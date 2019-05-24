【漫畫】拳王創世紀 - 超級系拳擊漫畫

日本運動漫畫的其中一種特色就是擁有誇張的招式和一些似是而非的理論為讀者帶來一個不一樣的觀感世界，例如《足球小將》和《第一神拳》等都是以誇張招式而後獲得成功的代表作。但若要說脫離了誇張而踏入「超級系」境界的拳擊漫畫，就絕對要數的《拳王創世紀》(台灣譯《熱拳本色》)。

《拳王創世紀》是《聖鬥士星矢》作者車田正美的首個長篇故事(單行本25期)，於1977年到1983年間於「週刊少年JUMP」連載。故事初期走類似《鐵拳浪子》的路線，以貧窮姐弟離鄉別井到了大都市想要憑拳擊闖天下為主線。雖然描寫上略為誇張，但在直到中學都大賽編都是以比較寫實的方法描寫。不但在技巧和策略上有刻意的說明，也會引用一些真實存在的拳手如阿里和輪島功一等作例子。不過在都大賽篇開始車田正美就發現要超越一般的運動漫畫就要更加熱血，於是就開始改變風格，漸漸地加入絕招和超級絕招。這個改變讓漫畫大受歡迎，令《拳王創世紀》與當時同樣以熱血掛帥的漫畫《筋肉人》平分秋色，當中的的特色不但成為了之後車田正美大熱之作《聖鬥士星矢》的雛形，更是80年代熱血漫畫的指標。

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以拳頭迎戰世界

《拳王創世紀》可以分為九個篇章，包括： 向東京出發篇、都大賽篇、全國大賽篇、日美決戰篇、影道篇、世界大賽篇、希臘十二神篇、阿修羅篇及終章的世界冠軍賽篇。

故事講述與姊姊相依唯命的高嶺龍兒因為姊姊對父親遺願的堅持而努力練習拳擊。原本性格軟弱的高嶺龍兒因為拳擊天才劍崎順的出現而點起了爭勝的決心，成功在全國大賽中擊敗一眾勁敵而成為全日本少年冠軍。在全國大賽之後，龍兒與學界大賽中的勁敵們劍崎順、香取石松、志那虎一城及河井武士化敵為友，更被選為日本代表在世界少年大會中出戰世界列強。

而經過一輪激戰後，日本黃金少年隊成功在決賽擊敗希臘隊奪得冠軍﹐但卻惹來了被視為神的化身的希臘十二神的敵視......

沒錯，是希臘十二神！

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超級絕招

其實在學界大賽期間，一衆主角已經開始展現一些現實世界中不會出現的技巧，例如志那虎一城瞬間三拳的滾動雷鳴和龍兒能夠一擊把對手轟出擂臺的迴旋勾拳。而在之後的日美決戰篇和影道篇中，敵方的對手就開始出現近乎是「超能力」的招式，例如美國隊夏內小姐可以使用控制全場觀眾的催眠術，以及影道失明拳手黑夜叉的超強聽覺。值得一提的還有在影道篇開始，車田正美開始在絕招名中花心思，例如影道總帥就有一招名稱非常帥氣的影道雷神拳。不過步入世界大賽篇時，車田正美再加多兩錢功力，除了在絕招名中加入英文讓名稱越來越長(這個元素由聖鬥士完美繼承)，眾人的絕招破壞力也越見驚人，不但可以用上鈎拳將對手抽擊到上空，甚至可以把對手打得撞穿牆飛出場館之外。

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超級絕招這設定讓《拳王創世紀》脫離了普通拳擊漫畫而走入超級系的路線。雖然《拳王創世紀》沒有像《聖鬥士星矢》那樣風靡全球，但在日本動漫界卻絕對是影響力驚人。若以現在的標準來看，《拳王創世紀》不論畫工及故事構成都大概不能滿足現時的讀者，但在80年代初來說就絕對是突破性的設定。超級系絕招不但為少年漫畫帶來新的風潮，亦為之後的熱血漫畫定下了新的標準，把搏擊漫畫的戰鬥畫面提升到新的境界。

而在90年代的熱血機械人動畫《勇者王》也側曾向《拳王創世紀》致敬，把主角劍崎順的絕招Galactica Magnum和Galactica Phantom化為了Broken Magnum和Broken Phantom。

《勇者王Gaogaigar Final》中向《拳王創世紀》致敬的Broken Phantom。圖片來源：http://bit.do/eTeRX

圖片來源：http://bit.do/eTeSP 遲來了的動畫化及《拳王創世紀 2》 在《聖鬥士星矢》冥王編OVA於2003年再次牽起熱潮的時候，很多讀者都希望車田正美重新為《聖鬥士星矢》執筆，繼續未完的故事。但車田正美卻決定為自己的出道作品《拳王創世紀 》再畫新編講述原主角後代的故事，並同時在2004時已經完結了近20年的《拳王創世紀》動畫化。動畫共36集，在世界大會篇中就完結﹐沒能進入希臘十二神篇。

而在20年後再執筆《拳王創世紀 2》，無可否認車田正美的的畫風比《拳王創世紀 》時好了很多，故事亦補充了原著中不少的不足。不過可能太受《聖鬥士星矢》的影響，《拳王創世紀 2》招式比原著更誇張，淪為沒有聖衣的拳擊版《聖鬥士星矢》。但如果喜歡超級絕招的話，《拳王創世紀 2》還是會有不錯的娛樂性。