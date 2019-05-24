【九龍不敗】陳鈺芸：夢幻打片班底組合

6月20 日上映的《九龍不敗》，由陳果執導、董瑋任動作指導，張晉、劉心悠、陳鈺芸(JuJu)、鄧麗欣、鄭嘉穎及UFC拳王Anderson Silva參與演出。以拍攝多套別具香港特色電影的陳果導演首次執導武打動作片，當然不忘加入代表香港的格鬥場景。《武備志》專訪電影中與張晉在輕鐵車廂打大困獸鬥動作演員陳鈺芸，向讀者分享電影拍攝點滴。 文、攝：賴家俊 場地：心燒食堂

陳鈺芸將於電影《九龍不敗》演反派。(賴家俊 攝)

陳鈺芸(JuJu)是香港出名打女，自少已學習柔道、雙節棍等武術，及後又學習洪拳、詠春、拳擊和巴西柔術，更代表香港出戰跆拳和泰拳比賽。這次《九龍不敗》是JuJu首次演出反派角色，飾演Anderson Silva妻子。



「這次雖然是反派角色，但相信觀眾可以發覺到這角色不是大奸大惡之人，她深愛她的丈夫而肯為他付出一切。」JuJu表示能獲邀飾演這個能打又有內心戲的角色，感到十分高興。



談到這次的拍攝班底，JuJu表示是夢幻動作片組合。董瑋和陳果都是有自己個人風格的創作人，而她和張晉均有深厚武功底子，所以動作指導和導演根據拍攝環境即場構思動作設計，他們二人亦很快上手，並且很多動作可由自己親自做，不靠替身。

陳鈺芸將與張晉於《九龍不敗》中有一場於翻轉輕鐵激烈對打。(賴家俊 攝) 而劇中大反派Anderson Silva，是美國著名UFC拳手，連續十屆拳王，搏擊比賽經驗豐富。Anderson居於LA(洛杉機)，JuJu老家亦在那邊，所以戲外大家成為摯友，JuJu亦曾邀Anderson及其家人參與她家派對，希望將來再有合作機會。



數港產片經典車廂大戰，《賭神》和《少年賭神》是當中經典。車廂環境狹窄，仿如困獸鬥場景，甚考武指設計創意、導演運鏡和動作演員轉動身體身手。《九龍不敗》這套新作，當然加入了更多新穎及刺激元素，導演陳果更表示要反轉輕鐵。

反轉車廂格鬥場景

JuJu表示，陳果導演是位極具創意的導演，在戲中他與張晉數場主要交手場面，都選了較具香港特色場景為背景，當中她自己最期待觀看一幕是劇組打造1比1輕鐵車廂大戰。

「車廂的動作場面拍了好幾日，武指即場根據現場環境設計動作，董瑋設計了好多高難度動作，要她和張晉在翻來翻去的車廂打來打去，並善用了椅子、鋼管等現場環境要他們二人轉來轉去。而我亦十分感謝戲中晉哥(張晉)教我如何臨場應變，提點怎打，他是位很好的老師。」



今次除了誠邀加盟的Anderson Silva外，整套電影的主要演員均為香港演員。JuJu表示，現在電影講求Woman Enpowerment，近年香港電影較少比較強悍打女角色，很開心今次這作品設計了一個強的女角，她很感謝各位前輩給予她這機會，讓她演這個角色，並給予信任讓她打很多高難度動作。