【激戰】港中年修斗拳手遠赴日本　挑戰NEXUS業餘MMA比賽

提起《激戰》的話，大家一定會馬上想起戲中程輝（張家輝飾）為報弟子林思齊（彭于晏飾）之仇，以四十八歲中年之姿，參加綜合格鬥賽事。

在今個周日，電影劇情般的事將在現實發生。曾參加香港業餘修斗、年近中年的拳手Ted Heung將隨東泰格鬥MMA拳手吳約翰前往日本東京，挑戰由NEXUS舉辦的業餘MMA綜合格鬥賽

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Ted 將會在早上參加「無道服寢技比賽」，然後在第11場進行業餘MMA比賽，以全MMA例跟來自日本 Alliance 的鈴木万友 比試。

▍中年學拳 工作經驗助克服體能困難

任職 IT 的Ted 是在五年前才接觸泰拳和MMA，之前只有做過一些體能運動，參加過數次「Spartan挑戰」，或是參加小型賽車比賽。雖然他本身都喜歡觀看拳擊及泰拳的比賽，但是一直都沒有去親身接觸搏擊運動。因為一次機緣巧合之下，Ted 跟隨朋友一同到拳館試玩，於是便深深被搏擊運動吸引著。

玩完第一堂就鍾意咗呢個運動直到而家。打拳最吸引的地方是可以對打。之前都有玩過小型賽車比賽嘅，我諗都係嗰種競爭嘅刺激吸引我。 Ted Heung

最初學拳的時候，家人和朋友都擔心Ted 的體能可能會應付不來，尤其是他已經年近「中年」。Ted 自己亦坦言，自己最初在體能上確實跟年輕學員有一段距離，甚至不能相提並論。但可能因為日常工作的經驗，令他更勇於克服困難︰

當你在每天工作中，無時無刻都承受著巨大的壓力，可能是顧客源源不絕的種種要求，可能是無窮無盡的工作量。一旦你學會面對工作壓力，你同樣較能抵受訓練的艱苦。 Ted Heung

為了令自己有足夠的體能，Ted 一個星期都要練習六日，每日都練習三個鐘頭或以上，集中去提升自己的體能表現。處理好體能後，可能因為想挑戰自己的關係，Ted 漸漸萌生參加比賽的念頭。

▍從館內賽到修斗 從修斗到挑戰日本比賽

Ted 首先參加拳館東泰格鬥的「館內賽」，當時家人及朋友已經從當初的「擔心」轉變成「支持」︰「大家都話其實肯出去打，都已經是贏咗㗎喇」。可是對於Ted 而言，並不因此就感到滿足，「但是我覺得每次打完比賽之後，都會覺得下次可以打更好，所以便繼續參加比賽。」

其實打拳呢樣嘢要進步，一定要比賽。如果唔比賽，進步空間會變得好小。 Ted Heung

於是，Ted 在2017年及2018年參加了香港修斗協會主辨的業餘修斗大會，雖然並未取得甚麼成績，但卻一次又一次的讓Ted 挑戰到自己，然後再從中不斷進步。

湊巧今年見到日本舉行巴西柔術及MMA比賽，所以便主動報名參加。他認為外出比賽其實並不特別，只不過可惜香港比較少MMA、業餘MMA比賽，有時令習者無法有足夠的機會發揮、試驗所學。

對於今星期日的比賽，Ted 表示抱輕鬆的心態面對︰「贏輸都不緊要，最希望可以發揮到練習時的技術，能夠見證自己的進步。」

見到Ted 的情況，大家還有甚麼藉口不去好好努力呢？

假如你對MMA有興趣卻又不知怎樣入手，不妨在下星期日（16/6）下午三點，到灣仔修頓場館參觀香港業餘修斗夏季大會，入場費用全免。

