【UFC 】Jon Jones被扣分仍贏比賽 Ben Askren首戰UFC即遇爭議

UFC 235是近期少見的重要賽事，而且極具話題性。當中有兩個冠軍賽：Kamaru Usman 擊敗Tyron Woodley 成為新的170磅冠軍；Jon Jones雖然因犯敗被扣分，但有明顯優勢的他最後還是贏出比賽。
又有另外兩個前冠軍參戰：「新嘴炮王」Ben Askren首戰UFC，終於遇上挑戰，差點被前冠軍Robbie Lawler被TKO，但最後還是充滿爭議地降服了對手；另一位前冠軍Cody Garbrandt則跟對手Pedro Munhoz「硬碰硬」後被KO。
Kamaru Usman 全面壓制Tyron Woodley
Usman在比賽中表現驚人，並徹底控制了整場賽事，在25分鐘的比賽中，Usman 有17:51的控制時間，並讓他拿下了UFC 170磅冠軍。
賽事最後的得分是50-44、50-44和50-45，這證明了這場比賽有多一面倒。而且，這場比賽並非只有壓制，Usman在打擊方面也很有看頭，例如第2回合的肘擊：
🏆And New!!— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 2019年3月3日
🇳🇬 Kamaru Usman dominates Woodley 🇺🇸 tonight to claim the UFC Welterweight Title in Vegas!
📰- Unanimous Decision#UFC235 🇺🇸
pic.twitter.com/Wub35eE0g4
和第4回合這一波攻擊：
What a sequence between Tyron Woodley and Kamaru Usman. #UFC235 pic.twitter.com/kS3Fdnowvt— Irvin A Morales (@irvinamorales) 2019年3月3日
我可能不是最好的打擊者，也可能不是最好的摔跤者，但當混合兩者，無疑我是世上他X的最佳170磅拳手
Jon Jones 犯敗被扣分仍能贏出比賽
當晚的主賽是Jon Jones對上Anthony Smith。比賽其實也是極之一面倒，Jon Jones在打擊上控制了差不多整場賽事。唯一是在第4回合，在Anthony Smith單手碰地的情況下，Jon Jones用膝擊中了Anthony Smith的頭：
Jon Jones deducted 2 points for an illegal knee to the head of Smith #UFC235 pic.twitter.com/A1PQsyluuA— Nino (@Nino_416) 2019年3月3日
這一記犯規的地面膝其實有點複雜。因為按新的統一規則，雙腳加一手應該未算「落地」，因此可以用膝攻擊頭。只是，按MMAFighting的說法，是這個新規定在加州生效了，但在內華達州，也就是這場比賽的所在地，卻未有生效。所以這一下是犯規的。
假如此時Anthony Smith未能繼續比賽，那Jon Jones就會再次敗在DQ之下(對上一次是2009年對上Matt Hamill時，這也是Jon Jones的唯一敗仗)。結果，Anthony Smith確是位鬥士，回復過來後繼續比賽，但Jon Jones也被扣了兩分。
但最終Jon Jones還是以三個48-44羸出比賽，也反映這場比賽差別之大。
賽後Anthony Smith被問到為何繼續比賽，他說：
我知道我只要不打就能拿到DQ勝，但我想贏得腰帶，不是偷它回來。
Jon Jones也報以答謝：
我對Anthony Smith表示敬意。他可以選容易的方法，但他還是留在那跟我打。我欠了他。我欠他一支啤酒，最起碼一支啤酒
Ben Askren 的爭議性第一戰
Ben Askren在UFC的第一戰，就對上前冠軍Robbie Lawler。沒有人想過這是場容易的比賽，但也沒想過會如此驚險。就在第一回合剛開始，Ben Askren「如常」的貼近並想摔倒對手，卻被對方頑強反抗：
Robbie Lawler hit the AA on Ben Askren#UFC235 pic.twitter.com/pPVooMtV62— GIF Skull - #UFC235 - Wow Munhoz vs. Garbrandt (@GIFSkull) 2019年3月3日
這是他整個生涯中第一次處於這麼嚴峻的情況，能夠挨過這些重拳，也證明了他的抗打能力。
但在第一回合的最後，他以一個bulldog choke 鎖住了Robbie Lawler，然後得到了一個具爭議的降服勝：
Here is the stoppage from the Robbie Lawler vs Ben Askren fight.— Steven Rae (@StevenRaeMMA) 2019年3月3日
As Joe Rogan pointed out, Robbie’s arm goes limp. However, as soon as Herb Dean intervenes he’s straight on his feet.
Do you think this was an early stoppage?#UFC235 #LawlerAskren pic.twitter.com/70PhukIN5v
可以看到Robbie Lawler的手掉了下來，但拳證一分開兩名選手後Robbie Lawler即時抗議，說自己未有暈倒。這方面引起了很多網友的討論，有的說看到手軟掉，再過幾秒還是會暈；也有人說Bulldog choke的成功率低，而 Lawler也說自己沒事。
不論如何，勝利最終是屬於Ben Askren的，而可以預視這個量級將會愈來愈有趣。
Cody Garbrandt再敗一戰
Cody Garbrandt此前連敗兩次於宿敵T.J. Dillashaw拳下，急需一勝以回到爭標之列。可惜又一次KO敗陣。
Cody Garbrandt got hurt from a clash of heads and he couldn’t wait to get back up so he could, in his mind, put a beating on Munhoz because of it. Even though it didn’t end well for him, I commend his attitude and aggressiveness here. #UFC235 pic.twitter.com/dO6C6dbzd4— Scott Bond (@_ScottBond_) 2019年3月3日
一記頭的相撞，使得Cody步法盡失，然後就跟對手Pedro Munhoz硬拼，卻成了輸的一方。
賽後Cody Garbrandt已是3連敗，與冠軍距離愈來愈遠。相反對於Pedro Munhoz 來說，Cody Garbrandt是他第一個有名對手，以KO贏出對排名來說極為有利。