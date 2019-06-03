【MMA】瑞典拳手Gustafsson宣佈退役　兩大前對手紛紛致敬

武備志
撰文：
最後更新日期：

瑞典長人拳手Alexander Gustafsson 在 UFC Fight Night 153 中被Anthony Smith 擊敗後，宣佈「表演已經完結了」並放下拳套，結束了12年的拳手生涯。

雖然Gustafsson未有在UFC得到冠軍，但三次挑戰冠軍都是經典賽事。其冠軍賽對手Jon Jones及Daniel Cormier亦分別在社交媒體中向瑞典人致敬。

 

比賽

在比賽中，Alexander Gustafsson在開始的回合都未有太多具威脅的進攻，但擋了Anthony Smith一記低掃及還擊低掃被擋，左腳的腳脛已在流血，不過沒有影響Gustafsson繼續用左腳進攻，尤其是現時流行的「踩膝頭」。

Gustafsson 的攻擊都未有投放太多的力量，但Smith則揮出多個重拳，雖然Gustafsson 閃躲了大多攻擊，但有幾記擊中後也有明顯效果。第三回合Gustafsson更為主動，多次以低掃及重拳壓迫。而尾段一個中段踢接摔也把Smith控制在下方。

只是第四回合Gustafsson想繼續上場在地面的優勢，一個失敗的摔技嘗試被Smith拿到了背位，兩記重的肘擊迫使Gustafsson放棄防守，最後Smith以RNC降服了Gustafsson。

（點擊視頻及圖片觀看詳情）

 

不捨

一眾拳迷對於Gustafsson的決定當然感到不捨，畢竟他跟現任冠軍Jon Jones的第一場比賽與跟前冠軍Daniel Cormier的比賽都很接近，甚至被叫作是Jon Jones遇過最大的挑戰。

這兩位選手對於他的決定，同樣感到錯愕：

說真的我不相信你，但如果你是認真的話，多謝你做的一切。你令這個量級保持在高的水平同時令我們一起進步。現在跟你的家人一起吧。
Jon Jones
Alex，你永遠會是我生涯中最大的對手。我們一起讚同過、一起爭吵過，但最終你令我成為更好的拳手。你讓這運動變得更好。你是個戰士而且我們永遠都會想念你！
Daniel Cormier

如果這真是瑞典人的最後一戰，在此祝他未來順利愉快！

 

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