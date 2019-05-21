【相撲】「決まり手」是甚麼？

剛剛(2019/令和元年)五月十九日在日本舉辦了第103屆「高等學校相撲金澤大會」，這項相撲盛事每年都有重點宣傳活動，尤其早兩年前第101屆「高中相撲大會」(高中相撲大會金澤大會)宣傳中，當時主辦單位邀請了當時22歲柔道黑帶少女神部美咲和千洋，以水手學生服以相撲對決，拍攝以「相撲82手」為題的宣傳照片和影片。這次別開新面的有趣創作，一改相撲男兒壯漢穿布檔的型像，當年引來網民關注。

印有四十八手的手帕。(圖片來源：https://buyee.jp/item/yahoo/auction/k296140468?lang=cht) 這段宣傳影片解說「相撲82手」(相撲ガールズ82手)，將相撲82種決勝技技式姿態呈現出來。其實這82手為相撲的決勝技(決まり手)，舊稱為「四十八手」（Shijuhatte)，現在大家在日本買相撲的禮品，仍然有繪有四十八手技的決勝技圖。 「決勝技」指相撲力士在決定勝敗時所使用的技法，究竟「決勝技」為何由48發現到現在為82手？而現在又有人會稱為「四十八手」。

四十八手與八十二手

「四十八手」是日本相撲「決勝技」的舊稱，但由於會讓人誤以為相撲只有48種技法，所以現在一般用「決まり手」或「決手」稱之。

傳統的決勝技於1955年由相撲協會公佈，經過不斷討論和修訂後，於2000年公佈為87項決勝技(2001年生效)，當中由力士使出技法決定勝負技法82技，選手未有接觸，其中一方自行離開土俵例如不慎跌倒而出現「勝負結果」則稱為「非技」，有5種技法。而現在一般仍然會用「四十八手」稱之，據說有二下兩個原因(1)：

1.江戶時代的相撲比賽，比賽的土俵是由人牆所圍成，當時只有「投け 」、「捻り」、「掛け 」及「反り」四大類技法各有12手，故稱為「四十八手」。

2.江戶時代數目標記常以「伊呂波文字」的48字來做標記，而根據這種文字，48在日本古代常有代表數目很多的意思，因此「四十八手」的四十八也有代指「多數」之意。

現在的82手，包括(2)：

1.基本技(Kihonwaza)，共七種技法

這為最常見技巧，力士交手時一方抓著對迮腰帶，一面前進一面將對手提出土俵以外。基本技如其名，是相撲手日練夜練基本功，以基本技決勝極為常見。

2.投技（投げ手）(Nagete)，共十三種技法

相撲或柔道技法之一，重點在拋摔的動作。

3.足技（掛け手）(Kakete)，共十八種技法

相撲比賽中以腳勾掛住對手的攻擊技。

4. 背技（反り手）(Sorite)，共六種技法

以背抵著對手身體，往後作勢彎曲身體將對手往自己後方摔倒的技巧。

5.扭技（捻り手）(Hinerite)，共十九種技法

轉腰動作，靠扭動身體將對手轉倒的技巧



6.特殊技(Tokustywaza)，共十九種技法

十九種上述五類無法統合，雙方身體會接觸才能施展的技法。

以上招式有些差別細微，如基本技中「押出」（押し出し）與「押倒」（押し倒し）分別只是負方踏出或跌出土俵。又如「押出」的勝方以手臂發動的動作推走對手，「推出」（突き出し）則是連環出掌。這八十二技中有些技法極少出現，例如Mitokoroseme、Zubuneri和Ushiromotare等都是較少在比賽中出現技法。

日本視為國技的相撲在日本有兩方面發展。其中一 種是明治維新以後，作為增強體力，養成「為國奉獻的身體」的途徑；另一種則是在近代運動的觀念下，作為帶有日本味的娛樂活動。

日本女子相撲活動

圖片出處：https://bit.ly/2HrKr0W 說起以女性拍攝相撲活動宣傳，2018年因為一宗相撲意外事件，令女性參與相撲活動又成為熱話。事緣一名女性醫護為了急救婚倒在場上的市長，進入被視為女性禁地的相撲擂台「土俵」，卻被場內官方廣播要求醫護離開，遭輿論炮轟相撲界罔顧人命，而所謂禁止女性參與相撲亦不符歷史事實。 其實早於奈良時代的祭典，相撲都屬於祭典一部分，而據日本文所載日本古代已有女相撲活動。進入江戶時代，神社祭典相撲轉為鄉里間的競賽表演，女相撲亦就這時興起。最初女子相撲一如男子要袒胸露乳，也可與男力士同場較勁。進入明治時代引入西方禮儀，明治政府才禁止男女混合搏技及禁止女力士裸露上半身。在輿論影響下，女子相撲與風化道德扯上關係，但直到戰後日本女子職業摔角依然興盛，昭和30年(1959年)九州仍然有女相撲士活躍。(3)

平成7年1995年，因為女相撲之前被傳媒污名化，所以當時女相撲一班成員便選擇了「新相撲」這新稱謂，成立女子相撲組織。近年來，隨著日本要求把相撲納入奧運會比賽項目的呼聲日高， 越來越多的女性也開始從事相撲運動。

註解及參考出處

(1)和(2) Osaru's Blog：大相撲《決勝技法篇》

(3) 曾經風靡一時的女相撲選手們