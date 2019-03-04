【UFC 】Jon Jones被扣分仍贏比賽 Ben Askren首戰UFC即遇爭議

UFC 235是近期少見的重要賽事，而且極具話題性。當中有兩個冠軍賽：Kamaru Usman 擊敗Tyron Woodley 成為新的170磅冠軍；Jon Jones雖然因犯敗被扣分，但有明顯優勢的他最後還是贏出比賽。 又有另外兩個前冠軍參戰：「新嘴炮王」Ben Askren首戰UFC，終於遇上挑戰，差點被前冠軍Robbie Lawler被TKO，但最後還是充滿爭議地降服了對手；另一位前冠軍Cody Garbrandt則跟對手Pedro Munhoz「硬碰硬」後被KO。

Kamaru Usman 全面壓制Tyron Woodley

Usman在比賽中表現驚人，並徹底控制了整場賽事，在25分鐘的比賽中，Usman 有17:51的控制時間，並讓他拿下了UFC 170磅冠軍。

賽事最後的得分是50-44、50-44和50-45，這證明了這場比賽有多一面倒。而且，這場比賽並非只有壓制，Usman在打擊方面也很有看頭，例如第2回合的肘擊：

🏆And New!!

🇳🇬 Kamaru Usman dominates Woodley 🇺🇸 tonight to claim the UFC Welterweight Title in Vegas!

📰- Unanimous Decision#UFC235 🇺🇸



pic.twitter.com/Wub35eE0g4 — Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 2019年3月3日

和第4回合這一波攻擊：

What a sequence between Tyron Woodley and Kamaru Usman. #UFC235 pic.twitter.com/kS3Fdnowvt — Irvin A Morales (@irvinamorales) 2019年3月3日

我可能不是最好的打擊者，也可能不是最好的摔跤者，但當混合兩者，無疑我是世上他X的最佳170磅拳手 Kamaru Usman

Jon Jones 犯敗被扣分仍能贏出比賽

當晚的主賽是Jon Jones對上Anthony Smith。比賽其實也是極之一面倒，Jon Jones在打擊上控制了差不多整場賽事。唯一是在第4回合，在Anthony Smith單手碰地的情況下，Jon Jones用膝擊中了Anthony Smith的頭：

Jon Jones deducted 2 points for an illegal knee to the head of Smith #UFC235 pic.twitter.com/A1PQsyluuA — Nino (@Nino_416) 2019年3月3日

這一記犯規的地面膝其實有點複雜。因為按新的統一規則，雙腳加一手應該未算「落地」，因此可以用膝攻擊頭。只是，按MMAFighting的說法，是這個新規定在加州生效了，但在內華達州，也就是這場比賽的所在地，卻未有生效。所以這一下是犯規的。

假如此時Anthony Smith未能繼續比賽，那Jon Jones就會再次敗在DQ之下(對上一次是2009年對上Matt Hamill時，這也是Jon Jones的唯一敗仗)。結果，Anthony Smith確是位鬥士，回復過來後繼續比賽，但Jon Jones也被扣了兩分。

但最終Jon Jones還是以三個48-44羸出比賽，也反映這場比賽差別之大。

賽後Anthony Smith被問到為何繼續比賽，他說：

我知道我只要不打就能拿到DQ勝，但我想贏得腰帶，不是偷它回來。 Anthony Smith

Jon Jones也報以答謝：

我對Anthony Smith表示敬意。他可以選容易的方法，但他還是留在那跟我打。我欠了他。我欠他一支啤酒，最起碼一支啤酒 Jon Jones

Ben Askren 的爭議性第一戰

Ben Askren在UFC的第一戰，就對上前冠軍Robbie Lawler。沒有人想過這是場容易的比賽，但也沒想過會如此驚險。就在第一回合剛開始，Ben Askren「如常」的貼近並想摔倒對手，卻被對方頑強反抗：

Robbie Lawler hit the AA on Ben Askren#UFC235 pic.twitter.com/pPVooMtV62 — GIF Skull - #UFC235 - Wow Munhoz vs. Garbrandt (@GIFSkull) 2019年3月3日

這是他整個生涯中第一次處於這麼嚴峻的情況，能夠挨過這些重拳，也證明了他的抗打能力。

但在第一回合的最後，他以一個bulldog choke 鎖住了Robbie Lawler，然後得到了一個具爭議的降服勝：

Here is the stoppage from the Robbie Lawler vs Ben Askren fight.



As Joe Rogan pointed out, Robbie’s arm goes limp. However, as soon as Herb Dean intervenes he’s straight on his feet.



Do you think this was an early stoppage?#UFC235 #LawlerAskren pic.twitter.com/70PhukIN5v — Steven Rae (@StevenRaeMMA) 2019年3月3日

可以看到Robbie Lawler的手掉了下來，但拳證一分開兩名選手後Robbie Lawler即時抗議，說自己未有暈倒。這方面引起了很多網友的討論，有的說看到手軟掉，再過幾秒還是會暈；也有人說Bulldog choke的成功率低，而 Lawler也說自己沒事。

不論如何，勝利最終是屬於Ben Askren的，而可以預視這個量級將會愈來愈有趣。

Cody Garbrandt再敗一戰

Cody Garbrandt此前連敗兩次於宿敵T.J. Dillashaw拳下，急需一勝以回到爭標之列。可惜又一次KO敗陣。

Cody Garbrandt got hurt from a clash of heads and he couldn’t wait to get back up so he could, in his mind, put a beating on Munhoz because of it. Even though it didn’t end well for him, I commend his attitude and aggressiveness here. #UFC235 pic.twitter.com/dO6C6dbzd4 — Scott Bond (@_ScottBond_) 2019年3月3日

一記頭的相撞，使得Cody步法盡失，然後就跟對手Pedro Munhoz硬拼，卻成了輸的一方。

賽後Cody Garbrandt已是3連敗，與冠軍距離愈來愈遠。相反對於Pedro Munhoz 來說，Cody Garbrandt是他第一個有名對手，以KO贏出對排名來說極為有利。