【武編週記】五位編輯對武博的一點感言

編輯R

現在回想，其實我自己也挺任性的。

我的出發點是想舉辦一個我自己會很喜歡的武術博覽，僅此而已。因為我想假如連我這種「格鬥宅」也不喜歡的話，大概這活動對武術界也沒什麼意義，

而且舉辦一個自己不喜歡的活動，就實在太無趣了。

所以【武博】內很多節目其實都是我自己的「具現化」。那些遊戲是我想玩的、那些電影是小時候爸爸跟我一起看的、那些體驗班都是我想體驗嘗試的、兩位日本來的大師更是我年輕時的偶像。這一切成真，對我來說都很夢幻。雖然自己不能參加是有點可惜。

當然在籌備時，我們也嘗試向多方面發展，因為武備志一直深信學武有不同理由，而當中沒有高低之分，所有人也可以享受學武的樂趣。但這正是難度所在：我們希望不同年齡，由小朋友到老人家也能參與；同時又希望兼顧老手、初學者甚至有興趣而未踏入武術世界的人，令大家都有所得著。

結果，活動和內容就愈加愈多，事情的規模也愈來愈大，最後工作量也確是遠超我本來所想（笑）。當然，能得到大家支持，這一切都是值得的。

【武博】對我們團隊來說，是一個新的嘗試和挑戰，當中仍有很多可以改進的地方，希望大家見諒。多謝一眾武術界的前輩、師傅、教練們參與，你們才是這次活動的主角。而各位讀者和參加者，我由心感激你們的支持，希望你們玩得開心。

沒有你們，就沒有【武博】。

再次多謝支持武備志！我們會繼續努力！

（香港01 梁鵬威攝）

編輯k

全港第一個大型武博完結，感觸良多！有幸人生能在幾個香港獨有的盛事適逢其會，第一天工作是會展參與香港回歸、製作過第一個電視台中國歷史清談節目、協助籌辦第一個香港書節活動，而身為習武之人，有幸參與籌辦第港第一個武術及博擊運動博覽，這些均是寶貴經歷。

大約十個月前，已收到要籌辦這個大型活動，而在籌辦期間認識及拜訪了業界內不同師傅和團體，除了加深彼此交流外，亦從他們當中得到啟發，想到了一些新點子，正在計劃一些訪問專題和欄目，大家拭目以待！

武博前，我是負責將極大部分體驗班的訪問片剪接成一分半鐘內播出，其實拍攝時很多師傅都不吝分享，談了很多掌故和技巧，雖然在剪輯過程要花不少時間精簡出街內容，但當中卻也學到不少東西。曾與負責剪片的視頻組同事打趣說，我們拍的功夫教學片你們經常接觸，日積月累看片會否也懂一點功夫？我這個帶點天馬行空的笑話大家也莞爾一笑。

這次武博，我是其中一個負責試手區的工作人員，見到很多來訪市民對不同的武術都深感興趣，看來未來安排一些更多機會，讓廣大讀者能對香港不同武術有所認識，是其中一個方向。

（香港01 賴家俊攝）

編輯J

為期三天的【武博】終於落幕，在此編輯J先向各位武術界同道，以及所有入場者致敬！雖說關於【武博】的種種構思，早在一年前便已經開始，但其實各項具體的工作，許多都是從農曆年後方作準備。例如由我主導的「光影武林」展覽，由聯絡師傅到完成剪接，前後不過一個月時間。直至展覽開始前一晚，還有無數同事替我改錯、補漏，對此我除了十分感激之外，更加感到無限愧疚。

而在安排表演活動及「試手區」體驗班的各個事項上，我亦感到自己實在有負所托。與其說【武博】是我在【武備志】工作以來的一個里程碑，倒不如說它是我的試煉場。結果證明：自己還是太稚嫩，尚待鞭撻。

當然，過程中還是有許多值得感恩的地方，老前輩的盛情與義氣，就令我倍覺溫暖。在此編輯J再次向諸君致敬！未來【武備志】還有漫漫長路要走，希望大家都能繼續與我們同行。期待跟各位可以再有合作的機會，多謝！

（香港01 賴家俊攝）

編輯W

首先感謝大家對「武博」的支持，全賴有你們的支持，才可以成就第一屆的武博。謝謝，謝謝你們。

快樂的時光原來真的可以過得特別快，眨眼間為期三日的武博便已過去。由最初半年前籌備武博到現在，感覺就好像只是過了1、2個月般。整個武博由最初只有武備志5位編輯開會「度橋」，再到整個01體育部組、01活動部組，乃至整個01一起群策群力去推廣實行武博，到最後見到這幾人有這麼多人前來支持，至今想起還是有有一種不可思議的感覺！

在這幾天的武博中，我主要負責全天候照料兩位日本MMA大神櫻庭和志及所英男先生（加一位超級助手中村大介先生），所以有很多時候都不在會場當中工作，甚至在武博完結後的昨日，我還要帶三位遊覽香港，因此我戲稱自己為「武博外派組組員」。雖然這是達成許多人夢寐以求的工作：跟世界級偶像全天候接觸，晚上又帶他們出外一同用餐。但亦因為如此，我無法親身參與整個「武博」活動，這個我們籌備了足足半年的活動。武博開幕、開幕禮、武博閉幕、9場精彩的表演賽、各位師傅的精彩表演，我通通都錯過了。

很坦白說，我曾經一度因此而感到失落，感覺就好像自己不曾參與武博一樣。但是我轉念又想，其實武博之所以能順利舉行，全賴各位同事各司其職，發揮專長，每一位的付出都應該同樣重要，武博的成功應該是屬於大家的，所以我應該做的是，集中精神去完成自己所負責的工作，每天晚上翻看武博直播便好了。

這或許會成為我的遺憾，「一生人只有一次第一屆武博」，但這亦會成為我其中一段最寶貴的記憶。

出席整個武博，還是全天候照顧大神4日，你又會如何選擇？

多謝各位的支持。