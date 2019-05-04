【武博】歐錦棠參加所英男MMA大師班　大讚課堂高階又貼地

第一屆武術及搏擊運動博覽（武博）來到第二天，重頭戲當然是兩名日本MMA大神所英男和櫻庭和志的綜合格鬥大師班。熱愛武術的影星歐錦棠完成所英男的兩小時課堂後，大讚大師既傳授高階技術，亦講解實用對戰貼士，內容實際，絕不「hea教」。

歐錦棠昨日出席武博開幕禮，今天又親臨現場參加所英男的大師班。兩小時的課堂裏，學員先練習打擊系的立技，然後學習一些中高階動作，棠哥說：「真的很激動，我十年沒玩過『落地』，今天溫故知新，特別是跟所英男這位正宗MMA大神學習，十分難得。」棠哥說到的高階動作包括腳鎖，而且有幾重演變，「最初我們都不明白，原來是他在2008年不敵中村大介那場比賽後，他練了很多技術去拆解中村的十字固，那些演變招式就是他苦練得來的」。棠哥又大讚課堂內容高階之餘也夠「貼地」，例如講解真正對戰時如何盡量節省體力，「那些貼士非常有用」。棠哥落堂後更拿出從日本買來的所英男寢技教科書，向大神索取簽名，把握機會與偶像交流。

所英男提及他2008年不敵中村大介，就是受制於對方的十字固，他因此鑽研了不少招式演變。

所英男主持武博大師班，大受歡迎。

談到武博活動，棠哥大讚親臨現場感覺激動：「香港武術電影將武術文化發揚光大，武術界人士都希望將之發揚光大。我很認同李小龍說的，每人的身體條件和習慣都不同，總有適合自己的武術，強身健體又好，打擊系武術又好，希望愈來愈多人參與。」第三天武博將於周日在九展舉行，網上購票有10元優惠。

所英男不介意重提敗仗，更鼓勵學員不要怕失敗。

學員重溫所英男的比賽，大讚精彩。

歐錦棠（左）難得參加所英男（右）課堂，變身「粉絲」，落堂後忍不住拿出書本向對方索取簽名。

武博首日盛況（按圖放大）▼

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第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售 傳媒查詢：MartialArtsExpo@hk01.com

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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