【武博】試手區體驗班：5月5日　

戶山流居合道體驗班

合辦機構：香港戶山流居合道協會

地點：試手區B

日期：5月5日

時間：11:15-11:30（名額4個）

11:35-11:50（名額4個）

11:55-12:10（名額4個）

12:15-12:30（名額4個）

12:35-13:50（名額4個）

15:15-15:30（名額4個）

15:35-15:50（名額4個）

15:55-16:10（名額4個）

16:15-16:30（名額4個）

16:35-16:50（名額4個）

簡介：

「戶山流居合道」是一個比較年青的日本劍術流派，佰多年前一班劍術高手覺得日本劍術也需要與時並進，經多方研究及討論者後放棄了古流劍術中的坐技及加強了試斬的練習，他們的想法和理念實踐在戶山學校的教學中，也從這間學校開始創出了一個新流派。

「戶山流居合道」要求劍仕在拔刀、揮劍和收劍的動作中做到人劍合一，在修練時需要有高道的集中力和嚴緊的態度，才可以令修練者用心控制一把劍。現時除了日本外，香港、北京站和歐美國都有支部，並定期舉辦大賽以速進劍術的交流。

體驗活動內容：拔刀及收刀訓練，目標打擊練習

體驗活動者要求：身高150cm以上

3月28日開始接受報名

薙刀體驗班

合辦機構：香港薙刀協會

地點：試手區C

日期：5月5日

時間： 11:30-11:50（名額4個）

11:55-12:15（名額4個）

12:20-12:40（名額4個）

12:45-13:05（名額4個）

15:30-15:50（名額4個）

15:55-16:15（名額4個）

16:20-16:40（名額4個）

16:45-17:05（名額4個）

簡介：

薙刀為日本式的長柄關刀， 戰國時期， 陣戰用的重型武器， 及至江戶時期， 武家的女性均需習 薙刀術， 這時 把戰場用的重型薙刀改短， 及改得較輕巧， 作為女性修煉的武具， 這反而令薙刀更具 機動性， 技術更靈巧和細緻。

今天薙刀術 作為傳統的日本武道，為對抗性運動項目之一，已從日本推廣到世界不同國家和地區。

體驗活動內容:

1. 薙刀左右貼身 轉手回打試學

2. 薙刀 轉手 打擊前後目標 計時遊戲

3月28日開始接受報名

跆拳道體驗班

合辦機構：香港聯盟跆拳道

地點：試手區D

日期：5月5日

時間： 11:15-11:45（名額10個）

11:50-12:20（名額10個）

12:25-12:55（名額10個）

簡介：

香港聯盟跆拳道協會由黎國添先生 ( 韓國跆拳道黑帶八段）於1975年成立，致力推廣奧運跆拳道運動，為香港跆拳道協會屬會會員，受奧委會認可。

跆拳道是韓國的國技，「跆」為運用腳來進行攻擊、防守及馬步等技術，「拳」為運用手來進行的攻擊及防守等技術，道為練武者對武術的心靈修養。跆拳道既是一項能夠強身健體的運動，亦是能夠於防身自衛的傳統搏擊武術。

體驗班內容包括：教授簡單跆拳道馬步、拳擊、踢擊動作，包括：正拳、前踢、側踢等，更有踢擊目標靶的挑戰。

3月28日開始接受報名

劍道體驗班

合辦機構：精進舘

地點：試手區E

日期：5月5日

時間： 11:30-11:50（名額4個）

11:55-12:15（名額4個）

12:20-12:40（名額4個）

12:45-13:05（名額4個）

15:30-15:50（名額4個）

15:55-16:15（名額4個）

16:20-16:40（名額4個）

16:45-17:05（名額4個）



簡介：

劍道為日本傳統武術，源於劍術。 這次工作坊將教授基本架式，步法，及打撃等基本動作。

3月28日開始接受報名

職業摔角體驗班

合辦機構：港摔 HKWF

地點：試手區A1

日期：5月5日

時間： 11:15-12:00（名額20個） 12:15-13:00（名額20個）

簡介：

成立於2004年，「港摔」是香港唯一一個摔角團體。專注於大中華區推廣摔角運動。港摔亦與多個包括日本、英國、台灣等世界各地的摔角組織合作，把精采的摔角表演呈現於摔角迷面前。是次體驗班將會教授一些職業摔角的基礎知識和入門技術，以實際練習的角度加深參加者對摔角的認識。

3月28日開始接受報名

BeWater巴柔自衛術體驗班

合辦機構：BeWater Fitness

地點：試手區A2

日期：5月5日

時間： 11:30-12:15（名額20個） 12:30-13:15（名額20個)

簡介：

巴西柔術是聞名世界的寢技武術，但大部分人都將之視為一種競技運動，只能身穿道服，並在道場內進行練習。其實巴西柔術的本質，亦是一門非常實用的武術。它可以應用在街頭自衛當中，助我們脫離各種日常生活上會遇到的險境。

今次體驗班便邀請了BeWater Fitness的創辦人——Fernando Junior，為大家講解巴西柔術的自衛術應用。

3月28日開始接受報名

史實歐洲長劍術體驗班

合辦機構：英靈歐洲武術會

地點：試手區B

日期：5月5日

時間： 13:15-13:45（名額6個）

13:50-14:20（名額6個）

14:25-14:55（名額6個）

17:15-17:45（名額6個）

17:50-18:20（名額6個）

18:25-18:55（名額6個）



簡介：

英靈歐洲武術會（Einherjar HEMA Club）是屬於香港的史實歐洲武術（Historical European Martial Arts）組織。英靈主要練習德國式長劍術(Johannes Liechtenauer, Joachim Meyer)，內容包括步法、斬擊、架式、奪劍等等，亦會鑽研其他冷兵器技法。

是日體驗班內容將包括：HEMA及兵器簡介、基本熱身動作、基礎兵器動作教學、旋斬Zwerchhau 教學等。

3月28日開始接受報名

水鷗流居合劍法體驗班

合辦機構：水鷗流居合劍法香港支部

地點：試手區C

日期：5月5日

時間： 13:30-13:50（名額4個）

13:55-14:15（名額4個）

14:20-14:40（名額4個）

14:45-15:05（名額4個）

17:30-17:50（名額4個）

17:55-18:15（名額4個）

18:20-18:40（名額4個）

18:45-19:05（名額4個）

簡介：

水鷗流 武術 為400年的日本古武道，傳承至今， 乃日本傳統的戰陣武術。

水鷗流武術涵蓋:

居合劍法、 小太刀/小具足胄甲術、 體術（日本柔術）、 杖術、薙刀術、 鎖鎌術 ...等等 的綜合古武道。



體驗活動內容:

1. 拔刀術~ (安全為先 ，以木刀體驗) 斬/刺 目標物 試學

2. 鎖鐮術~ 以膠鎖頭投擲擊打目標 試玩

3月28日開始接受報名

蔡李佛體驗班

合辦機構：蔡李佛趙民安國術總會

地點：試手區D

日期：5月5日

時間： 13:15-14:00（名額10個）

14:15-15:00（名額10個）

簡介：

蔡李佛為著名南派拳術之一，技法講究以身體的旋動，將手臂如鞭般揮擊，故此攻擊距離大。當中較為著名的手法有「穿、拋、掛、捎、插」等。

曾在上世紀的國術擂台賽上紅極一時，乃香港武術界的瑰寶。今次體驗班便邀請了趙民安師傅所創辦的「趙民安國術會」，為大家講解蔡李佛的搏擊手法。

3月28日開始接受報名

BeWater混合動作體驗班

合辦機構：BeWater Fitness

地點：試手區A2

日期：5月5日

時間： 17:00-17:45（名額20個） 18:00-18:45（名額20個）

簡介：

武術不獨有搏擊功能，同時亦兼具美感和健體內涵。BeWater Fitness的創辦人Fernando Junior，乃巴西柔術黑帶級導師，亦曾研習

巴西戰舞Capoeira多年。今次體驗班，他就教授一套多元化的混合動作，內容揉合他學過的各項武術。希望以此鍛煉習者體格，同時為他研習武術打好基本功。

3月28日開始接受報名

千月堂居合道體驗班

合辦機構：千月堂

地點：試手區E

日期：5月5日

時間： 13:30-14:00（名額6個）

14:05-14:35（名額6個）

14:40-15:10（名額6個）

17:30-18:00（名額6個）

18:05-18:35（名額6個）

18:40-19:10（名額6個）

簡介：千月堂是香港的日本傳統劍術道場，屬全日本戶山流居合道連盟成員。道場教授戸山流居合道、武士道、劍術、日本刀知識、實戰擊劍、真刀試斬等等。

與劍道不同，居合道使用鋼製真刀為練習器材。現代初學居合者也用未開鋒的金屬刀練習，熟習揮刀、納刀技巧後，轉用真刀以培養使用真刀的安全意識，對打時材轉用海綿刀確保安全。戶山流著重試斬及形制（套路）訓練，兩者對斬擊角度及刃筋應用有很高的要求。

當天體驗活動內容包括：道袍穿著教學、熱身運動、劍術教學（上中下段斬、左右袈裟斬）、基本型制1式等。

3月28日開始接受報名



雙節棍體驗班

合辦機構：香港雙節棍總會

地點：試手區D

日期：5月5日

時間： 15:15-16:00（名額10個） 16:15-17:00（名額10個）

簡介：雙節棍是一種短兵器，在世界均有悠久歷史，先秦時代亦有見其前身「連枷」見於記載。這次工作坊將教授基礎雙節棍動作。

3月28日開始接受報名

新極真空手道體驗班

合辦機構：香港新極真會

地點：試手區D

日期：5月5日

時間： 17:15-17:45（名額10個）

17:50-18:20（名額10個）

18:25-19:55（名額10個）

簡介：香港新極真會致力發揚真正武道空手之精神，讓年青新一代有機會普及接觸極真空手道，培育堅強的意志、體魄和一顆正義之心。

極真空手道有別於一般常見的「傳統」或「競技」空手道，採用全接觸方式作賽，講求空手道的武術實用性。

體驗班內容包括：介紹極真空手道知識、教授極真空手道基本動作等。

3月28日開始接受報名

手搏體驗班

合辦機構：香港手搏摔跤總會

地點：試手區A1

日期：5月5日

時間： 17:00-17:30（名額20個）

17:45-18:15（名額20個）

18:30-19:00（名額20個）

簡介：

推動奧運摔跤項目 ，宣揚中國摔跤文化，甄選本地運動員參與世界性賽事！

摔跤 （角力）與格鬥不單是歷史最悠久的搏擊競技運動，至今仍是奧運會的常設比賽項目， 在MMA 鐵籠內亦是矚目的焦點！

體驗班內容包括：摔跤基本練習、攻防動作及入位組合動作、常用攻防摔法、鎖技與解鎖教學，以及摔跤在MMA中的運用及實踐練習等。

3月28日開始接受報名