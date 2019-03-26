【MMA】Conor McGregor在Twitter 宣佈「決定退休」

Conor McGregor 昨夜在Twitter宣佈自己退休，但你信嗎?

退休

Conor McGregor永遠是話題的中心。3月初時，因摔壞別人的電話而捲入了官非；在昨夜，他又突然宣佈退休，引起一片嘩然。

以下是簡單翻譯：



嘿大家，來個快的宣佈，我決定今天開始，退出被正式稱為「綜合格鬥」的這項運動。我希望我的所有前同事在競爭中繼續前進。 我現在加入我的前合夥人，已經退休了。 Proper Pina Colada(一種飲品)我請你們的！ Conor McGregor

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2019年3月26日

你信?

現時30歲的Conor McGregor 在宣佈前上了名嘴 Jimmy Fallon的節目，也沒有「退休」跡象，更說自己7月或者有比賽。

「我們在談7月的比賽，我們看看會發生什麼。很多的政治在內，搏擊圈是個瘋狂的遊戲。但就像我跟我的粉絲所說，我很在狀態，而我也預備好了」

當然，以McGregor的名氣，現時他退休也沒有問題。但重點是，你信他?

這不是他第一個關於退休的貼文。在UFC 200時他也說過自己「決定要在年輕時退休」：

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2016年4月19日

而且，這用語也很怪。什麼叫「退出被正式稱為「綜合格鬥」的這項運動」? 他退出的是被叫作MMA的運動，那不叫做MMA就可以了? 他大可以說「我只打架，這是搏鬥不是MMA」，然後繼續參加MMA比賽。

當然，因為有傳裸拳比賽組織BKFC(Bare Knuckle Fighting Championship)會出巨額叫McGregor參加比賽，或者McGregor真的是去打裸拳比賽而離開MMA。但這可能性也太低了吧?

總之，現時他「回歸」的機會實在太大了。