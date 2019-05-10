明代射術指南——《武經射學正宗》簡介

記「中國傳統射藝2018年中美技術交流」系列（三）

作者：思歪

經武備志團隊編輯

談到中華射藝，許多人的印象總是周禮和儒家提倡的射禮，但其實射藝從來是中國軍旅武術的重要一環。商周時期，軍隊盛行的作戰單位戰馬車上，必定編配一名射手；戰國時代趙武靈王提倡「胡服騎射」的軍事改革；自唐代武周時武則天創設武科舉選拔軍事人才，直至清代，步射、騎射一直是武科舉的必考項目。究竟中華地區流傳的武射法有何特點？



中華射藝到清代後已幾乎失傳，所幸尚有不少射學古藉流傳至今，令今人得以一窺究竟，重構技藝。其中明代高穎所著《武經射學正宗》更有英譯注本。

筆記系列的最後一篇會分享交流講座的第三部分「如何射」－－明代高穎的武射法。本篇先介紹高穎及其射學著作，及後再介紹明代高穎的武射法。

交流講座第一和第二部分的分享請見《藝失求諸野――北美的中華射藝特訓營》、《弦竹為弧―― 傳統層壓竹弓的製作》。

▍高穎生平

高穎，明代嘉定人（今屬上海），生卒年不詳，推斷為萬曆至崇禎年間。按其於著作自述，少時便喜愛射箭，常結交拜會邑中善射者，請教射箭心得，當中包括錢世楨。錢世楨是曾參戰萬曆三大征之一朝鮮之役的游擊將軍，著有《東征實紀》、《射評》。



如是者高穎三十歲時射法初成，參加鄉舉「幾無虛矢」，成續斐然。惟後來在學習各家射法的過程中，因未辨某些射法伴隨的弊病，以致「毛病入骨」，影響到他京師應試。高穎其後的射箭生涯一直為毛病困擾，為此甚至放棄過慣用的右手，以左手重頭開始練射。他努力探求病因，不斷觀摩、分析各家射法，逐漸歸納出一套具一致性、可依此訓練並避免「毛病」的射法系統。晚年將畢生所學撰文成書，傳世《武經射學正宗》、《武經射學正宗指迷集》。

▍《射學》簡介

《射學指迷集》封面。（圖片擷取自：http://bit.ly/2vSNj08）

《武經射學正宗》書分兩冊（下文稱為《本冊》、《指迷集》）。《本冊》三章：捷徑門、辨惑門、擇物門，分別論述正確射法、常見疑難和謬誤、如何選擇弓箭扳指等射箭器具。《指迷集》五卷，前四卷引錄歷代射學典籍，上至《禮記》，下至《武編》、《紀效新書》、《武備要略》，評析諸家射法的利弊，對不詳盡處作補遺；第五卷輯錄古今射法體勢圖解。

此書堪稱當其時最詳細的中華軍武射學指南，其影響遍及朝鮮、日本等地。事實上此書文本在中國一度散佚，現存版本來自日本江戶時代中期的著名儒學家荻生徂徠翻譯的中日譯本。

下一篇我們將認識高穎武射法的特點。

