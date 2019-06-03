【拳擊】Joshua爆冷慘敗　墨「胖子」拳手Andy勇奪四拳王腰帶

昨天，美國紐約麥迪遜廣場花園發生了一件震驚全世界格鬥界的事情！

身型豐滿的墨西哥拳手 Andy Ruiz Jr. 在先被擊倒的情況下，「爆冷」TKO 擊敗著名英國拳王Anthony Joshua（AJ），一舉贏得對方的四條世界重量級腰帶：WBA（Super）、IBF、WBO、IBO，更成為墨世哥史上第一位重量級世界冠軍！

▍賽前大眾預測：賠率 -3500 VS. +1200，82吋 VS. 74吋

話說開頭，AJ 賽前戰績是 22勝0負。他在去年3月一舉統一四大組織（WBA、IBF、WBO、IBO）的重量級腰帶，只差Deontay WIlder的 WBC腰帶，AJ 便能夠完成「統一量級」的偉業。自出道以來便只曾在英國本土打比賽的AJ，今次終於迎來首次出國比賽的機會，更是在拳擊聖地「美國紐約麥迪遜廣場花園」，獻出他的美國首秀。

原先AJ 這場比賽的對手應該是美國拳手Jarrell Miller，但由於對方在四月被VADA（Voluntary Anti-Doping Association）驗出「禁藥」反應，所以被紐約競技運動評議會(New York State Athletic Commission)吊銷牌照。輾轉之下，曾挑戰過WBO腰帶失敗的墨西哥拳手Andy Ruiz Jr. 便成為AJ 的對手。

（點擊放大圖片，看看兩人體型差別！）

Andy Ruiz Jr. 賽前記錄為32勝1負22擊倒，唯一那場敗還要只是在爭奪WBO腰帶時以多數判定（Majority Decision）敗於Joseph Parker，單從戰績而言可謂毫不失禮。可是，大部分人賽前並不看好Andy Ruiz。

據 oddsshark.com 的資料顯示，Anthony Joshua 的賽前賠率為（-3500），而Andy Ruiz Jr. 為（＋1200）。即是假如你買AJ 贏的話，你要押上 $3500美元才可贏到$100美元。相反，假如你買Andy 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$1200美元。

背後的主要原因出於兩者身型上的「巨大差異」。撇開Andy 的「大肚腩」中年大叔身型及AJ 的「強壯」身型，兩者在高度上相差4吋，但相對「肥仔」Andy也重對手足足20.2磅。

更令人為Andy「擔心」的是，他的臂展（Reach）比AJ 足足短了8吋。所以賽前大眾普遍看好ESPN P4P（Pound for Pound）排行第十的AJ 會在懸殊的臂展優勢下取勝。

可是，結果卻令世界拳迷大跌眼鏡。

▍第三回合先被擊倒 馬上還回兩個擊倒

比賽開始後，Andy毫不意外地採取壓迫打法，一邊趨近並以連續刺拳（Double Jab）威脅AJ，一邊覷準AJ打擊失誤後作出連串追擊。而另一方面，AJ則欲在保持距離下以刺拳阻截對手，並試圖以後拳重擊。第一回合以互相試探作結。

第二回合，Andy採取更進取的打法，在第一輪搏拳作出一輪組合拳，更在近纏距離取得優勢。但之後AJ 馬上調整好距離及節奏，在中段稍後以一記後手截擊清脆打中Andy。在這回合的均勢下，迎來這場比賽最具戲劇性的第三回合。

▍第三回合第一次擊倒：（按圖放大觀看細節描述）

▍第三回合第二次擊倒：（按圖放大觀看細節描述）

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▍第三回合第三次擊倒：（按圖放大觀看細節描述）

▍第四至六回合賽況：

經過第三回合的「逆轉」後，AJ成功重新掌握距離，但並不足以挽回劣勢。而Andy則開始轉以打擊AJ的軀幹，消耗AJ體力。比賽進行至最後的第七回合。

▍第七回合最終賽況：（按圖放大觀看細節描述）

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