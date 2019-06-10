【拳擊】GGG相隔9月強勢回歸　夥新教練4回合清脆擊倒勝

在拳擊界名字響亮的選手有不少，例如Vasyl Lomachenko、日本「怪物」井上尚彌、Deontay Wilder、Tyson Fury等等。在去年的時候，曾經「堪稱」最有機會統一量級的則只有 重量級的Anthony Joshua 及中量級的Gennady Golovkin，他們都只差一條腰帶便能一統量級。可惜兩者都先後落敗，未能完成一統「大業」。 在剛過去的周末，GGG 相隔9個月，GGG夥同新教練Johnathan Banks強勢回歸，對上加拿大好手Steven Rolls。最後GGG 清脆地在第四回合清脆擊倒對手，取得職業身涯的第35次KO勝利。

▍KO率近90%的中量級王者：Gennady “GGG” Golovkin

GGG的職業生涯戰績現時為41戰39勝1負1平手，當中以K.O獲勝的賽場更高達35場，K.O率是可怕的89.7%。GGG不像 Lomachenko 有令人眼花繚亂的打擊步法，又不像井上尚彌有驚人速度，卻以「大無畏」的平實打法及驚人的打擊力，克服各式各樣的強敵，由2004年雅典奧運亞軍，到贏得WBA（Super）、WBC、IBO、IBF世界冠軍殊榮。

【點擊圖片放大細看GGG的傳奇背景】

+ 4 + 3 + 2

關於GGG的技術介紹，大家可以參看讀者王志瑋的來稿文章：

先說說GGG的基本能力：心態、力量、速度、走位、抗打能力、動態視力、體力等等等等，全部也屬超水平，當中心態、抗打能力及動態視力更是怪物級別，三者結合，更成為了GGG致勝的方程式。說得形象化一點，其實在我的心目中，GGG 的打法其實跟日本漫畫第一神拳的主角——幕之內一步相似。 讀者王志瑋

完整文章：

【拳擊】Gennady “GGG” Golovkin：中量級不敗拳王

▍GGG 跟Canelo二度對戰 GGG跟教練分道揚鑣

GGG 和 Canelo 在2017年9月作賽，兩人大戰了12 回合，最後需要以判定分勝負。兩位裁判分別給了115-114(GGG)、114-114(和局)這較為接近的分數，但另一位裁判卻給了118-110予Canelo，引起當時不少爭論！經此一役，GGG首次未能順利贏得比賽，而兩人重賽的呼聲亦高。

GGG vs. Canelo 1 的技術分析：

GGG vs Canelo——是什麼導致這極具爭議的分歧和局？

兩人原訂於今年5月5日進行重賽，可惜因為 Canelo 於二月期間的抽樣尿液驗出有禁藥成份，最終 Canelo 遭到禁賽，直至8月17日才解禁。故此，GGG與Canelo的重賽告吹，GGG在只得改為對上 Vanes Martirosyan。



GGG 對上 Vanes Martirosyan，迅速在第二回合贏得比賽，顯出其強勁實力，儘管Martirosyan 在第一回合表現不俗，但卻承受不了 GGG 的重拳組合。GGG至此已經第20次衛冕，平下傳奇拳手Bernard Hopkins創下的紀錄，而GGG在賽後已經明言對 Canelo 藥檢失敗感到不滿，但雙方仍有可能在9月與 Canalo 再戰一場。

GGG 與Canelo的重賽並非坦途，儘管GGG已經為了重賽而被禠奪IBF腰帶，但拳擊是一個龐大的商業市場，拳賽收益的分成花費了不少時間。在開初的重賽條款中，GGG與Canelo的分成比數是35:65，不過當再議重賽事宜事，GGG希望能提高分成比率，兩方不斷就分成磋商之際，甚至已經嘗試各自尋求其他對手，直至6月中旬，雙方終於就分成達成共識，最終Canelo佔55%，而GGG佔45%，一眾拳迷總算能再次看到這場精彩比賽。

二番戰在鬥足12回合後，Canelo以些微點數勝過GGG，一舉成為5料世界中量級拳王。

事件詳細內容可參看：

【拳擊】GGG艱難的統一量級之路

【GGG vs Canelo II】和局後再戰 GGG能否保持不敗紀錄

【GGG VS Canelo2】二番戰Canelo分數險勝 GGG吞職業生涯首敗

賽後有意見指出，與GGG合作多年的教練 Abel Sanchez因為無法應對Canelo的戰術打法，所以需要負上一定責任。及至今年4月，GGG發表聲明公布與教練Abel Sanchez分道揚鑣，改與新教練Johnathan Banks合作。當時Sanchez 回應指GGG是「貪婪及忘恩負義」，並指GGG打算曾向他提出減薪，但他拒絕了。

無論如何，GGG相隔9個月重新出發，對上加拿大好手Steve Rolls。

▍GGG強勢回歸 4回合清脆擊倒對手

在賽前訪問中，GGG表示新教練令自己的風格得到進一步的昇華，在增加打擊力外亦作出了很多嘗試。因此不少拳迷在賽前非常期待GGG在今場比賽的表現。

在首三回合中，GGG明顯比以往多作了一些上身擺動動作，並更常作出身體打擊組合。但另一方面，Steve Rolls 在面對GGG時亦有大膽的發揮，數次以刺拳對GGG造成傷害。可是正如GGG在賽後訪問中所言：

是的，（擊倒對手）是我的風格。我在第一回合作出了些嘗試，然後回來我跟助手說「我看到了，看到了。我只需多一點點時間」。 GGG

賽事的關鍵一擊在於第四回合，GGG打出了跟2014年擊倒 Marco Antonio Rubio 一模一樣的"Chopping Hook"，從上而下打出的勾拳，逆轉了整個局勢。

（點擊圖片放大，看看當年的動作細節）

+ 3 + 2

在第四回合，GGG回復了像舊日般的「強攻」打法，對Rolls不斷作出壓迫。大約到了回合一半的時候，GGG打出「昔日」的"Chopping Hook"，把Rolls 擊至站立不穩。然後GGG乘勢追擊，在繩邊以一記長勾拳把Rolls 擊至「斷綫」倒地。

在臺上訪問中，GGG叫陣 Canelo，並表示自己有「平民冠軍」的感覺：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2ZiokjQ）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2ZiokjQ）

我現在感覺就像是平民冠軍，但這都不重要，我只想打敗Canelo。 GGG

不知大家對GGG這場的表現在甚麼評價呢？是「GGG 2.0」，還是依舊是「勇武而欠細膩」呢？

無論如何，GGG回來了。到底大家萬眾期待的「GGG vs. Canelo III」有沒有機會成事呢？還請大家拭目以待吧。