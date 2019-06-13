【UFC】牛仔Cerrone傷鼻卻眼腫？　淺釋「眼窩氣腫」

在剛過去的UFC 238上，外號「牛仔」的Donald Cerrone於第二回合，被Tony Ferguson擊傷鼻樑，當他擤了一下鼻之後，右眼眼球隨即嚴重腫脹，場邊醫生決定終止比賽，由Tony Ferguson獲勝。 大家可能會奇怪，Cerrone直接受創的位置乃鼻樑，為何最後卻是眼球的損傷，更為「致命」？箇中原因，應當是Ferguson的重擊，令他出現了「眼窩氣腫」（Orbital Emphysema）的症狀。本文將會為大淺釋一下，「眼窩氣腫」的成因及治療方式。

眼窩氣腫

眼窩氣腫是一種因空氣進入眼窩，而造成的腫脹症狀。當眼球位置受到外力嚴重衝撞，即便眼球本身無受傷，眼窩內的壓力都會急速上升，致使眼窩內壁及眼窩底部變得脆弱，繼而引發骨折，並造成眼窩內的脂肪移位。

此時如果用力擤鼻，或者接連打噴嚏，空氣就會由骨折處進入眼窩，形成眼窩或皮下氣腫。氣腫未必會對視力構成嚴重影響，但就會令到眼皮下垂，以及眼壓持續偏高。因此傷者會出現暈眩等問題，眼球轉動時亦會非常疼痛。

治療方面，骨裂面績較小的傷者，可以先行觀察一段時間。但若果眼腫長期未消褪，或者消腫後眼窩嚴重凹陷，就必須要用手術來治療。醫護人員可以用細針，為傷者抽取氣體減壓。而在骨折的問題上，則會用人工骨修補裂口，並將移位的肌肉脂肪重新復位。

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牛仔的重創

在剛剛的UFC 238，「牛仔」Donald Cerrone便是因為出現「眼窩氣腫」，而被場邊醫生叫停賽事。當時賽事正進入第二回合，牛仔因為中拳而開始流鼻血，雖然他仍多次擊中Ferguson，但明顯「愈打愈鬆」。去到中段，Ferguson便多次在閃避後以轉身肘反擊，並對牛仔做成傷害。

在第二回合結束鐘聲響起後， Ferguson追加了一拳，拳證即時喝止，觀眾也報以噓聲。因為鼻子受傷，牛仔擤了一下鼻。應該就是這一下，令空氣迅速進入他的右眼窩，造成氣腫。由此亦可以推斷，Ferguson不僅打傷了牛仔的鼻骨，還應該直接打擊到他的眼球位置，導致眼窩骨裂。

事後，牛仔立刻被送去醫院接受治療。Ferguson讚揚對手為「他X的戰士」，而牛仔則打趣地表示，「我真不應該擤鼻」。而早前他已經透過Instagram，表示自己眼球並沒有損傷，多謝各界關心。他會靜候下一場賽事的來臨。

牛仔兩天前在自己的IG上，向支持者交代自己的傷勢情況。他表示自己並無大礙，並正在等候下一場比賽。（圖片擷取自cowboycerrone官方IGz）

今次事件再次顯示出場邊醫生以及拳證的重要性，畢竟當拳手出現問題的時候，他們是第一批給予援助的人。假如判斷有誤或反應過慢，就有可能釀成悲劇。因此，希望不同的賽會都能安排好相應人手，以保障拳手的人身安全。而拳手亦要好好保護自己，在適當的時間退出比賽。

主要參考資料

長庚記念醫院 眼科部

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