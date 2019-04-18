【武博】遊盡各大區！每日必睇重點+葉問3D打卡位！

【武博】將於5月3至5日於九展舉辦，除了有遊戲玩有比賽睇，仲有超過100個體驗班，現場更有不少表演講座及商店，趁住周末，去打個卡，行個圈啦！

▍八大遊戲！親子同樂一齊玩！

作為體驗型博覽會，當然有遊戲可以玩。現場設有八個遊戲，射箭你可能玩過，但用雙節棍打全疊打又試過未？除此之外，遊戲由熱門嘅反應燈到冷門飛斧頭、打巨型達摩塔都有，總有一個岩你玩。

武博遊戲「讓斧頭飛」。（香港01 龔嘉盛攝）

有小朋友都唔怕，大部份遊戲都有小朋友版本，六歲以上都玩得。如果小朋友好靜唔好動，另一邊【兒童武術區】除咗有武術桌上遊戲，星期六仲有武術問答遊戲比賽，一齊挑戰成為武術達人！



除此以外，當中有唔少於武林說書舉行的講座及表演都適合一家大細一齊參與：

5月3日 14:00 - 14:45 -《解構武術電影葉問中的生命教育》講者：陳穗老師 16:45-17:30 - 《解構李小龍武術電影中的生命教育》講者：陳穗老師 18:00 - 龍獅大匯演 - 香港中國國術龍獅總會 5月4日 11:00 - 15:00「e2Sports《塊學聯盟》 X 《武備志》2019 公開賽」(兒童武術區) 11:15 - 12:30 武博中小學武術巡禮 (暫定) 13:00 - 13:45《從李小龍的武術電影看如何發展子女的天賦而達至成功》講者：陳穗老師 5月5日 12:00 - 13:00 《傳統武術：如何以「學術、文化、歷史、藝術」跟年青人接軌與開托發展事宜》 講者：李啟雄校長、鄭教練 14:00 - 14:45 - 《兒童學習泰拳的效益及教學法》講者：Eva Tong

▍5月3日必睇：龍獅大匯演加夜光龍睇！

1. 星期五晚將有開幕環節(18:00-18:30)，介時4位武博大使羅浩銘、何慈恩、郭海寧及吳景聰及兩位綜合格鬥大師櫻庭和志及所英男將會親臨現場，與你分享武術的喜與樂!

(大使及大師圖)

2. 武博開幕儀式後(19:00-20:00)，邀請到香港中國國術龍獅總會各大師傅表演，而且仲有夜光龍出沒，放工後記得入場！

(夜光龍圖)

3. 當日有唔少適合大及青少年的講座，當中亦有談及兩位武術家李小龍及葉問的講座，不容錯過!

▍5月4、5日必睇：九場表演賽，七款賽事，七種規則

武術博覽又點少得睇比賽！以為八角籠係得MMA睇？非也！【武博】有九場表演賽就打七種規則，除咗比較「常見」嘅泰拳、MMA比賽，籠入面打菲律賓魔杖、「權力的遊戲」式歐州劍比試又有無睇過？

▍5月4日(焦點賽事)：

香港曾經有運動員成為菲津賓魔杖世界冠軍！

16:30 - 17:15 - 菲律賓魔杖表演賽 - 係今屆武博，我地邀請到世界魔杖錦標賽冠軍李文安親自上場，將菲律賓魔杖中單棍、雙棍、小刀三項競賽項目以表演賽形式帶到觀眾眼前，讓觀眾近距離感受菲律賓魔杖競賽中特有的急速節奏和威力！



近年泰拳成為熱門的健體運動之一，但其實它亦是一門緊張刺激的搏擊運動。（吳煒豪攝）

其他精選賽事:

17:15 - 17:45 - 業餘修斗表演賽

18:30 - 19:00 - 全接觸空手道表演賽

20:00-20:30 - 女子MMA綜合格鬥表演賽

【5月4日表演賽一覽】



香港著名announcer 加棟篤笑藝人Vivek亦會於5月4日於格鬥籠中跟大家談談拳壇辛酸史!

5月5日(焦點賽事):

史實歐洲武術（HEMA）跟奧運劍擊十分不同，劍與劍碰擊的聲音一定能令觀眾留下深刻的印象。

16:15-16:45 - 歐洲武術兵器表演賽 - 英靈歐洲武術會 (Einherjar HEMA Club)是屬於香港的史實歐洲武術 (Historical European Martial Arts)組織。英靈主要練習德國式長劍術，內容包括步法、斬擊、架式、奪劍等等，亦會鑽研其他冷兵器技法。本屆武博邀請到英靈歐洲武術會特別為入場觀眾安排了一場歐洲武術兵器表演賽，以正式的比賽裝備進行長劍對打以及以劈刺劍(side sword)迎戰軍刀及(saber)的表演賽，讓入場觀眾一睹歐洲武術兵器比賽的風采。



向柏榮是首位打進日本K-1的著名拳手，近年他把Shoot Boxing引進香港。

18:00-18:30 - Shoot Boxing表演賽 - Shoot Boxing又稱為站立式綜合搏擊，係日本已有超過30年的歷史，Shoot Boxing省去左地面寢技，在忠於係明快站立戰鬥嘅規則中，於擂台上誓不倒下。今屆武博，我們邀請到香港多項搏擊冠軍及香港Shoot Boxing代表，別號「轟炸機」嘅向柏榮師傅係Shoot Boxing表演賽中與香港另一位傑出搏擊運動員Ernest Tang同場獻技，向現場觀眾展現Shoot Boxing賽事的魅力。

其他精選賽事:

5月5日 - 17:30-18:00 - 業餘修斗表演賽

5月5日 - 18:30-19:00 - MMA綜合格鬥表演賽

【5月5日表演賽一覽】

▍過百體驗班

【武博】有過百班體驗班俾您參加，由古到今、由中到西都有，現時已經可以報名啦！每班人數有限，想跟師傅們學兩招，記得唔好錯過，大部分班12歲以上已可參加，當中亦有不少兒童班，4月30日網上就截止報名，現場報名就要碰碰運氣啦！

【武博】5月3-5日體驗活動一覽

▍電影展覽

武術同搏擊運動你可能未玩過，但動作片一定睇過。究竟動作片裏面嘅對打場面，有幾多係真，有幾多係假？如果真實要用，又會唔會打到電影咁？想知就要睇睇【武博】入面【光影武林】隧道，睇睇師傅們展示返電影入面嘅技術點用啦！

▍必到打卡位

1. 化身武打明星,與葉問過招!

有睇過《葉問2》，一定會記得重要一幕 - 八仙枱「詠春對洪拳」，你又敢唔敢受葉問一腳?

2. 八角籠內打卡

有無諗過八角籠入面風景如何?大大個比賽用格鬥籠俾你入去打卡體驗一下!

3. 藏兵閣內有不少有趣兵器讓你攞上手，影張型仔相!