【泰拳】富德特別課程助柏金遜症患者 　籲更多患者多作嘗試

如果問大家對柏金遜症患者的印象，可能一想就會是手腳震顫、行動緩慢的病人，要他們跟運動連上關係已經很難，更枉論是搏擊運動。

不過富德拳館的江富德師傅，就跟香港柏金遜症會合作，設計了一套為柏金遜症病友而設的課程，讓柏友能走出別人給予的框框，享受學習泰拳的樂趣。

不只如此，富德拳館更會在6月13日灣仔修頓場館舉行慈善賽，除卻成本後得益均作慈善用途，以支持香港柏金遜症會及一眾柏友，實在非常具意義。

泰拳搏擊與對抗病魔

或者大家都會問，為何江富德師傅會忽然有這個想法，去幫助柏金遜症患者呢? 原來此事跟退休警司林占士有關：

因為上年舉辦咗禁毒比賽，之前跟林sir講起今年想舉辦多次善舉，能夠同慈善機構合作，佢就推薦咗柏友會(香港柏金遜症會)俾我哋

患有柏金遜症的病人，很容易會感到無助及絕望。因為他們的病情會慢慢惡化，漸漸變得難以控制身體，但人卻很精醒。除了藥物之外，還需要有堅強的意志去面對病情的惡化，江師傅就覺得跟擂台上需要的堅毅不屈十分類似：

受到最重的創傷，最嚴重的打擊，在最惡劣的時間，要自強不息，逆境求存

這種精神不論是搏擊，還是病人面對病患亦都適用。為了讓柏友也能嘗試泰拳訓練，他就跟香港柏金遜症會合作，設計了一套為柏金遜症病友而設的課程。

因為柏金遜症患者的平衡力較差，所以課程中的動作跟搏擊的動作有少許分別，主要是長時間而且較溫柔的運動，例如一分鐘的帶氧運動、伸展與平衝力訓練，但主要也是因患者的病情而施教。

江師傅認為以上的訓練，不只是身體上的訓練，更是意志的挑戰。因為對於平常人，如果沒有運動的習慣，做帶氧運動都會感到辛苦，對柏友來說就更甚。因此就算課程已經調校至適合柏友，他們依舊會感到吃力，但每次成功的訓練，對他們身心都有正面影響。

由江富德師傅創辦的富德拳館，近年除了搏擊賽事外，亦開始開辦一些回饋社會的計劃。與柏友的合作便是其中之一。

艱苦奮鬥是富德的精神，除了拳手之外，對普羅大眾亦同樣適用。

由懷疑到突破自己

香港柏金遜症會會長陳燕女士也有參加泰拳班，她說她當初也「唔夠膽」:

" 我哋企都企唔穩，打拳我點得? "

不止是柏友自己，他們身邊的家人朋友都顯得十分擔心：

" 家人會話「你有無搞錯，你企都唔識企，仲打拳？」" "本來我哋都問「得唔得架」，「會唔會傷到自己」，但原來師傅已經設計好適合我哋嘅拳法去教我哋。"

在設計課程期間，江師傅也有跟香港運動障礙學會，也就是香港柏金遜症會的顧問醫生一起開會，柏友們才得知原來外國已經在試驗類似的課程，所以他們也決定勇於嘗試。她說，訓練的重點在於平衡力，以彌補柏友的不足：

" 最麻煩我哋見人多，會唔識企，因為靜止我哋都會好容易跌" " 泰拳架式要一前一後腳，其實無咁容易跌" " (訓練) 等於物理治療嘅動作。好似我朋友講，打拳好好玩，有樂趣，相對而言物理治療嘅動作就單調少少。我哋可以踢腿，戴拳套，從未想過我哋可以。"

打拳除了改善到柏友的身體外，心理上亦很有幫助：

" 原來我哋病人都可以做到呢樣嘢！雖然唔係打得好犀利，但我哋真係真真正正體驗到，我哋做得到！" " 想俾其他人知道柏金遜症唔係絕症，唔係無人關心你，從來無想過打拳嘅師傅都會咁關懷我哋！"

（點擊圖片觀看「柏友」上課情況）

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6月13日慈善賽

除了課程之外，富德拳館更會在6月13日灣仔修頓場館舉行慈善賽，一群女子選手也為慈善出一分力，打一場馬拉松式淘汰賽，展示出堅韌、永不言敗的精神。

比賽除卻成本後得益均作慈善用途，以支持香港柏金遜症會及一眾柏友，實在非常具意義。