，直接向後踢還是好的。關於踢不中的結果：

Otro tremendo knockdown de @AlonzoMenifield con el que finalmente terminaría por TKO su pelea #UFCBrooklyn pic.twitter.com/k1babhjzPT — UFC Español (@UFCEspanol) 2019年1月20日

近身戰

如果很接近，用手推開還是會繼續，逃跑是必須的，但怎樣逃好呢？如果空間夠大，向左右側閃避是個好方法。這個情況在搏擊中也會發生。對手可能是個摔跤手，或者偏好纏鬥的選手，當他接近時除了上述可以出腳之外（其實對摔跤手出腳太高會很容易被摔倒），也可以選擇在他衝向你的一刻向側閃避。

（當時UFC 193，Holly Holm(白) 對 Ronda Rousey(黑)， Ronda Rousey不斷直衝出拳，希望可以貼近纏鬥，而Holly Holm 走左右側令 Ronda Rousey 難以抓住她）

(向下閃也是個方法)

被抓住了

這麼糟糕來說呢，你應該沒命了。但我猜喪屍只會向前衝，這時候你會掃腳摔倒他當然好。背負投就不要用了，怕被咬頸。

我個人覺得巴投應該會不錯，我猜。

不小心跌倒了，如何是好

情況嚴峻到這個地步，我想你還是自求多福吧。首先，所有關節技、紋技都沒用，因為喪屍不怕痛也不會窒息，而且你嘗試關節技的時候，他還可能咬你讓你受感染。

如果他未壓著你身，你可以用technical stand up，因為在地面直接轉身走很危險，佢撲過來你也看不到。

如果已經壓著你，可以試試用腳推開他再起來：

（推他的肩膊，另一手做支撐，用腳踢他的小腹或者大腿，起來，同時小心被咬）

大家多練，說不定能救你一命呀！今次係咁多！