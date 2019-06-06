【光影武林】精武門：雙節棍 破鋒八棍

《精武門》海報，©2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved

電影：精武門 Fist of Fury

上映年份：1972

主演：李小龍 Robert Baker 苗可秀

專題武術：雙節棍

劇情簡介

民國年間，精武館弟子陳真（李小龍 飾）回到上海，為病逝的師父、一代大俠霍元甲奔喪。傷心欲絕的陳真，並不認為恩師會就此病逝，懷疑當中另有內情。

在霍元甲的公祭上，兩名「虹口道場」的日本武者前來挑釁，並帶上一塊寫著「東亞病夫」的牌匾大加羞辱。性格剛烈的陳真遂去到虹口道場，將一干人等打至落花流水，更讓對方吞回「東亞病夫」四個字。

可惜陳真的衝動行為，令精武館惹上極大麻煩。經過眾人勸勉後，陳真決定暫時離開上海。但在起行前一晚，他終於知道了師父身故的真相。怒火中燒的他，再次劍指虹口道場。而等待他的除了有日本人，還有俄羅斯高手皮羅夫（Robert Baker 飾）……