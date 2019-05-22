【泰拳】葉文龍：辦拳賽尋回少年夢

香港每年都有多場精彩的泰拳比賽舉行，當中每年舉辦兩至三場的I-1系列更是其中重點拳壇賽事，來自七十個國家的泰拳選手，十多年來赴港參與I-1賽事，與本港拳手較勁，打下多場令香港拳迷津津樂道的經典賽事，亦使I-1拳賽香港品牌享譽國際。《武備志》這次專訪I-1世界泰拳大匯戰創辦人葉文龍師傅，談談他舉辦I-1原由和當中辛酸。 採訪：賴家俊 李嘉譽 文、攝：賴家俊

葉文龍師傅。(賴家俊 攝) 於九十年代叱吒拳壇，有「金袍拳王」美譽之稱的葉文龍師傅，早年學習詠春，十多歲時代替受傷缺戰的師兄，以國術學員身份參加自由搏擊比賽。後來轉戰泰拳，職業生涯中30場賽事獲28場勝出記錄，館內業餘賽未嘗落敗，打下多項金腰帶殊榮，並於1998年退役。退役後轉而出任拳賽策劃人，並於2004年於伊館舉辦了第一場I-1泰拳比賽，及後更擴大規模，於2007年移師九龍灣展貿舉辦賽事。

由出賽到拳辦拳賽快將三十年的生涯，葉文龍見證香港泰拳蓬勃發展。

「九十年代香港有很多觀眾看泰拳，亦由於多了泰拳比賽，讓更多人認識了泰拳，使泰拳當年成為頗受歡迎運動。記得九十年代那時只有十幾間拳會，現在已有200幾間拳會了。從前學拳會被人質疑無法搵食，現在多了很多人全職教拳為生。」

+ 4 + 3 + 2

有金袍拳王美譽的葉文龍師傅（賴家俊 攝) 葉文龍遙想自己半身獻身體育界，當初會想舉辦拳賽，是想彌補當年自己出賽時的遺憾。 「我那個年代的拳賽十分普通。大家都知道拳手出賽是最威風的一刻，但當年沒有燈光沒有煙火，只是播《男兒當自強》音樂，即刻令人提不起情緒。所以我希望辦一個拳賽，找回我當年年青時所沒有的東西。」 我們現在見到I-1拳賽備受歡迎，舞台上輝煌亮麗的一面。可是背後這十多年來，葉師傅多年來投入不少心血和淚水，才打造出來的香港品牌。要讓I-1備受國際認可，除了製作認可外，還要讓各國拳手對這比賽有信心。

I-1拳賽成香港品牌

葉師傅其中一條WMC認可的拳王金腰帶。(賴家俊 攝) 「辦國際比賽配磅一定要公正，其他國家拳手才肯來打。我們有拳賽前線經驗的人辦拳賽與行外人辦賽事不同，我們能分析到拳手怎樣打和為何打。若果配磅不公錯配對戰組合會有很壞效果，例如如果是新拳手，因為錯配落敗了，重則有危險，輕則心靈受損，可能影響他們將來上擂台信心。有些地區的賽事，在邀請外國拳手和自己弟子打時，為了讓弟子勝出，不肯找較強的對手來打，這樣久而久之便壞了名聲。外國拳手知道自己一定會輸，沒有競爭可言便不會來。我要做到公平公正，每個拳手知道來打I-1可以全力以付，這金腰帶是可以競爭回來！」

葉師傅記得早年籌辦拳賽，獲東歐斯洛伐克那邊制作人買下版權，邀他一人遠赴當地任頒獎嘉賓。那年頭資訊科技不發達，葉師傅去了一個說英文也沒有人明白的異鄉國度，期間受到怠慢冷待，邀請方亦愛理不理只派人帶他到會場，連坐的地方也沒有好好安排，讓他的金袍只能被閒置在地上。

I-1拳賽片段，圖中為希臘代表上邦尼斯。(照片由受訪者提供) 雖然不知是文化差異，還是溝通出錯，所以導致安排失當，但到宣佈他出場一刻，制作單位原來剪輯了一條關於他個人簡介的短片在會場播放，葉師傅受寵若驚，拾起金袍穿上昂然上台，主持人介紹葉師傅為拳賽創辦人一刻，全場約六千名觀眾站立拍掌致意，此舉還是讓師傅感到無比鼓舞。 由早年葉文龍要親自叩門找拳手來香港作賽，到現在全球約有150名未來過I-1的拳手輪候來參與這賽事，很多各國拳手爭相來參加這比賽，有些參賽選手在參與I-1後要輪候三年才能再來。對一些外國選手來說，在香港贏得I-1金腰帶回國是要邀請傳媒高調報導採訪的盛事，這便可看出I-1已成為香港重要拳賽品牌。

代表體育界積極推動公益

現在葉文龍除了策劃拳賽外，亦積極推動公益。大約七八年前，葉文龍與一班朋友創立了香港又一村獅子會，積極推動慈善活動。葉文龍一年大約負責幾項大型活動大會主席，並參與了多項慈善活動，出席不同專上學院講座邀請。這過程中讓他認識不同界別朋友，而他在體育界的貢獻亦備受肯定，結果推薦他代表體育界參選傑青，並榮膺全球華人傑出青年殊榮。

除了推廣公益外，葉文龍亦參與了電影演出，開拍了一部自傳電影《金袍拳王》，更因為男主角中途未能應赴武打拍攝退出，臨急由葉文龍親自頂上，他更笑言為拍攝而迫自己於60日內減了42磅，讓他一度發胖身型因這套戲而回復最佳狀態。

葉文龍因為在體育界貢獻和推動慈善公益，獲選為全球華人傑出青年。(賴家俊 攝)

葉文龍笑言，拍電影比辦拳賽困難很多，但他已很感恩在幕前幕後都找到自己想要的東西。他未來的目標是繼續讓I-1衝出香港，例如在接洽在菲律賓那邊推廣。未來亦繼續會在內地發展，I-1品牌在國內頗受歡迎，拳賽轉播權由早年歐洲直播，改為近兩年由中國電視團隊直播，讓中國至今也有三千萬I-1粉絲，讓這比賽成為中國拳迷關注盛事，他希望在內地能做更多場。現在有人邀請去美國接斯維加斯發展，希望能成事。