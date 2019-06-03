【MMA】瑞典拳手Gustafsson宣佈退役　兩大前對手紛紛致敬

瑞典長人拳手Alexander Gustafsson 在 UFC Fight Night 153 中被Anthony Smith 擊敗後，宣佈「表演已經完結了」並放下拳套，結束了12年的拳手生涯。 雖然Gustafsson未有在UFC得到冠軍，但三次挑戰冠軍都是經典賽事。其冠軍賽對手Jon Jones及Daniel Cormier亦分別在社交媒體中向瑞典人致敬。

比賽

在比賽中，Alexander Gustafsson在開始的回合都未有太多具威脅的進攻，但擋了Anthony Smith一記低掃及還擊低掃被擋，左腳的腳脛已在流血，不過沒有影響Gustafsson繼續用左腳進攻，尤其是現時流行的「踩膝頭」。

Gustafsson 的攻擊都未有投放太多的力量，但Smith則揮出多個重拳，雖然Gustafsson 閃躲了大多攻擊，但有幾記擊中後也有明顯效果。第三回合Gustafsson更為主動，多次以低掃及重拳壓迫。而尾段一個中段踢接摔也把Smith控制在下方。

只是第四回合Gustafsson想繼續上場在地面的優勢，一個失敗的摔技嘗試被Smith拿到了背位，兩記重的肘擊迫使Gustafsson放棄防守，最後Smith以RNC降服了Gustafsson。

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Anthony Smith submits Alexander Gustafsson at #UFCStockholm pic.twitter.com/t2fdQXgWKv — MMA Raw & Uncut (@mma_uncut) 2019年6月1日

不捨

一眾拳迷對於Gustafsson的決定當然感到不捨，畢竟他跟現任冠軍Jon Jones的第一場比賽與跟前冠軍Daniel Cormier的比賽都很接近，甚至被叫作是Jon Jones遇過最大的挑戰。

這兩位選手對於他的決定，同樣感到錯愕：

說真的我不相信你，但如果你是認真的話，多謝你做的一切。你令這個量級保持在高的水平同時令我們一起進步。現在跟你的家人一起吧。 Jon Jones

Honestly I don’t believe you but if you’re serious, thank you for everything. You held the division to a standard and made us better. Go kick ass with that Family. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) 2019年6月1日

Two absolute Legends of the sport pic.twitter.com/zu3tITjpre — Raptors in 5 (@informalcasual) 2019年6月1日

Alex，你永遠會是我生涯中最大的對手。我們一起讚同過、一起爭吵過，但最終你令我成為更好的拳手。你讓這運動變得更好。你是個戰士而且我們永遠都會想念你！ Daniel Cormier

Alex, you will forever be one of the biggest players in my journey. We’ve agreed, we have argued and bickered, but ultimately you made me better. You made the sport better. You are a warrior and will be truly missed! @AlexTheMauler #ufc192 #mauler #sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/jrMIWcbZT2 — Daniel Cormier (@dc_mma) 2019年6月3日

如果這真是瑞典人的最後一戰，在此祝他未來順利愉快！