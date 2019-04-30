【武博】01體育挑戰武館街 黃金寶又玩成點?



喂喂喂，仲有幾日就武博，我哋搵咗01體育同事、學生同一眾運動員，率先玩吓武館街遊戲。唔知黃金寶、lulu董嘉儀、劉慕裳同莫宛螢玩「拳動波」玩成點呢? 01體育同事玩「達摩塔」又可以玩到幾「能人所不能」? 記得睇片啦！

Btw，編輯R魔性笑聲，好恐怖囉。



活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

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武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博），將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！